Тайный любовник Хатшепсут, или Проклятие первой женщины-фараона в истории Древнего Египта

Возможно, самой величайшей женщиной-фараоном, за исключением всем известной Клеопатры, была Хатшепсут. Она не была первой женщиной пришедшей к власти. Зато царица смогла не только сделать себе имя при жизни, она умудрилась прославиться в веках, несмотря на все ухищрения её пасынка стереть о ней всякое упоминание!

Великая царица, супруга бога Амона — ей удалось совершить всё то, что было совершенно невозможно в ту эпоху. Никакие правила и традиции были ей не указ. Стать единоличной правительницей, когда женщинам путь на трон закрыт? Легко! Закрутить роман с министром? Запросто.

Немного предыстории

Предки будущей великой женщины-фараона из Восемнадцатой династии не только помогли воссоединить разделённые доселе египетские земли, но и оставили в наследство могущественных монархов и влиятельных женщин. Аххотеп, мать воинственного фараона Яхмоса I, обладала большим политическим и религиозным влиянием. Ей даже воздавали соответствующие воинские почести. Яхмос-Нефертари, сестра и жена Яхмоса, стала в своё время регентом и даже была обожествлена. Это была династия самых прославленных правителей, отважных воинов и могущественных завоевателей.

Тутмос I, изображённый в храме Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри.

Хатшепсут была дочерью фараона Тутмоса I, не принадлежащего к династии и великой царицы Яхмос. В то время Египет находился на подъёме. Царица подарила фараону лишь дочерей, поэтому наследником престола стал его единственный сын от младшей жены Тутмос II. Для укрепления власти он женился на своей сводной сестре Хатшепсут. Подобные кровосмесительные браки были обычным явлением в Древнем Египте. Представители королевского рода заключали браки с членами семьи.

У Хатшепсут, подобно её матери, тоже рождались только девочки. Фараоном должен был стать пасынок царицы, Тутмос III. Дочь царицы Неферуре стала его женой ещё в детстве. Только ненадолго. Девочке было суждено умереть очень рано.

Царица Хатшепсут.

Согласно обычаям, если фараон умирал, когда его наследник был ещё слишком юн, царица становилась регентом до его совершеннолетия. Так и получилось с Хатшепсут. Для сохранения власти она даже приняла титул фараона. Она носила мужскую одежду и накладную бороду. В таком виде и дошли до нынешних времён её немногочисленные изображения. Хатшепсут называла себя «Сыном бога солнца Ре, Хатшепсут Хенемет-Амона, навсегда подаренная Ра». Так начертано на памятнике в Храме Карнака.

Министр — любовник?

Одним из ближайших советников Хатшепсут, её доверенным лицом и главным министром стал простолюдин по имени Сененмут. Впервые они с царицей встретились, когда он стал наставником её любимой дочери Неферуре. О близких отношениях с последней свидетельствуют несколько статуй, где они вместе. Политика часто изображали держащим Неферуре на коленях или сидящим позади неё в качестве опекуна. Это подчёркивало его буквальную близость к царской семье и их огромное доверие к нему.

Сененмут обнимает Неферуре. Статуя из Британского музея.

В некоторых текстах Сененмут именует себя «высокопоставленным возлюбленным своего господина». Он пишет: «Он возвысил меня перед Обеими землями и сделал меня своим главным представителем и судьёй на всей земле».

Сененмут также занимал высокий пост в Храме Амона, самом важном религиозном учреждении того времени, контролируя его несметные богатства. Ещё он руководил возведением памятников Хатшепсут в Карнаке и, вероятно, был архитектором её величественного погребального комплекса в Дейр-эль-Бахри. Один памятник, который сейчас находится в Британском музее, называет Сененмута «Надзирателем всех дел короля».

Возможно, наиболее показательным близости их отношений было то, что его имя было высечено на стенах Джесер-Джесеру, погребального храма Хатшепсут. Даже его гробница находится рядом с Дейр-эль-Бахри. На фресках из Асуана, где Сененмут руководил добычей гранита, эти двое тоже изображены лицом к лицу. Похоже, он хотел навечно остаться рядом с любимой, даже в загробной жизни.

Вместе не только в жизни, но и после смерти.

Историки, конечно же, не могут точно ответить на вопрос связывали ли царицу и её министра более близкие любовные отношения, чем платоническая любовь. Но Хатшепсут после смерти Тутмоса больше не выходила замуж, а Сененмут вообще никогда не был женат. Эксперты вполне допускают, что у женщины-фараона были любовники. Об этом косвенно свидетельствуют фрески в гробнице Дейр-эль-Бахри. Там изображено как некий неизвестный мужчина занимается любовью с женщиной у которой на голове королевский головной убор.

Гробница Хатшепсут.

Пасынок постарался стереть любую память о Хатшепсут

К сожалению, нигде в текстах нет точных указаний на связь Хатшепсут и Сененмута. Также весьма сложно доказать, что говорящие фрески относятся именно к этой паре. Кроме того, это может быть всего лишь вольная трактовка отношений фараона и министра неизвестного художника. После смерти Хатшепсут Тутмос III приказал стереть её имя со всех памятников. Большинство памятников Сененмута также были разрушены. Только их портили несколько непоследовательно. Иногда уничтожали лишь имя министра, иногда саркофаг, а некоторые статуи остались вообще нетронутыми.

Тутмос III.

Только вот здесь тоже история хранит подвох. Есть некоторые свидетельства о том, что всё это мог сделать совсем не Тутмос. Некоторые специалисты утверждают, что памятники любовника испортила сама Хатшепсут. По каким-то причинам он впал в немилость и был казнён. Царица же попыталась стереть его имя отовсюду. Точно так поступил и пасынок царицы после её смерти. Ведь египтяне считали, что сохранение имени абсолютно необходимо для выживания души. Имя - это часть личности человека. Тутмос III хотел стереть из истории и людской памяти имя женщины, узурпировавшей его трон. Возможно, также и её главного слуги. Тутмос проклял их на все века и времена.

Влюблённые оказались прокляты навечно.

Такова была судьба одной из самых незаурядных женщин в истории человечества. Хатшепсут, наверное, была бы сегодня очень горда. Ведь спустя долгие века её имя не только было восстановлено в истории Египта, но и все должные ей почести возданы. Многие знают царицу как сильного, мудрого и могущественного правителя. Фараона, который оставил значительный след не только в истории своего государства, но и в мировой истории тоже.

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