ОТКРЫТЬ ВТОРОЙ ФРОНТ: ПОЧЕМУ ПРАВИТЕЛЬСТВО ГРУЗИИ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТ НАЦИОНАЛИСТОВ В СВОЕЙ СТРАНЕ — «НАША ПОЗИЦИЯ»

Грузия, 25 апреля , ГРУЗИНФОРМ. Многочисленные обращения украинских высокопоставленных лиц к официальному Тбилиси не оставаться в стороне и занять активную прокиевскую позицию, находят горячий отклик у проамериканской оппозиции, главным ядром которой является Единое Национальное Движение (партия Саакашвили).

ЕНД руководит непрекращающимися акциями протеста с требованием поддержать Киев, присоединиться к антироссийским санкциям, перейти к активным действиям по отношению к Абхазии и Южной Осетии, организовать транспортировку грузинских добровольцев на Украину. Все эти требования неминуемо приведут Грузию к военному столкновению с Россией.

В последние дни подконтрольные оппозиции СМИ с телеэкранов и в социальных сетях ведут активную русофобскую кампанию. Последняя информационная атака была направлена на прибывших из России и Беларуси мигрантов русской национальности. «Пришельцы», число которых заметно выросло в столице, курортных городах и даже селах, вызывают истерику в социальных сетях, вплоть до призывов отправить их обратно, несмотря на либеральные политические взгляды.

Власти вынуждены выступить с соответствующими заявлениями, дабы предупредить дискриминацию со стороны «горячих голов» и даже пошли на инициирование законопроекта, ужесточающего наказание за подобное преступление.

По данным министерства экономики, за последние дни из России в Грузию приехало примерно 25 тысяч человек, что сравнимо с допандемийными показателями. Но в этот раз речь идет не о туристах, а о мигрантах, выражающих антиправительственную позицию и опасения экономическими антироссийскими санкциями. Оппозиционные эксперты видят в этом угрозу самой Грузии, поскольку массовый приезд россиян может спровоцировать дальнейшие шаги со стороны руководства РФ, поскольку Путин итак «объявил Грузию территорией России». В этой связи государство должно принять адекватные меры и ввести визовый режим. Подобное требование вместе с требованиями прикрыть «пророссийские» СМИ звучат на митингах оппозиции, хотя таких СМИ можно пересчитать по пальцам.

У оппозиции двоякая цель: вызвать дестабилизацию и скинуть правящую «Грузинскую мечту», а также толкнуть Грузию в военную авантюру против России, дабы помочь своим киевским побратимам. И ЕНД использует любую возможность для реализации задуманного.

Целая информационная буря грянула в ответ на решение российской стороны открыть рынок грузинским продуктам животного происхождения. Правительство сразу встало в позу глубокой самообороны: министр сельского хозяйства поспешил объяснить, что «… заявка с грузинской стороны в Россию была отправлена в 2020 году, после этого коммуникаций не было». Один из неблагодарных лидеров правящей «мечты» Ираклий Кадагишвили пошел гораздо дальше, назвав решение о допуске товаров «политической провокацией России». Не помогло!

Сразу после «артиллерийской информационной подготовки» была организована очередная многочисленная акция уже перед зданием правительства. Скандал с экспортным молоком и сыром перерос в требования отставки премьер-министра и министра сельского хозяйства. Противостояние переросло в столкновение с полицией. Несколько участников акции задержаны.

На данном этапе «Грузинская мечта» проигрывает информационную войну оппозиции. Она не может даже заикнуться об антинародной и русофобской политике киевского режима, что является главной причиной военной операции на Украине. Даже подконтрольный ей государственный канал – первый телеканал Грузии, все свои передачи, включая информационные, передает на фоне желто-голубого флага и транслирует антироссийскую пропаганду.

В продвижение прокиевского и русофобского настроя включены органы местного самоуправления, включая администрации столицы и центральных городов Грузии.

Известный журналист и общественник Арно Хидирбегишвили точно оценил ситуацию: «грузинские нацисты держат население Грузии в страхе с 2003 года, сегодня ничего не изменилось – граждане Грузии до смерти боятся показаться пророссийскими. Вчера в Тбилиси уже зафиксировали первые факты оскорбления русских – в общественном транспорте, в такси, в банках и в кафе. Сила горстки нацистов в пропаганде, им принадлежит почти все грузинские медиа, в которых нацистские журналисты и телеведущие распространяют русофобские фейки: это все крупные телекомпании «Мтавари», «Имеди», «Пирвели», «Рустави 2», «Формула», почти все информагентства и газеты… Сегодня грузинские нацисты получили от США задание, которое щедро оплачивается – превратить Грузию во вторую Украину, свергнуть власть «Грузинской мечты» и открыть в Грузии «Второй фронт» против России, то есть – подвергнуть Грузию удару Вооруженных Сил Российской Федерации».

Очень многие в Грузии задаются вопросом: почему власти не предпринимают ничего против такого нашествия ультраправой оппозиции? Может она занимает выжидательную позицию и готовит почву на случай провала военной операции России на Украине? Иначе чем объяснить пассивность властей, когда националисты сели им и всей общественности на голову?

Создается впечатление, что неприсоединение к антироссийским санкциям, ограждение граждан России от нападок, отказ от военной помощи Киеву – все эти действия продиктованы той же трусливостью и той выжидательной позицией «Грузинской мечты»: а вдруг Россия и в самом деле выйдет победителем из кризиса?

Более того, вполне реальным кажется просочившаяся в СМИ информация о том, что руководство Грузии лишь на словах демонстрирует нейтралитет вокруг конфликта на Украине, отказываясь вводить экономические санкции против России. Официальный Тбилиси тайно оказывает вооруженную помощь Киеву. Трусливое нутро «Грузинской мечты» вполне соответствует такой трусливой политике.

Арно Хидирбегишвили

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

АРНО ХИДИРБЕГИШВИЛИ: РОССИЯ ВЕДЁТ ТРИ ВОЙНЫ ОДНОВРЕМЕННО И НИ ДАЙ БОГ, ЕСЛИ ОНА ПРОИГРАЕТ ХОТЬ ОДНУ https://otari.mirtesen.ru/blog/43801414651

НАСЕЛЕНИЕ ГРУЗИИ ПОДДЕРЖИВАЕТ СПЕЦОПЕРАЦИЮ РОССИИ В УКРАИНЕ, НО ЕГО НЕ СЛЫШНО https://otari.mirtesen.ru/blog/43834252592/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!