Сретение Владимирской иконы Богородицы: какие молитвы читают в этот день

Восьмого сентября православные отмечают один из наиболее важных религиозных праздников. Торжество называется Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

В этот день принято воздавать дань уважения одной из самых чтимых православных чудотворных святынь — иконе Богоматери. Каково значение праздника? Как следует молиться у знаменитой святыни?

О значении праздника

Слово "сретение" на церковнославянском означает "встреча". В истории Руси оно стало означать одно из важнейших событий. Восьмого сентября 1395 года чудотворную Владимирскую икону принесли из Владимира в Москву, где она была встречена едва ли не всем населением города. Перед ней начали совершать молебны, благодаря чему столица Руси была чудесным образом спасена от вторжения непобедимого завоевателя Тамерлана.

Описание

Владимирская икона наиболее ранняя из известных сохранившихся до наших дней. На ней изображен лик Божьей Матери с припадающим к ее щеке младенцем Иисусом Христом. Примечательность иконы заключается в том, что на ней можно увидеть ступню маленького Иисуса.

История

Этот священный образ является одним из самых важных в православии. Перед ним накануне военных походов русские князья возносили свои молитвы о даровании их войску победы.

Перед ликом Божьей матери помазывались на царство государи российские, присягала на верность московская знать, избирались первосвятители.

В разные времена священный образ Владимирской Богоматери спасал русское войско от поражений в неравных битвах. В 1395-м началось очередное нашествие армии татарских завоевателей во главе с полководцем Тамерланом на русские земли. Численность татарского войска, до сих пор не знавшего поражений, в несколько раз превышала армию защитников, которым оставалось надеяться лишь на Божье заступничество.

Князем московским Василием Дмитриевичем было принято решение привезти из Владимира священную икону Богоматери. На всем пути, по которому везли чудесный образ, его коленопреклоненно встречали тысячи людей. Они молились Богоматери о спасении Руси. В столицу икона была доставлена двадцать шестого августа по старому стилю (по новому это восьмое сентября).

Легенда рассказывает о том, что в это время Тамерлан отдыхал в своем шатре. Предводителю вражеского войска приснилась высокая гора, с которой к его шатру спустились священнослужители, над головами которых сияла фигура лучезарной Девы в окружении Божьих ангелов с мечами.

Утром Тамерлан поведал своим мудрецам-гадателям об увиденном сне. Мудрецы заявили властелину, что ему не под силу победить Божью Матерь и ангелов. Завоеватель решил, что силы неравны, и повернул назад.

Без малого спустя сто лет после этого события (в 1480 году) к столице Руси подошло многотысячное войско ордынского хана Ахмета. Армия князя Ивана III ожидала противника на одном из берегов Угры. Легенда гласит, что без каких бы то ни было видимых причин татарские воины остолбенели от ужаса, а затем обратились в бегство.

До октября 1917-го ежегодно 23 июня в честь этого события в столице устраивались Крестные ходы. Священный лик Владимирской Богоматери проносили от Успенского собора в Кремле до Сретенского храма. На месте сретения священной иконы в Москве был возведен Сретенский храм. Сам чудотворный образ остался в столице. Он хранится в стенах Успенского собора.

В 1547-м произошло еще одно чудесное событие, увековеченное в легендах. Загорелся Кремль. Служители попытались вынести из здания образ Богоматери, однако никто из них не смог сдвинуть икону с места. Над куполом храма появился светозарный лик Богоматери, а пожар прекратился.

Во времена большевистских гонений икона хранилась в запасниках Третьяковской галереи. Осенью 1999-го образ Богоматери был передан монастырю Святого Николая. Здесь Владимирскую Икону хранят по сей день.

О чем молятся Владимирской иконе Божьей Матери

К образу Богоматери Владимирской обращаются в поисках помощи в принятии важных судьбоносных решений. Просят люди заступничества в лихую годину, а также исцеления от тяжкого недуга. Чудодейственная икона поможет людям найти путь истинный и укажет верное решение, придаст сил во времена сложных испытаний и укрепит веру. Молитвенное обращение к священному образу залечит любые раны как физические, так и моральные.

Во время произнесения молитвы следует помнить, что все слова нужно говорить искренне и от всего сердца:

Приими, Всеблагомощная, Пречистая Госпоже Владычице Богородительнице, сия честныя дары, Тебе единей прикладныя, от нас недостойных рабов Твоих, от всех родов избранная, всех тварей небесных и земных вышшая являшаяся. Понеже бо Тебе ради бысть Господь сил с нами, и Тобою Сына Божия познахом, и сподобихомся Святаго Тела Его и Пречистыя Крове Его. Тем же блаженна еси в родех родов, Богоблаженная, Херувимов светлейши и Серафимов честнейши сущая. И ныне, Всепетая Пресвятая Богородице, не престай молящися о нас, недостойных рабах Твоих, еже избавиться нам от всякого совета лукавого и от всякого обстояния, и сохраниться нам неврежденным от всякого ядовитого прилога диавольского. Но даже до конца молитвами Твоими неосужденных нас соблюди, яко да Твоим заступлением и помощию спасаемы, славу, хвалу, благодарение и поклонение за вся в Троице Единому Богу и всех Создателю возсылаем, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2455217877245495772/

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