Икона Божией Матери Троеручица: молитва на все случаи жизни

Образ Троеручицы был написал Иоанном Дамаскином в VIII столетии нашей эры в Византии. На этой иконе нарисованы три руки. Почему иконописец изобразил три руки вместо двух, кому принадлежит третья кисть руки? Икона Троеручица и молитва ей считаются чудотворными.

В статье я расскажу вам, о чем молятся этой иконе, от чего она спасает. Мой деверь не садится за руль без оберега на Троеручицу: ему часто приходится ездить в разные регионы нашей страны на легковом автомобиле. Богородица всегда спасает тех, кто нуждается в ее помощи и поддержке.

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ИКОНЫ

Как могла появиться икона, на которой изображены три руки? По церковной легенде Богородице как-то довелось убегать с маленьким сыном на руках от бандитов. Плывя по реке, Божья Матушка устала грести одной рукой и взмолилсь к своему Сыну Иисусу Христу, чтобы он помог ей. И тогда чудесным образом материализовалась третья рука — символ небесной помощи.

На заметку! Третья кисть на образе Троеручица символизирует непредсказуемое и всегда благое вмешательство Высших Сил.

Но существует еще одно предание о происхождении иконы, и оно неразрывно с именем преподобного Иоанна Дамаскина.

Иоанн Дамаскин родился в городе Дамаске около 657 года.

При рождении его нарекли арабским именем Мансур. В те времена в Византии началось иконоборчество, и сам византийский император преследовал истинное Православие. Молитвенные обращения к иконам стали сравнивать с идолопоклонством и запрещать. Святые Лики уничтожались сотнями, не пощадили даже уникальные фрески и мозаики.

Иоанн Дамаскин хоть и проживал в магометанском городе, но всесторонне поддерживал православную веру. Он писал послания, в которых умолял христиан опомниться и вернуться от иконоборчества к истинной вере. Византийский император Лев III Исавр был возмущен деятельностью Иоанна, но не мог на него влиять: он был поддланным другого государства.

И тогда византийский император пошел на подлость: написал халифу письмо, в котором обличил Дамаскина в предательстве. Иоанну отрезали руку. Страстотерпец всю ночь непрестанно молился перед Ликом Богоматери, а когда уснул под утро, то увидел чудесный сон. К нему в сновидении пришла сама Богородица и сообщила, что рука его полностью здорова. Так совершилось чудо. Согласно легенде, Иоанн написал икону и присоединил к ней отлитую из серебра кисть.

Это событие полностью изменило жизнь Иоанна Дамаскина. Он покинул мир и ушел в монастырь близ города Иерусалима. После пострига в монахи он получил имя Иоанн. Через некоторое время Иоанн получил священнический сан. Всю свою сознательную жизнь он посвятил борьбе за православную веру против ересей, в том числе, и против иконоборства.

ЗНАЧЕНИЕ ИКОНЫ

Существует несколько вариантов написания иконы. Иногда третья рука находится отдельно от Богородицы, а иногда она принадлежит ей самой.

Если рука изображена отдельно, это символизирует милость и покровительство Царицы Небесной. Если рука принадлежит Богородице, это символизирует ее защиту всем людям земли.

На заметку! Дни памяти иконы — 11 и 25 июля.

Как расценивают значение иконы отцы церкви? Они говорят, что икона Троеручица учит смирению и преданному служению Богу.

В ЧЕМ ПОМОГАЕТ

Этот образ считается универсальным, то есть, символизирует Божью помощь в любой ситуации. Чаще всего к Троеручице обращаются при бытовых вопросах и неурядицах:

семейные ссоры;

покровительство брака;

здоровье близких, детей;

рождение младенцев;

поиск работы, финансы;

безвыходные ситуации;

укрепление веры.

Где лучше всего расположить икону в доме? Традиционно иконы ставят в Красный Угол центральной комнаты. Считается, что благодать от иконы распространяется на всё помещение.

На заметку! Икона помогает в самых трудных ситуациях, когда необходимо чудесное Божье вмешательство.

Если икону расположить напротив входной двери, она будет защищать дом от негатива гостей, снимать негатив с входящих в дом. То есть, будет выполнять обережную функцию. Если человек пришел в дом с недобрыми мыслями, он постарается скорее покинуть помещение: икона не позволит ему реализовать задуманное зло.

За века своего существования Троеручица совершила много чудес и знамений, спасла жизни многих людей и исцелила бессчисленное множество больных. Одно из чудесных знамений иконы произошло в Хилендарском монастыре, когда почил игумен. Монахи долго не могли решить, кто займет место почившего. И вот однажды они утром увидели, что на стуле игумена находится икона Троеручица. Монахи подумали, что это нелепая шутка, но Богородица явилась во сне одному из них и ясно выразила желание управлять монастырем вместо игумена. С тех пор этим монастырем она и управляет.

Когда в Киеве (в 19 столетии) свирепствовала эпидемия тифа, остановить заразу помогли молитвы иконе Троеручице. Однажды икона полностью исцелила облитую кислотой руку женщины. Как только страдалица прикоснулась к иконе, рука моментально исцелела: даже шрамов и ран на коже не осталось.

Молитвы Троеручице:

Молитва иконе Троеручица о помощи:

Сколько раз нужно читать эту молитву? Нет четкого указания на этот счет. Нужно читать столько раз, сколько подскажет сердце.

ПОМОЩЬ В РОДАХ

Беременные женщины обращаются с молитвенным воззванием к Богородице Троеручице для помощи в рождении здоровых младенцев. Для этого нужно либо прочитать молитву в храме перед иконой, либо дома со свечой перед домашней иконкой. Всем беременным женщинам рекомендуентся иметь Троеручицу для благополучного родоразрешения.

После прочтения молитвы нужно своими словами поросить Богородицу о помощи. После прочтения молитвы раздают детям на улице конфеты. Однако помощь Богоматери будет действенной лишь в том случае, если беременная женщина ведет праведный образ жизни. Нельзя ругаться, употреблять бранные слова, пить алкогольные напитки и курить. Нужно каждый день молиться, думать о хорошем и чаще заходить в церковь.

ОБЕРЕГ НА ДАЛЬНЮЮ ДОРОГУ

Чтобы дальний путь был безопасным, нужно начитать специальный оберег на свою машину. Для этого купите в церкви небольшую иконку (ламинированну) и восковую свечку. В гараже обойдите свою машину трижды с зажженной церковной свечкой. Также нужно трижды прочитать специальный оберег на свою машину:

Обережные слова можно читать по записи. Как только трижды прочтете заговор, потушите свечку своими пальцами (задувать нельзя) и заверните огарок в лист с записанным заговором. Лист положите в бардачок или другое место в салоне автомашины.

Этот обряд будет охранять путь только один раз. После путешествия нужно сжечь огарок до конца перед иконой и поблагодарить Богородицу за помощь в сбережении от аварии и иных превратностей дальнего пути. На следующую дальнюю дорогу обряд нужно повторить.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2489882648961616776/

А вы знали об этом?

Россия владеют самой большой территорией из всех существующих в мире сотен народов – 17 млн. кв. км или 1/8 часть суши. Это почти вдвое больше территорий двух самых богатых и сильных держав современности Китая и США, которые довольствуются менее, чем 10 млн. каждая. Причем, средняя плотность населения России получается 9 человек на квадратный километр, в то время, как в США 35-40, а в Китае и вовсе 160-170. На каждого русского по праву рождения приходится 11 га земли, в то время, как наследникам ковбоев приходится скакать на 2,5 га, а жителю поднебесной тесниться на половине. По запасам руд цветных металлов и серебра Россия находится на первом месте, по запасам ниобия, германия и вольфрама на втором, платины на третьем, золота на четвертом. На территории России находится 12 морей, 2,5 млн. рек и 2 млн. озер, одно из которых Байкал. По запасам пресной воды страна на 2 месте – 4,5 млн. куб. км, а по площади пахотных земель и земель, пригодных для сельского хозяйства, на первом !

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