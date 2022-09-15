Существует ли родовое проклятие, родовой грех. Библейские свидетельства

Что такое проклятие?

Под Божьим проклятием подразумевается осуждение кого-либо или чего-либо Богом, обнаруживающее Его Справедливость, Праведный Суд.

Так, за подстрекательство Евы к преступлению Бог проклял змия (Быт.3:14), за грехопадение Адама — землю (Быт.3:17), за братоубийство — Каина (Быт.4:11).

Как по своему внутреннему содержанию и значению, так и по внешнему проявлению Божье проклятие можно рассматривать как действие, противоположное Божьему благословению.

Собственно, возможностью проклинать обладают и люди. Так, Ной произнёс проклятие в отношении своего внука — Ханаана (Быт.9:25), а иудеи-богоубийцы, обезумев от злобы, сами призвали ответственность за пролитую на Кресте Кровь Христову на себя и своих детей (Мф.27:25).

Божественное проклятие имеет принципиальные отличия от проклятий, инициируемых людьми.

Во-первых, разница состоит в том, что Божье проклятие никогда не наводится без особой причины; оно всегда справедливо, всегда направлено к благим целям и никогда — к злым; никогда не противоречит условиям общего и частного Промысла.

Во-вторых, Божественное проклятие всегда действенно, эффективно и результативно.

Совсем другое дело — проклятие человеческое. Человек — существо ограниченное по природе и индивидуальным особенностям.

Кроме того, его ограничивают те или иные жизненные обстоятельства. Он в принципе не обладает настолько великим могуществом, чтобы инициируемое им проклятие приводило к "фатальным" изменениям в судьбе проклятого.

Для того, чтобы проклятие, произнесенное человеком, реализовалось, необходимо, чтобы оно сопровождалось действительно могущественной силой, гораздо более могущественной, чем сила человеческой мысли или произволения. Этой силой, в зависимости от ситуации, может выступать или Господь с Его святыми, или, напротив, тёмные падшие духи.

Стало быть, проклятие человеческое может быть действенным не само по себе (разве только речь идёт о серьезном испуге проклинаемого, связанном с внушением и самовнушением), а лишь при содействии сил Добра или зла.

Что касается Господа, он реализует произнесенное человеком проклятие только тогда, когда это проклятие соответствует Его замыслу о мире и конкретных людях. Если же проклятие противоречит Его святой, праведной воле, то оно, как минимум, не сбудется: «как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется» (Притч.26:2). Но бывает, что проклятие не только не сбывается, а и обращается на голову самого автора проклятия (Быт.27:29).

В ряде случаев Бог допускает осуществиться проклятию, наводимому человеком при помощи колдовских чар, магических ритуалов, сатанинских обрядов или при непосредственном обращении проклинающего к злым духам. Во времена Ветхого Завета подобного рода проклятия (по крайней мере так считали многие знатные язычники) мог наводить волхв Валаам.

Таким образом, человеческое проклятие бывает трёх видов: иногда оно имеет форму пророчества о лишении проклинаемого Божьих благословений; иногда сводится к призванию на проклинаемого Божьих кар (Иер.11:20); а иногда — к призванию бедствий при помощи темных сил (Чис.22:6).

Что подразумевается под родовым проклятием?

Помимо случаев с проклятиями, ниспосылавшимися на отдельных людей, Священное Писание сообщает и о таких, которые предназначались целым семействам и даже целым родам.

Так, проклятие Ханаана выразилось в том, что связанные с ним бедственные последствия сказались и на его отдаленных потомках. Ной, наложив проклятие на внука, предупредил, что его отпрыски станут рабами симитов (Быт.9:25-27).Так и произошло.

Проклятие «гнева и ярости» двух сыновей патриарха Иакова — двух братьев, Симеона и Левия — обнаружилось в том, что их потомки были разделены и рассеяны между представителями прочих Израильских колен (Быт.49:5-7).

В Книге «Второзаконие» со всей определенностью свидетельствуется о переходе проклятия с проклятого на его потомство в случае отступления от условий Синайского Завета: «проклят будет плод чрева твоего» (Втор.28:18), «сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен» (Втор.28:21), «Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными» (Втор.28:59).

Стихи 108-го псалма, относимые к Иуде предателю (Деян.1:15-20), сообщили за несколько столетий до его рождения, что его дети останутся сиротами и будут нищенствовать (Пс.108:9-10), что их имя изгладится в следующем роде (Пс.108:13).

Особенно примечательно: псалмопевец дал указание, что грех Иуды отобразится не только на его детях, но и каким-то таинственным способом — на его предках: «да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится» (Пс.108:14). Он же дал вразумительное объяснение, почему должно произойти то, что произойдёт: потому что «возлюбил проклятие, — оно и придет на него; не восхотел благословения, — оно и удалится от него» (Пс.108:17).

Книга Премудрости Соломона, повествуя о проклятии нечестивцев, прямо говорит, что проклято само их семя (σπέρμα): «Ибо семя (σπέρμα) их было проклятое от начала» (Прем.12:11).

Своего рода проклятием можно считать и определение Божье, адресованное первосвященнику Илию. Это проклятие распространилось не только на виновника, но и на его дом: «Вот, наступают дни, в которые Я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем [никогда]» (1Цар.2:31).

Наконец, о том, что последствия греховности отцов распространяются по родовой линии на детей, говорил и Христос: «да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что всё придет на род сей» (Мф.23:35-36).

Имеет ли родовое проклятие форму роковой, непреодолимой реальности?

Божье проклятие, обнаруживающееся на потомках проклятого грешника, нельзя осмысливать в значении юридически вменяемого наказания, непреодолимо сказывающегося на них вне зависимости от личной вины. Бог Праведен и Справедлив, кроме того — Милосерден. Разве Он может наказывать без вины?

Предостерегая своих соплеменников от ложного понимания смысла и значения Божьего наказания, от мысли о непременном распространении ответственности грешных отцов на детей, хорошо сказал вдохновленный Духом пророк: «зачем вы употребляете... пословицу, говоря: “отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина”? ...душа согрешающая, та умрет... Если кто праведен.., он непременно будет жив» (Иез.18:2-9).

Что подразумевается под родовым грехом?

Способ передачи и распространения родового проклятия связан, помимо прочего, с передачей и распространением от предков к потомкам греховности в форме духовной наследственности, своего рода нравственной порчи. Эта наследственность передается человеку посредством зачатия в форме определенных греховных задатков.

Так, Писание, сообщая о происхождении Сифа, свидетельствует, что Адам родил его по своему образу и подобию (Быт.5:3). Исходя из того, что образ и подобие Божье в человеке в первую очередь относится не к телу, но к душе, понимаем, что образ и подобие родителей, отражаемые в детях, соотносятся не только с телом, но и с душой.

Стало быть, подобие ребенка матери и отцу обязательно проявляется в состоянии его души.

В этом смысле, рассуждая о способе происхождения человеческих душ, некоторые церковные писатели сопоставляли человека с пшеничным зерном: как посевное зерно, писали они, передает новому зерну набор качеств и свойств, так и родители передают своим чадам набор качеств и свойств, связанных как с телесным, так и с душевным началом.

Это значит, что между родителями и детьми существует не только физическая, но и духовная схожесть, что в детях отображаются как положительные, так и отрицательные черты родительских душ.

На наследственную преемственность нравственной нечистоты в виде греховных задатков указывает Книга Иова: «Кто родится чистым от нечистого? Ни один» (Иов. 14:4).

В этом же тоне по сей день звучат слова царя и пророка Давида: «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя» (Пс. 50:7).

Господь Иисус Христос обращал внимание учеников на то, что от дурного рождается дурной плод, как и от доброго — добрый, но не наоборот.

Вот Его слова: «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познаётся по плоду своему, потому что не собирают смокв с терновника и не снимают винограда с кустарника» (Лк.6:43-44).

Следует помнить! Сама по себе греховная наследственность не предполагает личной ответственности её обладателя перед Творцом. Другое дело, что она может влиять на склонность наследника ко греху, что в свою очередь может способствовать формированию в нём греховных навыков и привычек, греховных страстей и пороков, за которые ему придётся нести индивидуальную ответственность и соответствующее этой ответственности воздаяние.

В чем отличие родового греха от первородного?

— Первородный грех связывает греховными узами всех людей вообще (Рим.5:12), а родовой — только представителей рода (Мф.23:35-36).

— Первородный грех сказывается на порче человеческого естества (Рим.5:14), а родовой — на индивидуальных особенностях представителей рода.

— Первородный грех распространяется на все поколения, а наследственное проявление родового греха ослабляется от поколения к поколению. При этом представитель каждого последующего поколения влияет на генеалогическую цепочку по-своему, видоизменяя, ослабляя или усиливая наследственную нравственную порчу.

Исходя из библейского свидетельства о том, что наказание Божье за грехи отцов распространяется на детей и детей их детей до третьего и четвёртого рода (Исх.34:7), есть основания думать, что более или менее действенное проявление родового греха продолжается до третьего или четвертого поколения.

— В силу родового греха склонность ко злу, обусловленная первородным грехом, проявляется в каждом человеке особо.

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