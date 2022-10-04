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А вы знали об этом?(Статья 69)

А вы знали об этом?(Статья 57)

1.

А вы знали об этом?(Статья 69)

Если вспомнить историю Руси, то эпитет «великий» вначале добавлялся к титулу князя, который своим статусом и владениями выделялся на фоне остальных удельных правителей, был среди них наиболее влиятельным. Это почетное звание в разное время носили владимирские и тверские князья. После возвышения Москвы «великими» стали именоваться лишь представители местного правящего дома, с этого момента началось настоящее становление русской государственности. С расширением границ и присоединением новых земель менялись титулы представителей верховной власти.                                                                                                         

Как известно, Иван III Васильевич (1440-1505 гг.) стал именоваться государем, а Петр I Алексеевич (1672-1725 гг.) – императором. Такое же официальное звание носила и Екатерина II Алексеевна (1729-1796 гг.), при которой границы России тоже заметно расширились.То есть, одним из наиболее существенных критериев оценки итогов правления того или иного монарха и присвоения титула «великий» является масштаб его территориальных завоеваний.Именно из-за этого этот  титул был присвоен вышеперечисленным правителям . Кроме того, при всех различиях, трех перечисленных правителей объединяют осуществленные ими административно-правовые и социально-экономические реформы, в результате которых Россия превратилась в мощную державу, которая простерла свои интересы и на Запад, и на Восток.

Но, всё же, отличить парня от девчонки можно. Клитор самок не имеет шейки, а его кончик — тупой. У самцов член имеет узкую шею и резкий заостренный конец (я не знаю, как эта информация пригодятся тебе в жизни, но теперь эти знания в твой голове. Не благодари!)..Поскольку влагалище у самки отсутствует, она не только спаривается, но и рожает через клитор. Теперь неудивительно, что дамы захватили власть и устроили матриархат. Такие муки может пережить только поистине сильная и независимая женщина! Половой акт и роды у бедняжек дико болезненные (представь, как если бы ты выпускал детей мужским половым органом!). Из-за столь необычного строения, первый котёнок всегда рождается мёртвым. Своим телом он пробивает дорогу остальным братьям и сестрам. Но даже последующие малыши могут погибнуть от удушья. Не редко во время родов умирает и сама мать.

2.

А вы знали об этом?(Статья 69)

3.

А вы знали об этом?(Статья 69)

В 1957 году авторитетный журнал "Форчун" назвал его самым состоятельным гражданином США, а спустя девять лет Гетти попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый богатый человек в мире. Но известен он не так небывалыми достижениями в бизнесе, как невероятной жадностью: в 70-е американский богач отказался платить выкуп за собственного внука, чем поверг в шок общественность и взбудоражил американские и европейские СМИ. Похитители ничего не получили, а потому разозлились и спустя несколько месяцев отправили Полу Гетти ухо внука.                                                                                                                                                       

Правда, снизили требования — теперь беспутная жизнь отпрыска знаменитого семейства стоила всего три миллиона долларов. Пол Гетти, взглянув на страшный презент, расстроился и таки дал денег. Но не всю сумму, а только две три. Остальную часть заплатил сын, то есть отец похищенного юноши. Поскольку своих сбережений не имел, взял в долг...у отца. Причем под огромные проценты.Такова история Пола Гетти — долларового миллиардера, прославившегося своим скупердяйством.

 

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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