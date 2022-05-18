Почему Петр Первый запретил в России строить каменные дома

Около трех десятилетий XVIII века по всей России было запрещено строить каменные дома: исключением был только Санкт-Петербург. Что сподвигло Петра I на такой указ и к чему это привело, читайте в нашем материале.

Обязательная трудовая повинность

Строительство современного города в болотистой местности, каковой было устье Невы, было весьма амбициозным планом. Европейский город царь планировал построить с нуля, и за этим действом наблюдала вся Европа. Сюда приезжали путешественники, чтобы увидеть грандиозную стройку своими глазами.

План местности в 1698 году. Фото: wikipedia.org

Сложно представить, как зарождалась Северная столица. Тысячи людей валили деревья и засыпали болотистые территории, чтобы тут выросли постройки. Болото тут, конечно, было не везде, а лишь на пятой части территорий. Но согласитесь, все равно внушительный участок? Кстати, об этом, а еще о том, кто проклял Санкт-Петербург, мы рассказывали в другой статье.

Строителей постоянно не хватало, поэтому рабочие приезжали из всех губерний. Это была обязательная трудовая повинность: государственные крестьяне и крепостные в обязательном порядке ехали к устью реки для строительства города. На самом деле выглядело это не так пугающе, как можно представить: фактически это была работа вахтовым методом.

Люди приезжали в Санкт-Петербург на пару месяцев для работ, а затем уезжали обратно домой.

Репродукция из книги «Дипломатия Петра I», XVIII век

Таких работников в год было около 20-25 тысяч человек. За работу им платили жалованье, среднее по тем временам — один рубль. Конечно, были и те, кто отказывался ехать или сбегал со стройки. Тогда их разыскивали принудительно.

Дома из камня

Петр I намеревался не просто построить город с нуля, он хотел сделать его из камня. Каменные сооружения более прочные, они устойчивы пожарам, которые в те времена были большой проблемой. Однако не все желания царя исполнялись очень быстро: каменщиков в городе не хватало.

Так как же монарх решил выйти из ситуации? В первые годы строительства он требовал от всех дворян, министров и высокопоставленных лиц строить свои собственные дома из камня, обязал он и своих придворных жить в каменных домах. Царь также выпустил постановление, в котором указал типы необходимых домов, их размеры, высоту, и форму окон.

Типы домов. Фото: aria-art.ru

Увы, на деле все было сложнее, ведь даже кирпичные заводы того времени производили не так много стройматериала: около 15 млн кирпичей ежегодно. Фактически этого хватило бы только на три десятка государственных зданий. К тому же для работы заводов требовался лес, и очень скоро дрова в округе Петербурга закончились, и их начали завозить из соседних регионов.

Тогда-то Петр I и постановил запрет на строительство каменных домов по всей стране: строить их можно было только в Санкт-Петербурге. В других городах работа каменщиков была под строгим запретом, всем, кто ослушался, грозил тюремный срок и конфискация имущества. Таким образом царь хотел, чтобы каменщики со всей страны приехали строить новую столицу. И им некуда было деваться. Правда, ехать нужно было не с пустыми руками: каменщики должны были привезти с собой камни, этот груз прозвали «каменным налогом». Впрочем, камень можно было заменить на денежную выплату: с въезжающих в город брали небольшой сбор.

Одно из зданий 1710-х годов — Кикины палаты. Фото: wikipedia.org

Как бы ни пытался монарх сделать город каменным, не все было так гладко. Например, даже через несколько лет после появления указа приближенные государя все еще жили в деревянных домах и только «готовились» к стройке. Обычные люди селились на Васильевском острове, и, естественно, их дома были из дерева. Запрет действовал почти три десятилетия, до начала 1740-х годов. И даже к концу века мечта Петра I так и не сбылась: примерно из 6 тысяч домов лишь 1800 были каменными. К 1830-м ситуация тоже не особо изменилась: из восьми тысяч домов примерно 2700 были сложены из камня.

А вот тут мы показывали старый жилой фонд Петербурга и рассказывали, как сегодня выглядят дореволюционные апартаменты.



Источник : https://travelask.ru/blog/posts/37419-pochemu-petr-pervyy-za...

А вы знали об этом?

Жак-Ив Кусто — изобретатель, исследователь океана и автор множества прекрасных документальных фильмов. Однако мало кто знает, что во время Второй мировой Кусто участвовал во французском Сопротивлении, вел подрывную деятельность и получил за это высшую награду Франции, орден Почетного легиона.И свое важнейшее изобретение, акваланг, он создал в 1943 году вместе с Эмилем Ганьяном именно для морских диверсий. Когда война окончилась, открытие принесло ему довольно много денег, так что он получил возможность не только жить безбедно, но и осуществлять свои экспедиции !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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