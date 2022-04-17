Снохачество на Руси - почему откровенное сожительство свекра с невесткой считалось нормой?

В.Е. Маяковский "Свекор", 1888 год.

В 18-м и 19-м веках в русских деревнях во многих семьях существовало снохачество. Охарактеризовать это можно, как сожительство главы семейства с женой своего сына – снохой. Почему это происходило? И в чём основные причины снохачества?

История

Православная церковь осудила снохачество, назвав его грехом. Подтверждением данного факта являются документы Поместного Собора Русской православной церкви за 1918 год.

Снохачество в русских деревнях, по мнению историков, имело прямую связь с безграничной властью «большака» или, как говорится «отца семейства», над всеми домочадцами.

Среди главных причин, породивших данное явление в 18 –м – 19 – м веках, называется призыв молодых крестьян в рекруты. Как известно, такая служба продолжалась долгие годы, а в это время молодая жена оставалась в деревне. В данной ситуации нередко случалось, что свёкор склонял к половым отношениям сноху всеми возможными методами. Среди них были: уговоры, подарки, обещания более лёгких условий труда. Если же сноха не соглашалась, в ход шли угрозы, клевета, постоянные придирки, побои. Одним словом, жизнь в семье для молодой женщины становилась невыносимой. А защиты, как известно, искать было негде.

В связи с этим возникало немало криминальных ситуаций. Подробные описания такого унизительного для женщины явления, как снохачество, можно найти в публикациях известных писателей 19 – го века. В частности, об этом упоминалось в произведении А. Н. Энгельгард в «Письма из деревни». Также о снохачестве повествовали материалы этнографического бюро князя Тенишева.

Картина художника Фирса Журавлева

Одним из факторов, способствующих снохачеству, являлось отходничество. В данной ситуации молодёжь уходила работать в города. Описываются случаи, когда «большак» умышленно отправлял в город своего сына, пользуясь его неопытностью. Такие ситуации в своих рассказах упоминал информатор Болховского уезда в конце 19 века. В частности, в своём донесении он указывал, что явление особо распространено в уезде, поскольку мужчины, которые уезжают на заработки, видят своих жен лишь дважды в год. А свекры, оставшиеся в деревни на правах главы семейства, вводят свои порядки.

В итоге, со временем распада патриархальной семьи, когда выросло число крестьянских разделов, снохачество исчезло. Молодожены и родители стали жить отдельно друг от друга.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Пассивная агрессия в отношении женщин https://otari.mirtesen.ru/blog/43804591550/

20 шокирующих фактов о Китае, о которых знают не всеhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43842869755/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!