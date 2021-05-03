Самые странные сексуальные обычаи Древней Греции

Конечно, мы не собираемся писать энциклопедию античной жизни, а ограничимся тем, в чем мы разбираемся лучше всего, — сексуальными нравами и обычаями. Кстати, если ты хочешь узнать, что там было несколько позже, то об этом мы уже писали в статье 7 самых диких сексуальных обычаев Древнего Рима. Греки были не настолько дикими, но не меньшими затейниками! Вот что они исполняли.

Чихание для контрацепции

Большинство древних средств контрацепции — это, конечно, помесь фильма ужасов с шоу Бенни Хилла. Либо непонятно, как это вообще сочеталось с сексом, либо очень глупо и нелепо. Древние греки не были исключением.

В целом контрацепция в браке вообще-то не очень приветствовалась, ибо главной целью порядочного греческого гражданина было укрепление и увеличение его семейства. Однако секс вне брака в Древней Греции случался постоянно (о публичных оргиях мы расскажем чуть ниже), поэтому контрацепция все же была актуальна.

Мужчинам для снижения плодовитости перед сексом предлагалось съесть гранаты и финики. Женщинам же греческие врачи советовали кое-что поинтереснее! Вот как звучал совет доктора Сорануса: «После совокупления женщине надлежит задержать дыхание, отставить тело назад, ибо так семя не проникнет внутрь, а далее быстро присесть и чихнуть».

Так и представляем себе чихающих вприсядку вакханок на оргиях!