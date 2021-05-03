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Самые странные сексуальные обычаи Древней Греции

Возможно, наши тиндеры и сайты для взрослых когда-нибудь через тысячу лет тоже покажутся удивительной чепухой. Фу, двухмерные знакомства без подключения модуля запаха, вкуса и тактильного восприятия! Так что мы не будем никого осуждать и оценивать, а просто полюбопытствуем, как жили эти удивительные древние греки. Для расширения кругозора, что называется.

Фото №1 - Самые странные сексуальные обычаи Древней Греции

Конечно, мы не собираемся писать энциклопедию античной жизни, а ограничимся тем, в чем мы разбираемся лучше всего, — сексуальными нравами и обычаями. Кстати, если ты хочешь узнать, что там было несколько позже, то об этом мы уже писали в статье 7 самых диких сексуальных обычаев Древнего Рима. Греки были не настолько дикими, но не меньшими затейниками! Вот что они исполняли.

Чихание для контрацепции

Большинство древних средств контрацепции — это, конечно, помесь фильма ужасов с шоу Бенни Хилла. Либо непонятно, как это вообще сочеталось с сексом, либо очень глупо и нелепо. Древние греки не были исключением.

В целом контрацепция в браке вообще-то не очень приветствовалась, ибо главной целью порядочного греческого гражданина было укрепление и увеличение его семейства. Однако секс вне брака в Древней Греции случался постоянно (о публичных оргиях мы расскажем чуть ниже), поэтому контрацепция все же была актуальна.

Мужчинам для снижения плодовитости перед сексом предлагалось съесть гранаты и финики. Женщинам же греческие врачи советовали кое-что поинтереснее! Вот как звучал совет доктора Сорануса: «После совокупления женщине надлежит задержать дыхание, отставить тело назад, ибо так семя не проникнет внутрь, а далее быстро присесть и чихнуть».

Так и представляем себе чихающих вприсядку вакханок на оргиях!

КСТАТИ, НЕ МЕНЕЕ ДИКИЕ СОВЕТЫ ОТ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ДОКТОРОВ МЫ СОБРАЛИ ТУТ:

Целовать жен — позор!

Еще одна любопытная традиция касалась поцелуев. Вообще, целоваться в губы с друзьями в качестве приветствия было очень даже популярно. Так что советские вожди переняли эту традицию аж от древних греков.

Однако женщин, а тем более жен, целовать прилюдно считалось верхом неприличия. Мужчину, который себе все-таки такое позволял, считали слабым подкаблучником, не в состоянии контролирующим свою страсть.

Единственный момент помимо постели, когда греки все-таки целовали жен — это при возвращении домой, чтобы проверить, а не напилась ли супруга в одиночестве. Мы сейчас серьезно. То есть публично целовать свою жену — это значило публично обвинять ее в алкоголизме!

Государственная проституция

Проституция во всех ее видах и формах (включая однополую) была очень распространена и всячески приветствовалась. Считалось, что она способствует разрядке накопленной агрессии и дурости у молодых греков, а более взрослым гражданам помогает культурно скрасить досуг. Может, и есть в этом какая-то доля истины.

Дело это было настолько привычное, что существовали даже государственные бордели. Как правило, ставки там были ниже, чем у частных уличных проституток. Однако для богатых и знатных граждан государственные заведения предлагали особую услугу — девушку-эскорт, которая не только услаждала тело, но и вела беседы и сопровождала клиента на разные мероприятия. Греческий вариант гейши. Она подписывала индивидуальный контракт, и количество ее любовников было ограничено.

Фото №2 - Самые странные сексуальные обычаи Древней Греции
«Сократ застает своего ученика Алкивиада у гетеры»

Впрочем, не стоит путать эскорт-девушек с гетерами. Гетеры — особая высшая ступень жрицы любви. Сейчас мы бы просто назвали их светскими львицами. Гетеры выбирали себе покровителей по любви и вели активную светскую жизнь. Этим женщинам было позволено то, что считалось немыслимым для греческих жен, которые вообще-то даже в городе не могли появляться без сопровождения.

Пенисы на входе в дом

Еще одна забавная греческая традиция — полное отсутствие смущения по поводу изображения половых органов и самого акта любви. Пенис, символ плодородия, часто изображался на входе в дом и должен был привлекать удачу. Любопытно, что такая традиция до сих пор существует в Бутане.

Греческие статуи, как ты понимаешь, тоже не страдали отсутствием анатомических подробностей. Причем они были не благородно беломраморные, какими их показывают в музее, а раскрашенными во всех подробностях! Галерею того, как на самом деле выглядели античные статуи, мы, кстати, публиковали.

Праздничные оргии

Нет ничего лучше хорошей городской оргии в честь праздника, считали греки. Одним из главных праздников сезона были Дионисии — фестиваль в честь бога вина и плодородия Диониса.

Чтобы почтить бога, проводилось торжественное шествие, помпа (вот откуда пошло выражение «провести с большой помпой»), во время которой юные девы несли подношения в виде кувшинов с вином и хлебов фаллической формы, ну а юноши без всяких экивоков просто несли гигантские фаллосы. Потом вино выпивалось, хлеба съедались, ну а фаллосы, сам понимаешь, тоже не оставались без дела.

Фото №3 - Самые странные сексуальные обычаи Древней Греции
Еще одним любопытным способом отметить какое-то событие или просто пообщаться считались симпозиумы. Теперь ты будешь всегда внутренне улыбаться, когда всякие серьезные ученые говорят, что отправляются на симпозиум. Ибо у древних греков это слово означало знатную пьянку, когда все возлежали вокруг столов с вином и угощением. Гетеры, а также эскорт-девушки при этом тоже присутствовали, и можешь догадаться, чем дело заканчивалось.

Традиция одевать невесту мальчиком

А эта традиция практиковалась в Древней Спарте. Местные жители были настолько суровы, что брили невесту налысо и одевали ее в мужскую одежду перед тем, как передать в руки жениху во время свадьбы.

Исследователи считают, что таким образом жениху было как-то привычнее подступиться к своему новому и необычному супружескому долгу. Так как невинности греческие мальчики чаще всего лишались с представителями своего пола.

Изнасилование не считалось преступлением

Если честно, в греческой мифологии женщин похищали и насиловали буквально на каждом углу. Поэтому в реальной жизни по этому поводу тоже не особенно переживали. Ну да, кто-то не сдержал страсти, уподобился, можно сказать, великому Зевсу.

Другое дело, если мужчина покушался (даже, возможно, с полного согласия женщины) на чью-то жену. Прелюбодеяние было величайшим злом и наказывалось очень строго, вплоть до казни преступника.

Таким образом, единственным способом оградить себя от посягательств для женщины было замужество. Ну или расслабиться и, что называется, получать от этого удовольствие в качестве жрицы любви.

Источник : https://www.maximonline.ru/longreads/_article/samye-strannye...

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