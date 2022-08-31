Сталин получал хорошую зарплату и гонорары за свои книги, но после него денег не осталось. Куда всё тратил вождь СССР

Все, кто хоть раз интересовался мифическим «золотом партии», явно интересовались и богатствами, накопленными главным советским лидером за всю история СССР – товарищем Сталиным.
Но Сталин оставил после себя немного – около 1 000 рублей денег на книжке, несколько кителей и несколько пар сапог, вот и всё! При этом получал Сталин ежемесячно очень хорошую зарплату, эквивалентную стоимости автомобиля типа Москвич. Например, в 1940 году зарплата Сталина была 10 000 рублей, и как раз столько стоил первый Москвич, который тогда ещё назывался не Москвичом, а КИМ 10-50.
Кроме хорошей зарплаты, Сталин частенько писал всевозможные книги, которые издавались и расходились огромными тиражами. Гонорары за издательство Сталин тоже получал. Неизвестно, какими были эти гонорары, но явно не меньше, чем ежемесячная зарплата, скорее всего, больше.
До 1940 года товарищ Сталин почти все свои доходы переводил государству. Ну, не нужны были Сталину деньги, его государство кормило и одевало, а сам вождь работал исключительно во благо развития Советского Союза.
В 1940 году всё изменилось – Сталин перестал отдавать свои деньги государству, он придумал кое-что более интересное – учредил Сталинскую премию. Согласно легенде, подтолкнула Сталина к созданию Сталинской премии Любовь Орлова, которая посоветовала вождю создать Орден Сталина, например.
Данная идея Сталину не понравилась, но он решил создать денежную Сталинскую премию, причём финансироваться сия премия должна была исключительно из личных денег вождя, иначе какая же она Сталинская, если из государственных денег платиться будет?
В итоге была учреждена Сталинская премия трёх степеней – первой степени – 100 000 рублей (10 автомобилей), второй – 50 000 рублей, третья – 25 000 рублей. Учитывая тот факт, что за год стали выдавать около 80 Сталинских премий различных степеней, можно понять, какие деньги выплачивались вождю с тех же гонораров – они превосходили зарплату в разы!
Выдавались премии изобретателям, академикам, хирургам, конструкторам и так далее, но только за выдающиеся для страны достижения, изобретения, новации. Получали Сталинскую премию деятели в области народного хозяйства, оборонной промышленности. Вишневский, кстати, за мазь свою получил в военные годы Сталинскую премию.
Да, кстати, в 1942 году Сталинская премия первой степени была повышена до 300 000 рублей.
После смерти Сталина премию выдавать перестали, но Хрущёв возродил её, только под другим название – Государственная премия, которая на этот раз выплачивалась из государственных денег. В 1956 году премию переименовали в Ленинскую, и выплачивалась она также из государственных средств, до 1991 года Ленинская премия просуществовала.
Вот такой Сталин оказался руководитель – мало того, что дважды страну поднимал из пепла в сказочные просто выси, так ещё и все свои деньги отдавал, сначала государству, а потом выдающимся советским гражданам.
Хоть один современный лидер стран СНГ на такое способен? Да что СНГ, хоть в одной стране Европы такие деятели найдутся? Вот то-то и оно!
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Хватит вешать лапшу на уши и без того облапошенным лживой советской пропагандой бедным россиянам , которых лживая советская пропаганда и так развела как лохов!
Бытует мнение, что Иосиф Сталин был чрезвычайно скромным человеком, который вёл аскетичный образ жизни и был равнодушен к материальным благам, и после смерти, несмотря на довольно высокую зарплату 10 000 рублей (астрономическая сумма для тех времен) и полное государственное обеспечение , оставил довольно скромное наследство. Красивый и необычайно живучий миф, что якобы «отец народов» Иосиф Сталин был «бедняком» развенчивает в своем блоге аналитик Андрей Нальгин. По его сведениям, когда вождь скончался, только в его личном сейфе на даче нашли более 3,5 миллиона рублей с квитанциями гонораров написанных многочисленных трудов. Правда, по тогдашнему закону, все советские высшие чины обязаны были переводить свои гонорары и премии в Министерство финансов, однако на «непорочного» Сталина этот закон не распространялся. Именно поэтому в 2015 году журнал Time опубликовал список самых состоятельных людей в истории человечества,в котором наряду с Чингисханом, Биллом Гейтсом и Рокфеллером оказался и «бедняк» Сталин.
Кроме того, из воспоминаний дочери Сталина он был настолько скуп, что живя на полном государственном обеспечении и зарабатывая баснословные для того времени деньги, давал очень мало денег на расходы своим детям и скрупулезно накапливал и прятал сбережения, многие из которых так и не были найдены и неизвестно куда пропали ! А может напомнить его почитателям немыслимое количество дач (20 роскошнейших дач), некоторые из которых Сталин посетил лишь один раз в жизни, огромное число садовников, шоферов, поваров и т.д.!
А может напомнить его фанатичным почитателям каждодневные дорогостоящие застолья – в то времена, когда вся страна голодала и жила на талоны. Любопытные факты об этом можно прочесть в монографии доктора исторических наук Невежина «Застолья Иосифа Сталина»,в которой приводятся отзывы гостей сталинских банкетов о роскошной еде, которую там подавали – особенно на фоне общего голодного существования страны! В понимании безнравственного диктатора Сталина обильный стол являлся признаком силы и величия государства независимо от того, голодает ли население!
Любопытно, что 24 мая 1945 года на приёме в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в честь командующих советскими войсками Сталин во время застольной речи произнес свой знаменитый тост – посвящение русскому народу.Однако никаких фото- и видеосъёмок этого банкета не проводилось, по этическим соображениям: вся страна голодала, лежала в руинах, а тут вдруг – шикарный обед с деликатесами.Звукозаписи тоже не велось, только стенограмма. Но потом её сильно обработали, для газетных публикаций. В стенограмме этой зафиксирован 31 тост. Из них пять принадлежали Сталину. В официальном отчете осталось 28 здравиц (из них только 2 – сталинские).
А может напомнить и то, что его пожилая мать жила в роскоши во дворце бывшего царского наместника в Тифлисе. Кроме того, Екатерина Джугашвили (в девичестве Геладзе) была похоронена в тбилисском пантеоне Мтацминда, предназначенного для захоронения выдающихся деятелей Грузии. Таким образом, посмертно «заслуги» простой прачки Кеке из Гори, которая неизвестно от кого родила обыкновенного тирана и злодея Средневековья, были приравнены к заслугам выдающихся деятелей Грузии!
Лживая советская пропаганда растрезвонила на весь мир, что якобы товарищ Сталин одевался очень скромно, и жалел для себя даже новую пару тапочек, а после смерти на даче у него было обнаружено незначительное количество старой и оборванной одежды. На самом деле, у него было очень много различных пошитых френчей, а в гардеробе лежали рулоны дорогого английского сукна. Кроме того, из Узбекистана в Кремль постоянно слали ночные рубашки из натурального шелка, в которых «неприхотливый» Сталин любил спать. Возникает логический вопрос: «Если он был таким честным и скромным, то почему, он , когда страна так нуждалась, не отказался от многих вышесказанных благ»?
Бытует также мнение, что якобы Сталин не любил хвальбы и лести , а к представлению звания Генералиссимуса СССР его пришлось буквально «упрашивать» и сделать это сумел лишь Константин Рокоссовский. Действительно, Сталин до конца жизни жалел об этой минутной слабости, однако не из-за якобы «природной скромности», а в первую очередь из-за того, что это звание ставило его в один ряд с не менее зловещими диктаторами – Франко и Чан Кайши, которым раньше него было присвоено звание «Генералиссимуса»!
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили!
Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.
Рекомендую также прочесть:
"Сталин — величайший злодей и авантюрист современности"(https://otari.mirtesen.ru/blog/43788705379/)
Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!
Свежие комментарии