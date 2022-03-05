Есть ли смысл в пробных браках

Или, проще говоря, стоит ли «немного пожить вместе», прежде чем узаконить отношения.

Мы не будем сейчас анализировать религиозные аспекты темы. Потому давайте считать, что гражданский брак — это не тот, который вне церкви, а тот, который без регистрации. А теперь постараемся не перепутать его с пробным.

Гражданский или пробный

В глобальном смысле, гражданский брак — это решение, пробный — это отсрочка решения. Мотивов, заставляющих людей отказаться от официальной регистрации отношений в принципе и навсегда, довольно много. Ну например:

Презрение ко всем государственным институтам

Звучит очень благородно и либерально (оно уже почти 100 лет так звучит): «Я не обязан отчитываться перед государством, с кем я сплю». Это правда. Никто не обязан. Только не очень понятно, почему потом эти необязанные требуют от государства, чтобы их признали наследниками или помогли с разделом имущества, нажитого в период сожительства.

Нежелание делиться имуществом

Если люди не хотят оставлять нынешнему партнеру все (или половину того), что нажито непосильным трудом, то им выгоднее жить гражданским браком. Так довольно часто поступают любовники, встретившиеся в предпенсионном и пенсионном возрасте: им вместе хорошо, они настоящая семья, но в то же время понимают, что пенсия вряд ли может считаться совместно нажитым имуществом, а квартиры и дачи, приобретенные в прошлых браках, они хотят оставить в наследство детям.

Свободолюбие

Очень распространенный в наше время сюжет: человек себя знает. То есть знает, что не способен к долгим стабильным отношениям, но это не значит, что он не имеет права на короткие стабильные отношения. Вы вместе, пока вам хорошо, но бюджет у вас раздельный, жилье у каждого свое (или съемное), делить вам при расставании нечего.

То ли дело пробный брак! Ни у кого никаких конкретных установок. Люди хотят «только попробовать», а потом уж решить — жить в гражданском браке, зарегистрировать отношения или расстаться. В большинстве случаев это даже не тест на совместимость с партнером, а проба себя: способен ли я уживаться с кем-либо? Многие, обнаружив что способны, потом выходят замуж (или женятся) за других — причем безо всяких предварительных проб.

Зачем пробуем?

Очень многие психологи (а чаще — глянцевые журналисты) настоятельно рекомендуют «пожить вместе, прежде чем регистрировать отношения».

Страх перед регистрацией отношений кажется довольно странным в обществах, где не запрещены разводы. Да, юридический развод — более муторное предприятие, чем «просто разбежаться». Но если вам есть, что делить, то лучше, чтобы это было законно. А если нечего… То, значит, вы пробуете вовсе не то, с чем потом будете жить. В тестовом режиме и вы, и партнер ведете себя иначе, чем в «полной версии» отношений. Даже если тестовый период длится много лет.

Грубая аналогия: вы решили купить… Ну, допустим, соленых огурцов. В магазине все официально — с чеком. Но попробовать перед покупкой, скорее всего, не дадут. Годный товар — будете есть. Негодный — придете с чеком, напишете претензию, получите деньги обратно. Это официальный брак .

. На рынке, как известно, всегда вкуснее. Но без чека. Вы попробовали огурчики, понравилось — купили. Вкусно — едите и радуетесь. Но часто бывает, что ушлые продавцы на рынке попробовать дают одно, а взвешивают потом другое. Остается только выбросить, ничего не оспоришь. Это гражданский брак .

. Вы пришли на рынок — попробовали огурчиков из одной бочки, попробовали из другой… Кто-то предложил капустки, кто-то моченое яблочко — пока дошли до конца ряда, напробовались до изжоги и ничего не купили. С одной стороны, вы сыты, деньги целы. С другой — ели на ходу, из чужих рук и в антисанитарных условиях. Это пробный брак.

Мало ли вы знаете случаев, когда люди, лет пять прожив в пробном браке и вроде бы все друг о друге поняв, женятся, а через год разводятся? Жить и пробовать — это совсем не одно и то же.

Что пробуем?

Официально считается, что пробный брак позволяет вам оценить свою сексуальную, психологическую и бытовую совместимость. Но давайте честно попытаемся проанализировать объективность этой оценки.

Секс

Сексуальная совместимость, то есть совпадение половых конституций и диапазона сексуальной приемлемости, выясняется довольно легко и быстро, еще на этапе первых свиданий. Ну хорошо, в пробном браке вы еще можете выяснить, как вам приятнее спать — в обнимку или под разными одеялами — это эксперимент максимум на пару недель. Но вот вопросы контрацепции на этапе тестирования вы точно будете решать иначе, чем в зарегистрированном браке. Пока вы не уверены, что останетесь вместе, вы же не позволите себе беременность? А значит, не сможете оценить, как изменится секс на ее фоне и после рождения ребенка. И как он изменится, если вдруг в браке обнаружится, что контрацепция не нужна и детей иметь вы не сможете? И как поймете, не хочет муж детей вообще или на этапе апробации?

Бытовая и финансовая совместимость

Эти показатели невозможно объективно оценить в тестовом режиме. Вероятность скорого расставания, а значит, раздела имущества, удерживает вас от объединения этого имущества. Может, конечно, вы рискнете провернуть совместный ремонт в съемной квартире, но вложиться в ипотеку, не будучи уверенными, что вы вместе навсегда, это вряд ли. Да и просто покупать дорогую технику или мебель в квартиру партнера, с которым, может, и не останетесь — риск. Что же тогда вы «пробуете»? Кто будет мусор выносить или тарелки со стола убирать?

Гигиеническая совместимость

Кстати, о тарелках и мусоре. Терпимость к определенному уровню чистоты или грязи — действительно камень преткновения: феи не могут жить со свинопасами, это правда. Но даже если у вас обоих средний уровень грязедопущения, то один из вас может серьезно и неприятно заболеть — и второму придется за ним ухаживать (мыть, менять белье, чувствовать запах болезни)… Обычно такое происходит не на первом году совместной жизни, а ближе к старости. Вы сколько лет пробовать-то собираетесь?

Психологическая совместимость

Вы можете оба любить Моцарта, конный спорт и ходить в церковь по воскресеньям, но все это рухнет и утратит всякое значение, как только ваши дети выйдут из грудничкового возраста, и окажется, что один из вас лучшим методом воспитания считает активное слушание, а другой — порку. Испытание детьми включалось в вашу тестовую программу? И отцовство тоже без регистрации — в тестовом режиме?

В общем-то, три страницы текста можно свести к одной банальной истине: события, резко меняющие отношения в паре, могут произойти на любом этапе. Так зачем же пробовать, когда можно жить?

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2426588432188311735/

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