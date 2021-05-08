Архангел Чамуил - архангел любви, молитва архангелу Чамуилу о любви

Архангелы – это великие благовестники, несущие весть обо всем преславном. Их миссия состоит в том, чтобы открывать пророчества и понимание Божей воли, получаемые ими от высших чинов. Через ангелов они передают эту информацию людям. Великие благовесники укрепляют в людях веру, просвещают их ум, открывают таинства всех чувств. Архангел Чамуил – это архангел Любви.

В нумерологии он соответствует числу 5, имеет покровительницу планету Венеру, а в рунах обозначается как символ Гебо (партнерство). Архангел несет добро, мир, любовь и удачу. Он также помогает в поисках пропавших предметов и в решении сложных жизненных вопросов, связанных со взаимоотношениями.

Иерархия светлых сил

Ангелы, которые еще называются вестниками, призваны защищать людей, дарить им покой и счастье. В Каббале их насчитывается до 49 миллионов. Можно сказать, что это целый народ бестелесных существ, состоящих из чистой энергии. У вестников есть своя иерархия, которая состоит из девяти чинов, которые, в свою очередь, разбиты на триады. У каждой такой группы есть свои особенности:

Престолы, херувимы и серафимы – самые близкие к Богу. Власти, силы и господства подчеркивают основу мироздания. Ангелы, архангелы и начала – самые близкие к человеку.

Значение имени архангела Чамуила

Данное имя обозначает «вестник, который видит Господа», или же в некоторых источниках встречается «тот, кто ищет путь к Господу». У этого архангела есть и другие имена: Самуил, Камаэль, Шемюэль, Канцеп. Впервые упоминание об этом ангеле встречается в Библии. В Евангелии от Луки говорится о том, что архангел Чамуил укреплял и поддерживал Иисуса в Гефсиманском саду.

Кто же такой Чамуил?

Это бестелесное существо является одним из семи основных вестников третьей триады, известных как «сильные». Эти небесные создания оберегают нашу планету от слишком опасной и резкой энергетики. Архангел Чамуил помогает людям обрести очень важные составляющие жизни: доброту, любовь, понимание, дружбу, карьеру. По просьбе человека этот вестник может помочь построить крепкое основание для взаимоотношений и крепкого брака.

Утешение в любви

Поскольку Чамуил является ангелом любви, он способен лечить любовные раны. Бывает, что человек, расставшись со своей второй половинкой, очень горюет и скучает. У многих на почве неудавшихся взаимоотношений начинает развиваться глубокое чувство вины и комплекс неполноценности. Молитва архангелу Чамуилу о любви может помочь справиться с печалью и тоской. Вестник, словно обнимая своими большими крыльями, дает человеку покой и умиротворение. В минуты, когда любовь принесла вам боль, необходимо произнести такие слова: «Я есть свет Сердца и Любви, сияющего вокруг всего живого. Мой свет превращает всё в золотую сокровищницу Иисуса. Я излучаю Любовь и Мир для того, чтобы стереть все ошибки и сломать преграды. Я есть Любовь». Если произносить эти слова хотя бы трижды в день, самочувствие улучшится, а депрессия отойдет в сторону.

Помощь в житейских делах

Как любовь пронизывает всю материю, так и архангел Чамиул вездесущ. Поскольку это глубокое чувство может возникать не только между людьми, но и между человеком и определенными привычками и событиями, так и вестник может помочь справиться с различными житейскими делами. Хоть Чамуил и является ангелом добра и любви, он способен бороться с жестокостью, насилием, вредными привычками. Он всегда защищает детей и беспомощных существ. Чамуил является хорошим помощником в семейных делах, например, в ссорах между родителями и детьми. Этот ангел общения и взаимопонимания. Если у вас возникает конфликтная ситуация, попросите Чамуила помочь, чтобы понять человека.

Потерянные вещи

В каббалистической ангелологии также упоминается о том, что этот архангел может содействовать в нахождении потерянных вещей. Есть специальная молитва, которая поможет призвать на помощь божественное создание и отыскать пропавшие вещи. Она звучит так: «Архангел Чамуил, я потерял очень нужную для меня вещь (необходимо её назвать). Так как по-настоящему что-то потерять невозможно, ведь Бог вездесущ и знает, где она находится, прошу тебя, Чамул, веди меня, чтобы я мог найти то, что ищу. Аминь».

Энергия любви

Поскольку архангел Чамуил – архангел любви, он приходит только к тем, в чьих сердцах живут добро и справедливость. Ожесточенные и злые люди не смогут принять свет этого ангела. В нашем мире все имеет двойственную природу, например инь и янь, день и ночь, добро и зло. Этот архангел также имеет как мужское (Чамуил), так и женское (Любовь) проявление. Есть легенда о том, что архея Любовь была наставницей Владычицы по имени Нада. Она явилась к ней в детском возрасте и научила её, как доставать любовь из глубин своего сердца и дарить её царству природы. Кроме того, Любовь научила Наду заботится о своих сестрах и братьях и наставлять их на верный путь. Архангел Чамуил и архея Любовь работают на Третьем луче, который имеет розовый цвет. Они имеют вибрации сердечной чакры (анахаты). Неудивительно, что эта чакра также розового цвета и отвечает за чувства и эмоции.

Архангел Чамуил может помочь человеку справиться со своими внутренними демонами. Он открывает путь любви, прежде всего любви к Богу. В Библии есть такое выражение: «Полюби Господа своего, как самого себя». Конечно, различные религии и веры трактуют эту цитату совершенно по-разному, но суть её состоит в том, что человек, который не почитает своего Бога, не может любить ни себя, ни кого-либо еще. Это яркое чувство должно жить в сердце постоянно, и тогда мир будет благосклонен к человеку, перед ним будут открываться все дороги.

Для того чтобы привлечь в свою жизнь это самое теплое чувство, существует огромное количество способов. Какие-то из них менее эффективны, а какие-то - наоборот. Молитва архангелу Чамуилу на привлечение любви очень действенна, особенно если человек искренне верит в неё. Она звучит так: «Во имя Бога, Господа моего. Я есть то, что я есть. Во имя Архангела Чамуила и Археи Любви, исчезните силы анти-любви». Эта молитва способна защитить сердца от злых намерений и мыслей.

Помощники небесных существ

Конечно же, у архангелов очень много работы на Земле, и справиться одни они не могут. На помощь им приходит множество помощников, таких же бестелесных, как и сами вестники. Они помогают людям во всех уголках планеты. Архангел Чамуил и ангелы любви, его верные помощники, способны принести в жизнь человека тепло и счастье. Считается также, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель, который оберегает и защищает его. Именно через своего вестника мы можем связываться с остальными бестелесными существами. Даже когда человек умирает, он не может предстать пред Господом один. Его проводником на тот свет является один из ангелов. Наши хранители всегда рядом с нами, они слышат нас и видят, нужно только не забывать о них.

В буддизме считается, что у каждого человека в сердце живет свой ангел. Он очень похож на своего хозяина и отображает всю его суть. Именно сердце - то энергетическое место, где хранится весь потенциал человека. Если сердечная чакра открыта, то энергия космоса будет бесперестанно туда течь. Елена Рерих, так же как и вся её семья, досконально изучала буддизм во всех его проявлениях. В её трудах есть книга, которая называется «Сердце». Она описывает значение Чамуила и ангелов любви в жизни каждого человека. В книге рассказывается о том, как открыть сердечную чакру, как стать любящим все живое вокруг и почему это так важно для каждого.

Какая бы ни была религия, буддизм или православие, все они обращены к высшим силам, они учат любить Бога и ближних, молиться, не делать зла. В каждой вере есть свои ангелы, архангелы, серафимы, и они прочно связаны между собой. К примеру, архангел Чамуил в православии называется Самуил, однако его значение в нашей жизни не меняется – он также является вестником любви. Неизменным остается и то, что он помогает в решении семейных проблем, и в поиске себя. Молитва архангелу Чамуилу о любви также очень похожа на молитву Самуилу о даровании мира и покоя. Бестелесные вестники в любой религии призваны защищать людей и помогать им, нам остается только верить в их силу.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2209675180307385074/

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