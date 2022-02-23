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Пришло время закрыть Анти-Россию

Буду краток. Пришло время завершить всё это 8-летнее безумие. Если не сделаем сейчас, то получим катастрофу. Глупость - думать, что всё обойдётся без нашего участия.

Пришло время закрыть Анти-Россию

Всё указывает на то, что мы наконец на это решились. Организованная эвакуация людей из Донбасса
(русские сейчас должны беречь каждого своего ребёнка и женщину как зеницу ока) - это верный признак, что готовимся к развязке.Не важно, в какой конкретно день, важно - какой она будет по сути. Гадать бессмысленно, но по итогам должно быть так: Донбасс в составе России, деоккупация Украины (с выездом всех западных кадров, от военных до пропагандистов) на условии нейтрального статуса (пока).

Ну и отдельно военно-технический меры в подбрюшье бывшего гегемона.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Пришло время закрыть Анти-Россию

 

Совершенно согласен с автором статьи!Читая средства массовой информации Украины, порой диву даешься,до чего может дойти разум человека, чтобы иногда  делать немыслимые и  даже порой сенсационные заявления.

Когда Господь хочет наказать какой-то народ, то насылает на него войну, мор, чуму и прочие напасти.Однако народ Украины Господь наказал гораздо страшнее, посадив ему на шею бандеровскую элиту (вроде всадников апокалипсиса), которая является универсальным  бедствием, несоизмеримым с любыми напастями вместе взятыми.

Спрашивается, какой смысл России,вообще,  покорять Украину или другие страны, некоторые из которых к тому же члены НАТО, если она имеет самую большую территорию в мире с богатейшими природными ресурсами и одновременно довольно низкую плотность населения? Непонятно также, насколько разумно России  покорять другие  страны , многим из которых  она продаёт энергоресурсы, зарабатывая на этом валюту . Любопытно также, что на  неоднократные просьбы вступить в НАТО, Россия  почему-то  всегда получала категорический  отказ.                                                                                                                                                              

Кроме того, не надо забывать , что если бы не Россия, то Украины,  как государства ,вообще,  бы не было бы на карте мира !Посмотрите на эту карту и вы поймете кому обязаны украинцы расширением  своей территории и созданием столь обширного государства. Но, к сожалению,  украинцы быстро забыли этих деятелей и , видимо,  вспомнят это только тогда, когда их государство распадется на несколько частей  и они опять  начнут с того незначительного, с чего начинали .

Пришло время закрыть Анти-Россию

 

Единственное,  кому  выгодно покорить Украину и превратить её жителей в послушных рабов для противостояния с Россией  является Запад. Об этом однозначно  свидетельствуют пророческие слова Отто фон Бисмарка:«Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России, стравить две части единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата.Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди национальной элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени,что он будет ненавидеть всё русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Всё остальное – дело времени»!                                                                                         

Полагаю, здравомыслящим людям  не стоит дополнительно объяснять подлинный смысл этого пророчества  и то,  что предсказания Бисмарка постепенно сбываются, особенно в отношении использования предателей среди национальной элиты(в данном случае это ,безусловно , вся бандеровская шайка  )!Кроме того , исторически  сама Россия спасала Европу  от самой  Европы в 1812 и 1945 г.. Я уже ничего не говорю о Первой мировой  войне (1914-1918), когда разрушились сразу три  империи.Не надо также забывать, что европейцы повинны в возникновении двух мировых войн и не исключено, что и третьей.Причём, каждый второй погибший во второй мировой войне россиянин,поэтому, господа  бандеровцы,сделайте соответствующие выводы – хотят ли русские воны и кому сейчас выгодно прибрать  к рукам Украину?  

Однозначно только  майданутые украинцы, а не весь украинский народ, не могут понять простой истины, что   Украина представляет угрозу для России в первую очередь как страна,  способная  разместить на своей территории базы НАТО !Теоретически, как якобы независимая страна,  она может это сделать,однако  непозволительно и главное небезопасно обеспечение  собственной  безопасности за счёт ослабления безопасности соседней  страны, тем боле, если эта страна – Великая держава!                                           

Любопытно, например, как  сегодня отреагировала  бы  администрация Белого дома на  размещение Россией военной базы, например, на Кубе,  в ответ на равноценное продвижение США на Восток? В этом отношении поучителен «Карибский кризис», когда после размещения США ядерного оружия в Турции,СССР в целях своей же безопасности  был вынужден  разместить ядерное оружие  на Кубе. К счастью, тогда  ядерную войну  удалось  предотвратить.                                                                                                                                                     

Аналогичное происходит и сейчас, однако Россия  уже вынуждена непосредственно защищать свои границы, поскольку  США  после  распада СССР нарушили  договор о недопустимости  продвижения  НАТО на Восток.Именно поэтому Россия делает все возможное, чтобы предотвратить размещение баз НАТО в приграничных странах(это и  стало основной причиной драматических событий на Украине и в Грузии).К сожалению, недальновидные  политики в этих странах не могут понять простой истины, что размещение ядерных боеголовок НАТО на их территориях равносильно Третьей мировой войне, на которую Россия в случае чего будет вынуждена пойти для своей безопасности!Наглядным примером являются события, происходящие в 2008 г. в Грузии.     

Миф о всемогуществе  НАТО и надёжности  защиты своих партнёров от якобы угрозы со стороны России  развеян последними  событиями в Грузии. Как  известно, во время российско-грузинской  войны  2008 , президент Джордж Буш – младший категорически  отказал , дрожащему от испуга и жующего свой галстук президенту Саакашвили, разбомбить Рокский тоннель, чтобы российские  войска не смогли проникнуть на территорию Грузии.                                                                                                                                                 

Единственное, чем  тогда НАТО смогло помочь своим союзникам, так  это гуманитарной помощью с питьевой  водой, которой в Грузии  и так предостаточно, и памперсами ( видимо,для слабонервных ). Важно также отметить, что в 2008 году мир опять стоял на грани ядерной войны, поскольку на попытку НАТО 3 сентября 2008 года ввести в Черное море эсминец «Масон» в дополнение к трем военным кораблям, Россия впервые за 25 лет подняла в воздух 20 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС с полной ядерной комплектацией. В результате натовские корабли спешно покинули не только Черное море, но и Восточное Средиземноморье, а мирный план Медведева-Саркози был принят в первоначальной редакции , а не в том , что предлагала Кондолиза Райс.                                                                                                                                         

Таким образом, в этом противостоянии НАТО не смогло защитить своего  давнего союзника и остановить продвижение российских войск  ,что стало одной из причин  потери   Грузией части своей территории . Как известно ,согласно уставу НАТО, страны  с неразрешенными территориальными проблемами  не могут стать полноценными членами этого военного  альянса! Исходя из этого,  полагаю , нетрудно догадаться, кто на самом деле устранил реальную угрозу размещения  ядерных боеголовок вблизи от своей границы и тем самым вышел победителем, а кто в результате своей необдуманной попытке разместить базы НАТО на свей территории пострадал, потеряв из-за этого  часть своей территории ?Думаю, этот пример довольно поучителен и украинцы сделают соответствующие выводы и не допустят,  чтобы их территория превратилась бы в радиоактивный пепел !                                                                                                                 

Дорогие мои,неужели вы , как и многие мои слабоумные соотечественники в Грузии , верите в то , что американцы ночами не спят , думая чем помочь нам? Кому мы нужны – нищие и порабощенные Западом?!Неужели трудно понять, что США поставляет оружие на Украину не для того, чтобы якобы защитить украинский народ, а для того, чтобы использовать одурманенных лживой западной пропагандой  украинцев для противостояния и войны с Матушкой-Россией?И поверьте, эти подлые колонизаторы готовы поставлять оружие до последнего майданутого украинца, погибшего на этой войне!

В этом отношении заслуживают  внимания критические заявления Вахтанга Кикабидзе , который  считает, что пока Владимир Путин жив, то на Украине  «ничего хорошего не будет».Кроме того, «певец свободы и справедливости » заявил об особом устройстве «мозгов» президента Путина. Вахтанг, а с кем бы ты сравнил устройство «мозгов» , например, Михаила Саакашвили ,который послан Западом специально для того,  чтобы колонизировать  Украину , подобно тому,  как  как он это успешно сделал  в Грузии!

Ведь именно поэтому ты не раз целовал руки Саакашвили, подобно тому, как целовали руки мафиози крёстному отцу – дону Вито Корлеоне (а ведь именно поэтому тебя  многие  перестали  любить и уважать не только в России , но и  у нас в Грузии!  ).И тебя ,почему-то, не смущала антинародная деятельность Саакашвили и что он  заставлял своих подчиненных даже насиловать вениками заключенных ! Вероятно,ты  был горд, что украинцам есть чему научиться от твоего  «успешного» соотечественника ,который верой и правдой служил своим западным инструкторорам !

В этом отношении заслуживают внимания слова главы Чечни Рамзана Кадырова к украинским властям : 

Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть, сегодня, как никогда, возникла необходимость выполнения Минских соглашений, под которыми стоит подпись не только Президента России, но и Президента Украины. Неукоснительное выполнение положений, прописанных в этом документе — первый важнейший шаг в деле политического урегулирования нарастающего противостояния не только между нашими странами, но и в вопросе снижения общей напряжённости в глобальном смысле этого слова. В связи с этим, Вы, как гарант конституции и безопасности своего народа и государства, просто обязаны сделать все от Вас зависящее для избежания кровопролития и установления мира. Президент Владимир Путин и народы России не хотят войны, мы не понаслышке знаем смысл этого страшного слова. Будьте благоразумны, господин Зеленский!

В заключение , я искренне верю,что  украинский народ в скором времени откажется от бандеровской идеологии и докажет всему миру своё истинное  величие!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !                                                  

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