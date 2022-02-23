Пришло время закрыть Анти-Россию

Буду краток. Пришло время завершить всё это 8-летнее безумие. Если не сделаем сейчас, то получим катастрофу. Глупость - думать, что всё обойдётся без нашего участия.





Всё указывает на то, что мы наконец на это решились. Организованная эвакуация людей из Донбасса

(русские сейчас должны беречь каждого своего ребёнка и женщину как зеницу ока) - это верный признак, что готовимся к развязке.Не важно, в какой конкретно день, важно - какой она будет по сути. Гадать бессмысленно, но по итогам должно быть так: Донбасс в составе России, деоккупация Украины (с выездом всех западных кадров, от военных до пропагандистов) на условии нейтрального статуса (пока).



Ну и отдельно военно-технический меры в подбрюшье бывшего гегемона.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Совершенно согласен с автором статьи!Читая средства массовой информации Украины, порой диву даешься,до чего может дойти разум человека, чтобы иногда делать немыслимые и даже порой сенсационные заявления.

Когда Господь хочет наказать какой-то народ, то насылает на него войну, мор, чуму и прочие напасти.Однако народ Украины Господь наказал гораздо страшнее, посадив ему на шею бандеровскую элиту (вроде всадников апокалипсиса), которая является универсальным бедствием, несоизмеримым с любыми напастями вместе взятыми. Спрашивается, какой смысл России,вообще, покорять Украину или другие страны, некоторые из которых к тому же члены НАТО, если она имеет самую большую территорию в мире с богатейшими природными ресурсами и одновременно довольно низкую плотность населения? Непонятно также, насколько разумно России покорять другие страны , многим из которых она продаёт энергоресурсы, зарабатывая на этом валюту . Любопытно также, что на неоднократные просьбы вступить в НАТО, Россия почему-то всегда получала категорический отказ.

Кроме того, не надо забывать , что если бы не Россия, то Украины, как государства ,вообще, бы не было бы на карте мира !Посмотрите на эту карту и вы поймете кому обязаны украинцы расширением своей территории и созданием столь обширного государства. Но, к сожалению, украинцы быстро забыли этих деятелей и , видимо, вспомнят это только тогда, когда их государство распадется на несколько частей и они опять начнут с того незначительного, с чего начинали .

Единственное, кому выгодно покорить Украину и превратить её жителей в послушных рабов для противостояния с Россией является Запад. Об этом однозначно свидетельствуют пророческие слова Отто фон Бисмарка:«Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России, стравить две части единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата.Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди национальной элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени,что он будет ненавидеть всё русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Всё остальное – дело времени»!

Полагаю, здравомыслящим людям не стоит дополнительно объяснять подлинный смысл этого пророчества и то, что предсказания Бисмарка постепенно сбываются, особенно в отношении использования предателей среди национальной элиты(в данном случае это ,безусловно , вся бандеровская шайка )!Кроме того , исторически сама Россия спасала Европу от самой Европы в 1812 и 1945 г.. Я уже ничего не говорю о Первой мировой войне (1914-1918), когда разрушились сразу три империи.Не надо также забывать, что европейцы повинны в возникновении двух мировых войн и не исключено, что и третьей.Причём, каждый второй погибший во второй мировой войне россиянин,поэтому, господа бандеровцы,сделайте соответствующие выводы – хотят ли русские воны и кому сейчас выгодно прибрать к рукам Украину?

Однозначно только майданутые украинцы, а не весь украинский народ, не могут понять простой истины, что Украина представляет угрозу для России в первую очередь как страна, способная разместить на своей территории базы НАТО !Теоретически, как якобы независимая страна, она может это сделать,однако непозволительно и главное небезопасно обеспечение собственной безопасности за счёт ослабления безопасности соседней страны, тем боле, если эта страна – Великая держава!

Любопытно, например, как сегодня отреагировала бы администрация Белого дома на размещение Россией военной базы, например, на Кубе, в ответ на равноценное продвижение США на Восток? В этом отношении поучителен «Карибский кризис», когда после размещения США ядерного оружия в Турции,СССР в целях своей же безопасности был вынужден разместить ядерное оружие на Кубе. К счастью, тогда ядерную войну удалось предотвратить.

Аналогичное происходит и сейчас, однако Россия уже вынуждена непосредственно защищать свои границы, поскольку США после распада СССР нарушили договор о недопустимости продвижения НАТО на Восток.Именно поэтому Россия делает все возможное, чтобы предотвратить размещение баз НАТО в приграничных странах(это и стало основной причиной драматических событий на Украине и в Грузии).К сожалению, недальновидные политики в этих странах не могут понять простой истины, что размещение ядерных боеголовок НАТО на их территориях равносильно Третьей мировой войне, на которую Россия в случае чего будет вынуждена пойти для своей безопасности!Наглядным примером являются события, происходящие в 2008 г. в Грузии.

Миф о всемогуществе НАТО и надёжности защиты своих партнёров от якобы угрозы со стороны России развеян последними событиями в Грузии. Как известно, во время российско-грузинской войны 2008 , президент Джордж Буш – младший категорически отказал , дрожащему от испуга и жующего свой галстук президенту Саакашвили, разбомбить Рокский тоннель, чтобы российские войска не смогли проникнуть на территорию Грузии.

Единственное, чем тогда НАТО смогло помочь своим союзникам, так это гуманитарной помощью с питьевой водой, которой в Грузии и так предостаточно, и памперсами ( видимо,для слабонервных ). Важно также отметить, что в 2008 году мир опять стоял на грани ядерной войны, поскольку на попытку НАТО 3 сентября 2008 года ввести в Черное море эсминец «Масон» в дополнение к трем военным кораблям, Россия впервые за 25 лет подняла в воздух 20 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС с полной ядерной комплектацией. В результате натовские корабли спешно покинули не только Черное море, но и Восточное Средиземноморье, а мирный план Медведева-Саркози был принят в первоначальной редакции , а не в том , что предлагала Кондолиза Райс.

Таким образом, в этом противостоянии НАТО не смогло защитить своего давнего союзника и остановить продвижение российских войск ,что стало одной из причин потери Грузией части своей территории . Как известно ,согласно уставу НАТО, страны с неразрешенными территориальными проблемами не могут стать полноценными членами этого военного альянса! Исходя из этого, полагаю , нетрудно догадаться, кто на самом деле устранил реальную угрозу размещения ядерных боеголовок вблизи от своей границы и тем самым вышел победителем, а кто в результате своей необдуманной попытке разместить базы НАТО на свей территории пострадал, потеряв из-за этого часть своей территории ?Думаю, этот пример довольно поучителен и украинцы сделают соответствующие выводы и не допустят, чтобы их территория превратилась бы в радиоактивный пепел !

Дорогие мои,неужели вы , как и многие мои слабоумные соотечественники в Грузии , верите в то , что американцы ночами не спят , думая чем помочь нам? Кому мы нужны – нищие и порабощенные Западом?!Неужели трудно понять, что США поставляет оружие на Украину не для того, чтобы якобы защитить украинский народ, а для того, чтобы использовать одурманенных лживой западной пропагандой украинцев для противостояния и войны с Матушкой-Россией?И поверьте, эти подлые колонизаторы готовы поставлять оружие до последнего майданутого украинца, погибшего на этой войне!

В этом отношении заслуживают внимания критические заявления Вахтанга Кикабидзе , который считает, что пока Владимир Путин жив, то на Украине «ничего хорошего не будет».Кроме того, «певец свободы и справедливости » заявил об особом устройстве «мозгов» президента Путина. Вахтанг, а с кем бы ты сравнил устройство «мозгов» , например, Михаила Саакашвили ,который послан Западом специально для того, чтобы колонизировать Украину , подобно тому, как как он это успешно сделал в Грузии!

Ведь именно поэтому ты не раз целовал руки Саакашвили, подобно тому, как целовали руки мафиози крёстному отцу – дону Вито Корлеоне (а ведь именно поэтому тебя многие перестали любить и уважать не только в России , но и у нас в Грузии! ).И тебя ,почему-то, не смущала антинародная деятельность Саакашвили и что он заставлял своих подчиненных даже насиловать вениками заключенных ! Вероятно,ты был горд, что украинцам есть чему научиться от твоего «успешного» соотечественника ,который верой и правдой служил своим западным инструкторорам !

В этом отношении заслуживают внимания слова главы Чечни Рамзана Кадырова к украинским властям :

Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть, сегодня, как никогда, возникла необходимость выполнения Минских соглашений, под которыми стоит подпись не только Президента России, но и Президента Украины. Неукоснительное выполнение положений, прописанных в этом документе — первый важнейший шаг в деле политического урегулирования нарастающего противостояния не только между нашими странами, но и в вопросе снижения общей напряжённости в глобальном смысле этого слова. В связи с этим, Вы, как гарант конституции и безопасности своего народа и государства, просто обязаны сделать все от Вас зависящее для избежания кровопролития и установления мира. Президент Владимир Путин и народы России не хотят войны, мы не понаслышке знаем смысл этого страшного слова. Будьте благоразумны, господин Зеленский!

В заключение , я искренне верю,что украинский народ в скором времени откажется от бандеровской идеологии и докажет всему миру своё истинное величие!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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