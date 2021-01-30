Крест – символ очень древний. Что он символизировал до крестной смерти Спасителя? Какой крест считается более правильным – православный или католический четырехконечный («крыж»). С чем связано изображение Иисуса Христа на кресте с перекрещенными ступнями у католиков и отдельно стоящими ступнями в православной традиции.

В разных религиозных традициях крест символизировал разные понятия. Одно из самых часто встречающихся – встреча мира нашего с миром духовным. Для еврейского же народа с момента римского владычества крест, распятие было методом позорной, жестокой казни и вызывал непреодолимый страх и ужас, но, благодаря Христу Победителю, он стал желанным трофеем, вызывающим радостные чувства. Поэтому и святой Ипполит Римский, муж Апостольский, восклицал: «и у Церкви есть свой трофей над смертью – это Крест Христов, который она носит на себе», и святой Павел, апостол языков, писал в своем Послании: «желаю хвалиться... только крестом Господа нашего Иисуса Христа» (Гал. 6, 14).

На Западе наиболее употребительным ныне является четырехконечный крест (рис. 1), который старообрядцы называют (почему-то по-польски) «крыж латынски» или «рымски», что значит – римский крест. Согласно Евангелию, казнь крестная была распространяема по Империи именно римлянами и, конечно же, считалась римскою. «И не по числу древес, не по числу концов Крест Христов почитается нами, но по Самому Христу, пресвятой кровью Которого обагрился, – говорит святитель Дмитрий Ростовский. – И проявляя чудесную силу, какой-либо крест не сам собою действует, но силой распятого на нем Христа и призыванием пресвятого имени Его».

Начиная с III века, когда впервые и появились подобные кресты в Римских катакомбах, весь Православный Восток и поныне употребляет эту форму креста как равночестную всем другим.Восьмиконечный православный крест (рис. 2) наиболее соответствует исторически достоверной форме креста, на котором был уже распят Христос, как свидетельствуют Тертуллиан, святой Ириней Лионский, святой Иустин Философ и другие. «А когда Христос Господь на плечах Своих носил крест тогда крест был еще четырехконечным; потому что не было еще на нем ни титла, ни подножия. Не было подножия, потому что еще не поднят Христос на кресте и воины, не зная до какого места достанут ноги Христовы, не приделывали подножия, закончив это уже на Голгофе» (святитель Димитрий Ростовский). Также не было еще и титла на кресте до распятия Христа, потому что, как сообщает Евангелие, сначала «распяли Его» (Ин. 19, 18), а потом только «Пилат написал надпись и поставил на кресте» (Ин. 19, 19). Именно сначала по жребию поделили «одежды Его» воины «распявшие же Его» (Мф. 27, 35), а уж только потом «поставили над головою Его надпись, означающую вину Его: Сей есть Иисус, Царь Иудейский» (Мф. 27, 37).

Издревле известны и изображения распятия Спасителя. До IX века включительно Христос изображался на кресте не только живым, воскресшим, но и торжествующим (рис. 3), и только в X веке появились изображения мертвого Христа (рис. 4).

С древнейших времен кресты-распятия, как на Востоке, так и на Западе, имели перекладину для упора ступней Распятого, и ноги Его изображались пригвожденными каждая отдельно своим гвоздем (рис. 3). Изображение Христа со скрещенными ступнями, пригвожденными одним гвоздем (рис. 4), впервые появилось, как новшество, на Западе во второй половине XIII века.

Из православного догмата Креста (или Искупления) несомненно вытекает мысль о том, что смерть Господа – это выкуп всех, призвание всех народов. Только крест, в отличие от других казней, давал возможность Иисусу Христу умереть с распростертыми руками, призывающими «все концы земли» (Ис. 45, 22).

Поэтому в традиции Православия – изображать Спасителя Вседержителя именно как уже Воскресшего Крестоносителя, держащего и призывающего в Свои объятия всю вселенную и несущего на Себе новозаветный жертвенник – Крест.А традиционно католическое изображение распятия, с провисающим на руках Христом, напротив, имеет задачу показать то, как это все происходило, изобразить предсмертные страдания и смерть, а вовсе не то, что по существу есть вечный Плод Креста – Его торжество.

Православие неизменно учит, что всем грешникам страдания необходимы для смиренного усвоения ими Плода искупления – Духа Святого, посылаемого безгрешным Искупителем, чего по гордости не понимают католики, своими греховными страданиями ищущие участия в безгрешных, а посему искупительных Страстях Христовых и тем самым впадающие в крестоборческую ересь «самоспасания».

Источник : https://pravoslavie.ru/56338.html

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