15 фактов о солнечных затмениях

Затмение — астрономическая ситуация, при которой одно небесное тело заслоняет свет от другого небесного тела.

Наиболее известны лунные и солнечные затмения. Именно о них и пойдет речь в этом выпуске.

1. Самое длительное затмение в нашем веке произошло 22 июля 2009 года, его наблюдали в Индии, Непале, Бутане и Китае. Продолжительность этого затмения составила 6 минут 29 секунд.

2. Тень от Луны при затмении движется по поверхности Земли со скоростью до 2000 метров в секунду.

3. Перед тем, как полностью скрыться за Луной, на краю солнечного диска отчетливо видны «лучи» и различные образования. Это связано с тем, что солнечные лучи проходят практически параллельно поверхности Луны, отражаясь и задерживаясь на неровностях лунной почвы — кратерах и горах.

4. Вышеописанной особенностью часто пользуются влюбленные молодые люди, чтобы предложить руку и сердце своим избранницам, ведь вид на небе очень похож на обручальное кольцо с камнем.

5. Красота и «точность» солнечного затмения обусловлены чудесным совпадением — диаметр Солнца в 400 раз больше диаметра Луны, при этом расстояние до него в 400 раз больше, чем до Луны.

6. Земля — единственное место в Солнечной системе, где можно наблюдать полное солнечное затмение.

7. Китайский иероглиф для обозначения солнечного затмения — Ши — означает «поедать». В Древнем Китае считалось, что при затмении солнечная собака ест Солнце, поэтому все жители начинали интенсивно бить в барабаны и издавать другие громкие звуки, чтобы зверюга отрыгнула светило обратно на небо.

8. В том же Китае найдены самые древние упоминания солнечного затмения, которые датируются как минимум 1050 годом до нашей эры.

9. Сравнив данные из китайских древних источников и современные наблюдения, астрономы путем сложных расчетов определили, что за три тысячи лет продолжительность суток увеличилась на 0.047 секунд.

10. Инерция Мирового океана кроме замедления вращения Земли приводит к отдалению Луны от Земли. Подсчитано, что через 600 миллионов лет Луна отдалится от Земли настолько, что ее будет недостаточно для «закрывания» Солнца, поэтому солнечные затмения прекратятся.

11. В любой точке Земли солнечное затмение можно наблюдать в среднем один раз в 360 лет.

12. Но существуют специальные места на Земле, например Карбондэйл в Иллионойсе, США — затмение там было 21 августа 2017 года и планируется 8 апреля 2024 года, то есть с промежутком всего в семь лет!

13. Во время лунного затмения вокруг Луны образуется видимый красноватый ореол из-за того, что солнечные лучи по пути к Луне проходят через земную атмосферу.

14. Канадский астроном Дж. Кемпбелл 50 лет своей жизни потратил, «коллекционируя» различные виды затмений. Он стремился повидать 12 различных типов этих событий, и при этом каждый раз небо было закрыто плотной облачностью

15. В записях Колумба описан случай, как лунное затмение помогло мореплавателю. Во время конфликта с местным населением моряк пригрозил, что с неба исчезнет Луна, если те не продолжат снабжать их продовольствием. Именно в это время произошло лунное затмение, и напуганные аборигены решили сотрудничать с «могучими пришельцами». Знание — сила!

Источник : https://sreda.temadnya.com/2358196715300588280/

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