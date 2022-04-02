Как Менделеев возродил имение предков

Когда Павла Павловича спрашивали, не родственник ли ему известный химик, Менделеев хмурился и надменно отвечал, что предки того химика были крепостными крестьянами у его прадеда. Так один Менделеев, из крестьян, стал ученым химиком, а второй, дворянин, решил вернуться к корням своим, на родовую землю.

К концу XIX века все меньше помещиков занималось своими имениями и сельским хозяйством. Причин тому было несколько.

Источник: pulse19.ru

Во-первых существовало убеждение, что образованный дворянин не должен "возиться в земле", а свои навыки и интеллект следует развивать в "свете". Считалось, что если молодой человек вместо службы, науки или литературных трудов в городе торчит в деревне, то делает это вынужденно, либо от полного безденежья, либо от скудоумия.

Что немаловажно, в городах имелись электричество, водоснабжение, канализация, то есть комфортабельные бытовые условия, чего не было во многих поместьях.

Во вторых, многие из тех дворян, что пробовали заниматься хозяйством, делали это скверно, не умеючи, затраты совершенно себя не окупали. Поэтому владельцы просто закладывали и перезакладывали свои имения, а потом и вовсе избавлялись от них. Часто поместья просто использовали как дачи в летний период.

В третьих, после отмены крепостного права, мужик пошел не тот. Крестьяне наглели, их скот вытаптывал или поедал помещичьи покосы, а барина надлежало теперь обманывать во всем. Нанятые помещиком мужики и бабы работали плохо, спустя рукава, ленились. Часто происходили кражи.

Даже Владимир Ильич Ульянов, будущий Ленин, пробовал заниматься сельским хозяйством в имении Алакаевка, но быстро это дело оставил, не сойдясь с вороватыми и ленивыми мужиками. В теории оно выходило бойчее.

Источник: istoriarusi.ru

Но Павел Павлович Менделеев был не таким. Он решил кардинально взяться за свое хозяйство и превратить его в райский уголок. У него перед глазами был опыт дяди, Михаила Павловича, который выйдя в отставку майором, превратил имение в прибыльное перспективное дело, усердно и успешно развивая его. Но дядя помер, а наследники его поместье запустили и все успешные начинания поросли быльем.

Имея такой пример, племянник желал возродить поместье. Наследником он не являлся, но, получая неплохое жалованье на службе, вознамерился выкупить Мишково у родственников.

Павел Менделеев сделал в столице блестящую карьеру. У него имелись ценные для того времени качества: он умел красиво писать и лаконично подавать на бумаге умную мысль.

Как вспоминал сам Менделеев:

"А толковых писак, умеющих связно, сжато и логично выражаться, весьма ценили. Один, два и обчелся. И так везде — во всех канцеляриях и министерствах...."

Всего за четырнадцать лет карьеры он сделался самым молодым действительным советником Российской империи. А в 1909 году стал самым молодым тайным советником и вышел в отставку с хорошей пенсией в 3.500 рублей в месяц. А нерастраченная энергия плескалась через край и Павел Павлович решил употребить ее в дело, целиком отдавшись сельскому хозяйству в родовом поместье Мишково.

П.П.Менделеев. Источник: wikiwand.com

Имением этим Павел Павлович стал заниматься еще в 1901 году, когда выкупил все участки у остальных родственников и отказал в аренде крестьянину, который за 12 лет арендаторства, при попустительстве прежних хозяев, вчистую разорил имение, выжав из земли все соки.

Пришлось сделать ремонт дома и всех построек, построить новые, полностью поменять скот на племенной, удобрить оскудевшую землю. Кроме того, Менделеев дал указание крестьянам выкорчевать кустарник на заросших полях, вырыть канавы, проложить дренаж, построить конный завод. Но имением тогда приходилось заниматься лишь 4 месяца в году, в отпуск. Все остальное время занимала служба.

"Ревизия питомцев". Художник Калистов В.Е. 1866г. Источник: art-catalog.ru

Павел Павлович завел добросовестного и требовательного управляющего, который ежедневно сообщал ему в Петербург обо всем происходящим, получал распоряжения и тщательно выполнял их.

Выйдя же в отставку Менделеев полностью отдался любимому делу на свежем воздухе. Через пару лет он наладил дело таким образом, что оно спорилось уже и без его личного участия.

Он писал:

"Обильно удобренная и превосходно обработанная земля стала приносить небывалые для севера урожаи. Словом, заветная моя мечта осуществилась. Мишково и его хозяйство сделались одним из культурных центров Тверской губернии. (...)

Только теперь вполне почувствовал, как мало склонен был я к тому делу, которому, однако, добросовестно служил почти четверть века.

Судьба давала мне щедро то, в чем отказала 25 лет тому назад. Сельское хозяйство и общественная деятельность, а в виде отдыха и развлечения — поездки за границу... театр, музыка, книги, картины и никакого начальства! Пять летних месяцев в Мишково, пять месяцев в Петербурге, два зимних месяца за границей...

И в Петербурге и за границей я получал еженедельные отчеты о всем, что делается в Мишково, о всех работах, об удое каждой коровы,о количестве сбитого масла. По каждому отчету посылал свои замечания и указания..."

К началу Первой мировой имение действительно превратилось в цветущий оазис и приносило изрядный доход. Но грянула революция, затем еще одна, помещиков на земле стали зажимать, и в марте 1919 года Павел Павлович с женой уехал во Францию, от греха подальше. А большевики устроили в Мишково совхоз.

Сейчас эти земли стоят брошенными, заросли чертополохом и борщевиком. Снова нет дельного хозяина над землей, а старый почил еще в июле 1951 года, упокоившись на Сент-Женевьев-де-Буа.

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