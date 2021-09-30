Истории американского священника

Протоиерей Павел Волменский – один из самых известных православных пастырей Западной Америки, настоятель Свято-Вознесенского храма в столице Калифорнии городе Сакраменто.

За встречу и беседу с ним хочу поблагодарить моего дорогого друга и помощника Михаила Арсентьева.

Отец Павел рассказал нам о Промысле Божием в жизни человека, о встречах с подвижниками благочестия и старцами Русской Зарубежной Церкви.

Константин Буциген, архимандрит Владимир (Сухобок), монах Феодосий (Клар), Павел Волменский (крайний справа). Джорданвилль, 1981 г.

Как Господь открыл мне мое призвание

Я уже рассказывал о том, как поехал поступать в университет в Нью-Йорк, сдал документы, а потом заехал, по совету своей бабушки, в Джорданвилль. Там во время службы в храме ко мне подошел иеромонах Никифор.

Узнав, что в последний раз я исповедался и причащался в раннем детстве, он посоветовал мне обязательно исповедаться и причаститься и добавил, что я могу выбрать, к кому из отцов монастыря пойти на исповедь: «Отец Иларион – мягкий, отец Иоанникий – строгий». Я выбрал «мягкого», и иеромонах Иларион стал моим первым духовным наставником. Ныне это Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Иларион (Капрал).

На самом деле отец Иоанникий тоже был очень хороший, духовный человек.

Если чувствуешь призвание – имеешь решимость

На первом курсе он преподавал нам «Вероучение» и хорошо подготовил нас, первокурсников, к дальнейшей учебе. Однако вскоре он уехал на Афон, чтобы там подвизаться. Божиим Промыслом я изначально выбрал в духовники отца Илариона, так что окормлялся у одного и того же священника все первые три годы учебы в семинарии.А тогда я исповедался и причастился как раз в последний день Великого поста – в этот день отцы-пустынники обычно возвращались из пустыни в монастырь, чтобы вместе с братией встретить праздник Входа Господня в Иерусалим, Страстную Седмицу и Воскресение Христово.Когда я подходил к Чаше, моя душа вспомнила благодать детского причастия, и я пережил очень высокое духовное состояние – это был момент моего призвания к пастырскому служению. Я был молод и хотел служить Богу, но не знал, как. А когда причастился первый раз, будучи уже взрослым человеком, то понял: Евхаристия – вот главное! Можно служить Богу и помогать людям не как-то отвлеченно, а став священнослужителем! Так Господь открыл мне мое призвание. Я больше не хотел учиться в университете – остался в Свято-Троицком монастыре и попросил благословения на поступление в семинарию.

Учиться в семинарии мне было неимоверно трудно. И остальным тоже. Чтобы вы поняли, насколько трудно, скажу, что поступило нас в 1981 году 11 человек, а дошли до выпуска из этих поступивших только двое. С нами заканчивали курс еще и другие семинаристы, но из первоначального набора остались только двое – остальные не выдержали.

У преподобного Серафима Саровского спрашивали:

– Почему мы, батюшка, не имеем такой строгой жизни, какую вели древние подвижники благочестия?

И преподобный Серафим отвечал так:

– Потому что не имеем к тому решимости. Если бы решимость имели, то и жили бы так, как отцы, древле просиявшие подвигами и благочестием. Потому что благодать и помощь Божия к верным и всем сердцем ищущим Господа ныне та же, какая была и прежде: ибо, по слову Божию, «Иисус Христос вчера и днесь Той же и во веки» (Евр.13: 8).

Думаю, что я смог выдержать весь курс учебы, потому что чувствовал свое призвание. Если чувствуешь призвание – имеешь решимость.



Слева направо: Павел Бутенко, иеромонах Никифор, игумен Гурий, Павел Волменский. Джорданвилль, 1981 г.

Борщ с бананами

Что именно было трудно? Нужно было жить по монастырскому уставу, мало спать, много трудиться и поститься. Дома я привык к вкусной и разнообразной пище, ел, как все миряне, когда не было поста, мясо и прочие мясные продукты. В монастыре мяса нам, конечно, никто не давал, а мы были молодые юноши, наши организмы еще росли, и нам, конечно, его очень хотелось.

Когда я учился, у нас был повар, монах Прокопий, у которого, к нашему сожалению, имелись некоторые проблемы с обонянием и чувством вкуса. В общем, готовил он так, что услаждаться монастырской трапезой я особенно не мог. Старшая братия состояла из постников, которые привыкли к воздержанию и ограничению себя в пище. Мы же, двадцатилетние, к готовке нашего повара привыкали с трудом.

Расскажу один забавный пример. У нас на столах во время трапезы стояли миски: борщ, какой-нибудь салат, картошка или макароны, рыба по праздникам… И вот как-то я пошел на кухню, чтобы взять хлеб. Захожу и вижу такую картину: стоит отец Прокопий и, ничтоже сумняшеся, режет в борщ бананы.

– Отец Прокопий, а зачем в борщ – бананы?

Ответа на свой вопрос я не получил.

Это и был образец готовки на нашей кухне. Мы ели, конечно, но для меня, молодого, здорового парня, тогда это было (говорю с улыбкой) просто подвигом. Нас всех такая кухня очень смиряла.

Кого можно назвать идеальным монастырским поваром?

Возможно, вы спросите: если у отца Прокопия имелись некоторые проблемы с обонянием и чувством вкуса, зачем же тогда его назначили на послушание главного повара? Где здесь логика? Мирской логики действительно немного, но монашеская точно есть.

Послушание на кухне считается одним из самых трудных в монастыре: далеко не каждый имеет силы и терпение стоять у раскаленной печи с утра до вечера, день за днем, год за годом и к тому же терпеть людскую критику о приготовленных блюдах (всегда найдутся те, кому что-то не понравится). А дорогой отец Прокопий был настоящим монахом – жизнерадостным, выносливым, трудолюбивым и молчаливым. Несмотря на свой солидный возраст и седину, он терпеливо выполнял свое трудное послушание.

В те годы в Джорданвилле повара в будние дни не менялись, что было очень полезно для братии в плане стабильности: никаких сюрпризов. Чтобы монахи могли спокойно молиться, у них должно быть как можно меньше внешних отвлечений и волнений. В миру любят разнообразие и сильные впечатления, а монах-молитвенник должен устраивать свою жизнь и окружающую его среду как можно более однообразно: одно и то же каждый день. Одно и то же правило, послушание, пища. Если монах не тратит свою энергию на внешнюю среду, у него появляется больше ресурсов для внутреннего мира и молитвы.

Наш будний монастырский стол не был особенно вкусным и разнообразным, когда готовил монах Прокопий. Но зато братии не нужно было отвлекаться на оценивание разнообразных блюд. К тому же стол отца Прокопия смирял и плоть, и ум. Таким образом, он был идеальным монастырским поваром.

Монастырский уклад способствовал стяжанию благодати

Учеба в семинарии была тоже очень трудна, особенно для меня, который только учил русский язык. Моя мама была американкой, папа русским, но он родился в Шанхае, с 11 до 17 лет жил и учился в Англии, потом был призван в армию и служил в Родезии военным инженером-чертежником, остался сверхсрочно и провел в Африке, среди британских военнослужащих, семь лет. Неудивительно, что приехав в Америку и женившись на моей маме, он говорил с ней на английском языке. Мои русские бабушка и дедушка жили отдельно, вот поэтому в детстве я говорил только на английском.

Теперь же мне требовалось учить не только русский, но и церковнославянский, и греческий, грамматику, и прочее. Я три года мучился и только на четвертом курсе стал хорошо читать по-русски и понимать 90% из прочитанного. Говорил же по-русски довольно плохо еще долго и стал хорошо говорить только тогда, когда начал служить на приходе, да и там еще девять лет занимался с учительницей русского языка.

Мы поступали в семинарию, думая изучать богословские предметы, но на первых курсах нам преподавали языки, историю, литературу. И это было очень мудро, поскольку монашеские посты, молитва с монахами, всенощное бдение, весь монастырский уклад способствовали стяжанию благодати – человек утончается духовно и уже может изучать богословские дисциплины. Со временем мы стяжали некоторое смирение и терпение – эти добродетели помогают усваивать такие священные предметы, как Священное Писание, догматическое богословие, патристика, нравственное и сравнительное богословие, гомилетика.

Что помогало выдерживать трудности учебы в семинарии

Что помогало?

Во-первых, конечно, причащение Святых Христовых Тайн. При первом опыте причащения человек меняется на всю жизнь. Это Таинство дает благодать и силы подвизаться в трудах и молитвах. Оно, как маяк, направляет и поддерживает человека на его жизненном пути. Даже когда кажется, что Господь оставил кого-то, – благодать Божия присутствует в нем. Дело не в том, насколько часто человек причащается – частота причащения зависит от правила личной жизни каждого из нас. А сила Божия, которая подается нам с принятием Святых Христовых Тайн, поддерживает нас.

Во-вторых, помощь духовного наставника и братии монастыря. Я смотрел на старших монахов: все они пережили страшные моменты во время войны, но умудрились сохранить душевный мир, любовь, чувство юмора.

Любой семинарист, как человек молодой и духовно неопытный, мог легко впасть в уныние, но стоило только подойти под благословение к кому-нибудь из старшей братии – и уныние тебя покидало.

Помню, как мучило меня сильное уныние. В это время я нес послушание в алтаре: прислуживал владыке Лавру. Посмотрел на него – его как раз разоблачали после литургии. Так вот, я только посмотрел на него – и один его вид, его взгляд, исполненный благодати, исцелил мою душу и прогнал уныние. Я это испытал и пережил на себе. Понял, как это было возможно, когда ученики Господа нашего Иисуса Христа просто смотрели на Его лик – и трезвились, успокаивались, хранили радость и мир в душе.

Владыка Лавр очень благоговейно относился к патрологии, которую он нам преподавал, и это его благоговение передавалось и нам. Нам хотелось больше знать и глубже вникать в богословские предметы, мы познали необходимость чтения Псалтири – все это мы получили от владыки Лавра и других наших наставников.



Владыка Лавр, Джорданвилль, 1980 г.

Как Господь помог мне сдать экзамен

На четвертом курсе, готовясь к последнему экзамену по истории Русской Церкви, я полностью выдохся и просто не успел выучить все билеты – был слишком переутомлен. Сумел хорошо изучить только один билет. Тогда я стал молиться и просить Господа о помощи. Пошел на экзамен – и вытянул именно этот билет.

Этот мой случай был очень похож на историю из жития святителя Серафима (Соболева). Думаю, что Бог помог мне, потому что я каждый день ходил на литургию и пел первым тенором. И Бог не оставил меня: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф.6: 33).

В билете, который я вытянул, был вопрос о блаженном Прокопии, Устюжском чудотворце. Он тоже мне помог!

Святых так много… Однако следует признать, что они с большим вниманием относятся ко мне, чем я к ним. Очень почитаю преподобного Серафима Саровского – небесного покровителя храма в Монтерее, куда я ходил в юности. Мой небесный покровитель, апостол Павел, – удивительно глубокий человек.

«Мы должны “разгружать” друг друга»

Помню, в 2018 году я поехал в Россию и хотел обязательно побывать в храме святителя Николая Чудотворца на Маросейке, где покоятся мощи святого праведного Алексия Московского (Мечева). Я его очень уважал и почитал. Он был приходским священником, не монахом, но, по отзывам духовных чад, умел удивительно «разгружать» их сердца в скорбях. Поразительно, как умел он сострадать кающимся и утешать их.

Когда отец Алексий сам скорбел о безвременной кончине любимой супруги Анны Петровны, в Москву приехал праведный Иоанн Кронштадтский. Отец Иоанн сказал молодому пастырю: «Войди в чужое горе, возьми его на себя и тогда увидишь, что твое несчастье мало, незначительно в сравнении с общим горем, и легче тебе станет». Это вообще совет каждому пастырю, как себе вести.

Праведный Алексий Мечев так и сделал: принялся за разгрузку чужого горя. Он наставлял:

«Мы должны “разгружать” друг друга: когда видим, что человеку тяжело, нужно подойти к нему, взять на себя его груз, облегчить, помочь, чем можно. Выслушивая других, мы берем на себя их груз. Ведь горе, рассказанное другому, — уже полгоря».

«Поставь строгий порядок у себя во всем»

Еще мне очень понравились наставления святого праведного Алексия (Мечева) о порядке в жизни, о необходимости иметь правило, как проводить свой день. Сюда, конечно, включается и молитвенное правило. Бывает, что приходится нарушать установленный порядок, но для того, чтобы жить правильно, нужно иметь и такое правило, когда этот порядок можно нарушить.

Кто имеет правило с оговорками, при каких условиях можно или нужно его нарушить, тот всегда живет в правиле, и он спокоен, у него мир в душе, потому что он постоянно хранит послушание заведенному порядку. Понятно, что у каждого из нас случаются всякие непредвиденные обстоятельства, но стараться упорядочить свою жизнь обязательно нужно.

Святой праведный Алексий Мечев наставлял духовное чадо:

«Поставь строгий порядок у себя во всем: такое-то время – заниматься, в такое-то – читать и т.д. Если пойти нужно куда – отчего не пойти, почитать – отчего не почитать, а так, чтобы во всем был порядок.

У меня тут был один немец, а у немцев, знаешь, какой порядок во всем, так вот он и рассказывал. Были у него там гости… а у него был такой порядок: как десять часов, так чтобы все были по местам. Вот подходит время спать ложиться, он и объявляет, что через десять минут огонь будет потушен. Но все подумали, что он шутит, никто не обратил на это внимания. Вдруг, смотрят – темно… А я его спрашиваю: “А как же гости-то?” – “А как хотят,– говорит, – если они такие беспорядочные”. Вот хоть он и немец, а поучиться у него есть чему».

Мне это наставление пришлось по сердцу. Такой порядок в жизни очень хорошо воспитывает дисциплину, соблюдение слова, верность Богу.



Храм святителя Николая Чудотворца на Маросейке

«Отец Павел, мощи благоухают!»

Когда мы с моим спутником Серафимом приехали в храм на Маросейке, меня допустили сослужить священнику, отцу Николаю. Потом мы отслужили еще литию, затем я пошел разоблачаться, а мой сопаломник Серафим прибежал ко мне с огромными глазами:

– Отец Павел, мощи благоухают!

И в самом деле: все пространство вокруг мощей святого было наполнено благоуханием, таким густым и чудесным благовонием.

Хотелось бы быть, конечно, достойным внимания святого – это очень подкрепляет. Но после такого духовного опыта нужно и жить соответственно, а это, к сожалению, плохо получается.



Мощи праведного Алексия Московского (Мечева)

Мои духовные наставники

Первым моим духовным наставником стал, как я уже рассказывал, иеромонах Иларион (Капрал). Он был удивительно мягким и притягивал сердца людей, как магнит. Человек благодушия, великодушия и любви. Если он в алтаре – все священники вокруг него.

Еще я всегда удивлялся его терпению. Если имею маленькое терпение, то ему я научился у отца Илариона, нынешнего Митрополита, Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви.

Когда отец Иларион был хиротонисан во епископа, я стал окормляться у иеромонаха (ныне епископа Сиракузского) Луки (Мурьянки), а потом, уже будучи клириком Западно-Американской епархии, у игумена (позднее архимандрита) Анастасия (Ньюкомба).



Митрополит Иларион (Капрал)



Иеромонах (ныне епископ) Лука (Мурьянка), Павел и Сусанна Волменские в день крестин первенца, дочки Елизаветы

Особый человек – архимандрит Анастасий

Я исповедовался у отца Анастасия на протяжении семнадцати лет, до самой его кончины: с 1987 по 2004 год. Он родился в 1931 году в Ирландии, в ирландской семье, и был рукоположен во священники в 1958 году. В 1981 году епископ Василий (Родзянко) постриг его в иеромонаха. Отец Анастасий много лет служил в так называемом Старом соборе в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» в Сан-Франциско. В этом соборе ранее служил святитель Иоанн Шанхайский. Сейчас там, как драгоценная святыня, хранится его мантия.

Отец Анастасий был особый человек, ученый. Вместе с иеромонахом Серафимом (Роузом) они создали и окормляли в Калифорнийском университете в Санта-Круз замечательное Православное христианское студенческое братство. Из этого Братства вышли потом множество известных служителей Русской Зарубежной Церкви: митрополит Иона (Паффхаузен), епископ Сонорский Иаков (Корацца) (настоятель Старого собора в Сан-Франциско), игумен монастыря преподобного Германа в Платине Дамаскин (Кристенсен), автор биографии отца Серафима Роуза, протоиерей Мартин Персон и другие.



С иеромонахом (ныне епископом) Иаковом (Корацца) в келье святителя Иоанна Шанхайского в приюте святителя Тихона Задонского, Сан-Франциско



В гостях у митрополита Ионы (Паффхаузен), Вашингтон

Я не принадлежал к этому братству, поскольку в те годы учился в семинарии в Джорданвилле, но когда приехал оттуда, то стал духовным чадом отца Анастасия. Он был мне не только духовным наставником, но и другом. Не приказывал, а давал свободу. Говорил:

– Мне кажется, нужно поступить так, но ты решай сам.

Он также часто давал мне краткие наставления, похожие на поговорки:

Завтра – значит никогда. Если ты сомневаешься в чем-то – не делай, если в душе мир – делай. Не допускай, чтобы кто-нибудь или что-нибудь нарушало твой внутренний мир.

И другие.

Архимандрит Анастасий похоронен у нас в Сакраменто, и это честь для нас.

Наш замечательный владыка Антоний (Медведев)

Своим духовным наставником я считаю также архиепископа Сан-Францисского и Западно-Американского Антония (Медведева; 1908–2000), который 14 лет был моим правящим архиереем. Он меня воспитывал. Я любил советоваться, хотел, чтобы все было правильно и, по правде сказать, надоедал ему своими вопросами, часто звонил. Но он всегда брал трубку – можно было позвонить ему в любое время после службы, и он всегда был доступен, считал своим долгом окормлять молодых священников.

Владыка Антоний был большим знатоком литургики. Ему было за 90 лет, а он сохранял ясный ум. Помню, как одна праздничная служба длилась пять часов, а он, в его девяносто, хотел, чтобы она не заканчивалась, – так любил службу. После праздничной трапезы прохожу мимо него, а он чуть хромал, идет с посохом и говорит мне так радостно:

– Я сейчас иду домой, и там у меня есть такая замечательная духовная книга – буду ее читать!

И я думаю: сколько вы уже всего прочитали за все эти годы, дорогой владыка, и все еще читаете и учитесь с таким молодым, живым интересом!

Благодаря владыке Антонию я получил хорошее пастырское воспитание и очень ему благодарен. Царствие ему Небесное!



Павел Волменский во время крестного хода. Престольный праздник Свято-Вознесенского храма в столице Калифорнии – городе Сакраменто.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

«За русский народ!»: зачем Сталин правил текст своего тоста в мае 1947 года(https://otari.mirtesen.ru/blog/43106193805/)

Самые опасные и кровавые революционеры в истории России (https://otari.mirtesen.ru/blog/43771704942/)