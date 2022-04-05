Малоизвестные, но интересные факты о знаменитостях

Знаменитости — такие же люди, как и все остальные. Да, у них более яркая и насыщенная жизнь, полная впечатлений, но трагедии, проблемы, болезни и несчастные случаи никто не отменял. Вот несколько фактов об известных людях и о том, что им довелось пережить до того, как они достигли своей славы.

1.

Лейтон Мистер родилась в преступной семейке



Мать Лейтон Мистер была осуждена за контрабанду и родила дочь в спецприюте — а потом продолжила отбывать наказание. Но это не все. Другие члены семьи также не отличались законопослушностью: и папа Лейтон, и ее дед, и тетя принимали участие в незаконной деятельности с аналогичными результатами. Тетя даже входила в список «15 разыскиваемых преступников» США.

2.

Жизнь Келси Грэммера наполнена трагедиями



Семейная история Келси Грэммера пронизана трагедиями. Его отец был убит во время домашнего ограбления, когда Грэммеру было всего 13 лет. Позже случится самая страшная трагедия в его жизни — его сестра Карен была похищена и убита. По жестокой иронии судьбы Грэммер узнал о кончине своей сестры только через неделю после того, как это произошло.

3.

Дрю Бэрримор была настоящим «диким ребенком»



Детство и воспитание Дрю Бэрримор резко контрастировали с образом ее очаровательной героини Герти из фильма «Инопланетянин».

4.

Дрю происходит из известной актерской династии, но многие из ее родственников боролись с зависимостями. Ее мать начала брать дочь на вечеринки в возрасте девяти лет — и не куда-нибудь, а в легендарную «Студию 54». Надо ли говорить, что Дрю Бэрримор повзрослела рано?

Леди Гагу в школе считали неудачницей



Поп-звезда Леди Гага начала брать уроки игры на фортепиано, когда ей было четыре года, а к 14 годам она уже выступала вживую в ночных клубах, кафе и барах Нью-Йорка. Но за талантом скрывалась трагическая история. Несмотря на то, что ее талант был заметен с детства, в школе девочку третировали. Особенно отличалась одна компания хулиганов — однажды, например, они бросили ее в мусорный бак на улице.

5.

Хоакин Феникс сделал отчаянный звонок по 911 в попытке спасти брата



Когда-то Хоакин был мало кому известен — он был просто младшим братом Ривера Феникса, красавца и талантливого актера, восходящей кинозвезды. Вечером 31 октября 1993 года произошла трагедия — у Ривера случился смертельный приступ, вызванный употреблением запрещенных веществ, прямо у входа в ночной клуб Viper Room в центре Лос-Анджелеса. Хоакин позвонил в службу спасения 911, но отчаянная попытка спасти брата не увенчалась успехом. Запись этого звонка по-прежнему есть в сети.

6.

Шарлиз Терон потеряла отца трагическим образом



Шарлиз Терон было всего 15 лет, когда на ее глазах мать застрелила отца. Он был буйным алкоголиком и женщина сделала это в порядке самообороны. Актриса признавалась интервьюерам, что произошедшее стало ее частью, чем-то вроде татуировки на сердце, но она не позволила этому инциденту испортить ее жизнь. Терон даже сказала, что то, как ее мать сумела защитить себя, придало и ей сил и уверенности.

7.

Стивен Кольбер пережил личную семейную трагедию



Стивен Кольбер известен своей комической сатирой, но он также заслуживает огромного уважения за то, как он преодолел семейную трагедию, случившуюся, когда ему было всего 10 лет. В 1974 году авиакатастрофа унесла жизни отца Кольбера и двух его братьев. Этот кошмар сильно потряс Стивена и ему еще много лет понадобилось для того, чтобы по-настоящему найти исцеление душевных ран.

8.

Мадонна начинала с самых низов



Мать певицы умерла от рака груди, когда Мадонне было всего пять лет, и размеренной жизни с тех пор пришел конец. Когда Мадонна переехала в Нью-Йорк, надеясь стать профессиональной танцовщицей, на пути к вершине она столкнулась с большим количеством препятствий и проблем. Ее ограбили под дулом пистолета, и хотя она была без гроша в кармане, грабители врывались в ее квартиру… три раза.

9.

Элтон Джон столкнулся с адом на земле



Певец Элтон Джон перед каждым концертом закидывался психоактивными веществами. Так он пытался бороться со своей застенчивостью и стыдом, который он чувствовал, скрывая свою сексуальную идентичность. Нездоровые зависимости привели к тому, что его жизнь превратилась в порочный круг безумных вечеринок и диких срывов. Джон страдал от булимии и передозировок, прежде чем окончательно покончил с наркотиками и «протрезвел» в 1990 году.

10.

София Вергара никому не рассказывала о том, что борется с раком



При взгляде на эту великолепную женщину последнее, что приходит в голову большинству людей, — это то, что она на грани жизни и смерти. Вергара несколько лет, еще до того, как стала известной благодаря сериалу «Американская семейка», боролась с раком щитовидной железы. И все эти годы хранила молчание. Она сумела победить болезнь и рассказала об этом только в 2011 году.

11.

Гленн Клоуз жила в секте



Гленн Клоуз было семь лет, когда ее отец перевез всю ее семью в Швейцарию, чтобы присоединиться к секте под названием «Моральное перевооружение». Клоуз смогла вырваться из секты только в 22 года, когда уехала учиться актерскому мастерству. Однако жизнь в этой токсичной среде опустошила ее, и актрисе потребовались годы, чтобы понять, насколько уязвимы ее родители и почему ее отец поставил их семью в такую ситуацию.

12.

Идрис Эльба был дилером Дэйва Чаппеля



Идрис Эльба достиг статуса «самого сексуального мужчины в мире», но и его жизнь не обошлась без трудных времен. В какой-то момент он был дилером, чтобы сводить концы с концами. Работая вышибалой в нью-йоркском комедийном клубе Carolines, Эльба даже продал «десять мешков марихуаны» комику Дэйву Чаппеллю, который приезжал туда выступать.

13.

Анджелина Джоли хотела быть директором похоронного бюро



Когда умер дедушка Анджелины Джоли, она очень расстроилась из-за того, как прошли его похороны. Джоли хотела убедиться, что другие не испытывают ее боли, поэтому она начала изучать работу ритуальных служб. Джоли однажды призналась, что продолжала бы заниматься этим делом, если бы с актерской профессией ничего не получилось.

14.

50 Cent получил девять пуль и еле выжил



Рэпер Кертис Джексон, он же 50 Cent, вырос в Нью-Йорке и с юных лет занимался торговлей наркотиками. Он бросил это занятие, когда увлекся музыкой, но музыкальное творчество принесло свои проблемы. В 2000 году вышла песня Джексона «Ghetto Qu’ran», и ее откровенные тексты о местном наркоторговце чуть не стоили Джексону жизни — в рэпера выстрелили девять раз.

15.

Тиффани Хэддиш пережила темный эпизод в своей жизни



Актриса и комедиантка Тиффани Хэддиш — удивительная забавная женщина, но у нее печальное прошлое. Когда ей было всего 17 лет, ее изнасиловали. Это произошло в день выпускного бала. Хэддиш прошла через серьезную и многолетнюю терапию, чтобы пережить этот момент в своей жизни.

16.

Опра Уинфри раскрыла свой самый болезненный секрет



Семья Опры Уинфри плохо обращалась с ней, когда она была маленьким ребенком. В подростковом возрасте она начала сбегать из дома, начались случайные половые связи, и в результате в 14 лет она забеременела. Ее ребенок умер вскоре после рождения. Уинфри держала все это в секрете, пока ее родственник не рассказал об этой истории в интервью 1990 года. Вместо того чтобы разозлиться, Уинфри поняла, что можно больше не скрывать свою боль и стыд от мира — это освобождает.

17.

Пом Клементьефф потеряла второго отца



Пом Клементьефф, известная своей ролью в «Стражах Галактики», потеряла отца, когда ей было всего пять лет. Ее мать боролась с шизофренией, поэтому ребенка воспитывали родные тетя и дядя. Она сблизилась с ними, называя дядю своим «вторым отцом». Но, к сожалению, ее дядя скончался в тот день, когда ей исполнилось 18 лет. Она очень тяжело это переживала.

18.

Мисси Эллиотт намеренно осталась на второй год в школе



Мисси Эллиотт — королева гангста-рэпа, обладающая потрясающими творческими способностями и лиризмом. IQ Эллиотт в детстве был настолько высоким, что руководство школы определило ее в класс, в котором учились дети на два года старше. Это имело неприятные последствия. Эллиот скучала по детям ее возраста, поэтому она провалила все экзмены, просто чтобы вернуться туда, где, по ее мнению, она должна была быть.

19.

Левар Бертон собирался стать католическим священником



Левар Бертон учился в духовной семинарии с намерением стать католическим священником. В конце концов он решил, что религия не для него, поскольку к тому моменту в нем уже проснулась страсть к актерству и желание изучать актерское мастерство. Он посещал театральную программу семинарии.

20.

Имя Пинк на самом деле скандальное



Алиша Бет Мур более известна как певица и автор песен Пинк. Она непристойная, настоящая и дерзкая… но ее признание по поводу псевдонима просто шокирует. По ее словам, в юности у нее был знакомый парень, который сомневался в том, какого цвета гениталии у белой девушки. С помощью Алишы у парня не осталось сомнений по поводу цвета, и он воскликнул: «Они розовые (pink)!» Эта хохма быстро разошлась по друзьям, ну и кличка, соответственно, закрепилась.

Источник : https://spletnik.temaretik.com/2450251027890834073/

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