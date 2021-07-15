Зачем беременные и роженицы в Средневековье носили пояса из пергамента

Пятьсот лет назад далеко не каждый мог похвастаться наличием бабушки, большинство женщин просто не преодолевало определенного возрастного порога. От сорока до шестидесяти процентов рожениц Средневековья умирали во время или сразу после родов.

Неудивительно, что беременные были готовы на все, лишь бы избежать этой печальной участи. О прорыве в области медицины и акушерства думать еще не приходилось, обращались к высшим силам.

Как вынашивали и рожали детей в средневековой Европе

Роды пять веков тому назад часто заканчивались трагически

Известие о беременности вызывало не столько радость, сколько тревогу у будущей матери, ведь дело это было рискованное. Не говоря даже о крайне высоких показателях детской смертности (а большинству родившихся младенцев не удавалось прожить на свете больше трех лет), вероятность того, что женщина благополучно преодолеет трудный период беременности и произведет на свет ребенка, не пожертвовав при этом жизнью, была довольно небольшой. О физиологии родов в те времена почти ничего не знали, поэтому и о соблюдении естественных для нашего времени правил речи не шло.

Изабелла Арагонская, дочь Католических королей, умерла после родов

Роды становились неблагополучными в самых разных случаях: многоплодная ли беременность становилась тому причиной, или тазовое предлежание, или даже то, что в процессе не соблюдались элементарные, казалось бы, правила гигиены.

Позже, когда уже будут появляться первые цифры и первые анализы, выявится поразительный, на первый взгляд, факт: женщины, которым помогали в родах одни лишь бабки-повитухи, чаще выживали, чем более обеспеченные роженицы, к которым приглашали врача или которые оказывались в больницах.

Лукреция Борджиа, с легкой руки литераторов получившая зловещую репутацию, тоже не пережила последних родов

Загадка получила объяснение лишь в середине XIX века благодаря доктору Игнацу Земмельвейсу, «спасителю матерей». Спустя несколько десятилетий его заключения были приняты медицинским сообществом. Действительно, часто доктора появлялись рядом с роженицей сразу после других занятий, включая и препарирование трупов, после чего ограничивались лишь формальным ополаскиванием рук или даже просто протирали их тряпкой. В результате при осмотре женщины в ее организм попадала инфекция, которая и вызывала родильную горячку, сепсис.

Дочь Петра I и Екатерины, Анна Петровна (в замужестве герцогиня Голштинская), тоже скончалась от родильной горячки

Это последствие тяжелых родов – горячка, огневица – уносившее жизни рожениц любого сословия, не щадило и августейших особ. После нескольких дней, проведенных в агонии, умирали принцессы и королевы, как ожидавшие рождения первенца, так и уже успевшие стать матерями.

Для состоятельных семейств существовала даже негласная традиция приглашать художника запечатлеть на картине беременную женщину – на память о ней, в случае неудачных родов. Но то семья – а сами женщины, конечно, прибегали к любым способам, чтобы повысить шансы на благополучный исход беременности.

Средневековый родильный пояс

Молитвы, амулеты, ритуалы, скорее напоминающие колдовство, чем католические обряды, казались спасительными беременным женщинам Средневековья. Помимо прочего, носили и пояса, которые, с одной стороны, помогали поддерживать живот, а с другой, выполняли эту важную функцию – призывать высшие силы для помощи будущей матери.

Фрагмент надписи на родильном поясе

«Родильный пояс», созданный из шелка или пергамента, расписывался молитвами, изображениями Христа и святых, и некогда католическая церковь приветствовала практику ношения такого аксессуара во время беременности. А женщина верила, что наличие у нее такого аксессуара поможет родить ребенка в положенный срок, а самой сохранить жизнь и здоровье.

На самом деле, о том, как именно повязывали средневековый родильный пояс, можно только строить предположения, точных данных на этот счет не сохранилось. Сами женщины тогда биографий не оставляли и вообще не часто владели навыками письма, мужчины же о таких пустяках, как родовые обереги, не упоминали.

Манускрипт конца XV века, служивший некогда родильным поясом, был исследован учеными

До недавнего времени считалось, что родильный пояс носили только во время беременности, но в результате исследований, проведенных учеными, выяснилось, что этот талисман был частью и самого процесса родов. В качестве объекта анализа был взят пояс, созданный в конце XV – начале XVI века в Англии, кусок пергамента шириной в четыре дюйма (около десяти сантиметров) и длиной в десять футов (чуть больше трех метров).

Что найдено на пергаменте возрастом в 500 лет

Манускрипт, который хранится сейчас в лондонском музее, был исследован неинвазивным методом – частички с его поверхности были собраны специальным «ластиком». По характерным именно для родов следам на пергаменте было установлено, что пояс действительно сопровождал женщину в этом процессе, а точнее, даже несколько поколений женщин. По степени изношенности и истертости был сделан вывод о том, что родильный пояс использовался по своему назначению не меньше столетия.

Пояс служил не одному поколению рожениц; скольким он помог пережить роды - неизвестно

Ученые также выяснили, что на пергамент попали капли меда, коровьего молока и некоторых растений – вероятнее всего, их применяли для облегчения родовых мук.

С началом Реформации в Англии ношение родильных поясов, как и многие другие католические обряды, было запрещено, несмотря на то, что эти обереги еще долго оставались востребованными. В опалу попали культы святых, включая защитниц материнства и деторождения. Тем не менее, практика использования родильных поясов, по-видимому, сохранялась еще довольно длительное время, и лишь к XVII веку этот обычай сошел на нет.

Фрагмент родильного пояса XV века

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