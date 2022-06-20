8 способов испортить первое свидание — не повторяйте это

Рассказываем, что нельзя делать на свидании, чтобы оно прошло успешно.

Не секрет, что свидания порой бывают неудачными и даже разочаровывающими.

Делимся несколькими вредными советами, которые могут испортить первое впечатление о вас — старайтесь не придерживаться их, если хотите продолжить отношения.

Опоздания

В этом случае свидание рискует закончиться еще до того, как начнется. Опоздание больше 15 минут может огорчить любого. Вы можете оставить впечатление человека, который не может управлять своим временем и не ценит это свидание. Никто не захочет чувствовать, что время потрачено зря.

Ответы на телефонные звонки и смс

Ничто так не говорит о том, что человек вам неинтересен, как отраженный свет телефоне на вашем лице во время свидания. Попросите своих близких не звонить вам и не писать в течение нескольких часов или просто включите беззвучный режим.

Свидание в шумном клубе или баре

Нет ничего более раздражающего, чем необходимость изо всех сил пытаться услышать своего собеседника из-за шума и суеты вокруг. Назначайте свидания в таких местах, где вы уже были раньше и чувствовали комфортную атмосферу.

Слишком много алкоголя

За бокалом вина можно расслабиться и вести более непринужденную беседу.

Подробный допрос

Однако злоупотреблять алкоголем ни в коем случае нельзя, даже если вы крайне напряжены.

Не стоит задавать один вопрос за другим, может показаться, что вы допрашиваете своего спутника. Вопросы, касающиеся прошлых отношений, и вовсе не должны быть упомянуты на первом свидании. Личную информацию следует оставить для более доверительных бесед.

Хвастовство

Хвастовство может сильно не понравится потенциальному партнеру. Есть тонкая грань между уверенностью и высокомерием, и большинство людей плохо относится к тому, кто слишком старается произвести впечатление подробностями своего финансового положения или других аспектов жизни. Гораздо важнее сосредоточиться на своей личности и целях, чем зацикливаться на том, кто зарабатывает больше.

Жалобы

Никто не хочет нарваться на волну негатива на первом свидании, поэтому следует свести негатив к минимуму. Наиболее высоко оцениваемое качество на первом свидании — это способность человека сохранять позитивный настрой в любой сложной ситуации, а негативный настрой и жалобы на жизнь — это гарантированный способ убедиться, что второго свидания не будет.

Ложь и стремление показаться кем-то другим

Чрезмерное преувеличение правды или ложь ничего не дадут на первом свидании. Правда всегда выходит на поверхность, поэтому начинайте потенциальные отношения с правильной ноты, всегда оставаясь честными. Даже если вы очень хотите произвести впечатление, попытайтесь не преувеличивать, поскольку в конечном итоге ваш партнер узнает правду о вас, и его отношение может разительно измениться.

В целом первое свидание может показаться очень нервным мероприятием, но самое главное — быть самим собой и уважать человека, с которым вы решили провести вечер вместе. Именно так начинаются все здоровые и счастливые отношения.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2501571888285485978/

А вы знали об этом?

Женщины в старой Руси вообще нижнего белья не носили - ни трусов, ни панталон.Кроме того, женщинам на Руси запрещалось даже носить подштанники по типу мужских. Ибо многие века господствовало твердое религиозное убеждение, что носить мужскую одежду, подобную штанам или брюками, женскому полу Господь по Библии не велит. Немаловажно также, что банально были дороги или вовсе не существовали ткани из которых можно было изготовить мягкое и удобное нижнее белье для слабого пола. Нижнее белье дамы в русских деревнях заменяли длинными нижними рубашками из неокрашенного отбеленного домотканого холста. А также шерстяными подъюбниками с завязками, многочисленными нижними юбками.Некоторые женщины во времена того же Ивана Грозного носили сразу по три платья или сарафана - одно на другое. Это считалось еще и признаком строгости дамы, ее скромности.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43037676324/ )

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