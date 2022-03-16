Некоторые удивительные факты о золоте

Представляем вашему вниманию 13 удивительных фактов о золоте, которые вы, вероятно, не знали.



1.

Чистое золото обладает невероятной пластичностью





Чистое золото настолько пластично, что одну его унцию (31,1035 грамм) можно превратить в непрерывную нить длиной 80 километров, однако она станет настолько тонкой, что её едва можно будет увидеть. Если бы это проделали со всем существующим золотом в мире, оно обогнуло бы Землю 11 миллионов раз!

2.

Не нужно пробовать золото на зуб





Вопреки распространённому мнению, пробовать золото на зуб – весьма ненадёжный способ определить его подлинность (считается, что другие металлы мягче золота, поэтому на них остаются следы зубов). И хотя многие чемпионы пробуют на зуб свои призы, олимпийские золотые медали перестали делать из золота ещё с Летних игр 1912 года в Стокгольме. Современные золотые медали в основном производят из серебра; те, что были на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, содержали всего 1,2 процента золота.

3.

Нобелевская премия сделана из золота





Нобелевскую премию производят из золота, хотя в 1980 году чистота этого драгоценного металла была понижена с 23 карат (24 карата – это чистое золото) до 18-каратной основы, покрытой 23-каратным золотом.

4.

Каждая медаль стоит около 8000 долларов.

Золото может менять цвет





Будучи от природы жёлтым, золото может менять свой цвет, когда его смешивают с другими металлами, которые придают ему дополнительную прочность. Белое золото содержит никель или палладий. Розовое золото получает свой оттенок благодаря меди. Есть даже зелёное золото, в котором содержится серебро, а иногда цинк или кадмий. Чтобы определить, сколько золота в том или ином куске, разделите число карат на 24 и умножьте на 100. Полученный процент – это часть золота.

5.

Золото используют в медицине на протяжении тысячелетий





Древние римляне делали из него зубные мосты – этой практике они научились у этрусков. На протяжении большей части 20-го века врачи уменьшали боль и отёки у пациентов с ревматоидным артритом с помощью внутримышечных инъекций соединений золота, обладающих противовоспалительными свойствами. Сегодня некоторые онкологи используют соединения золота для уменьшения раковых опухолей.

6.

Золото нужно нагреть до очень высокой температуры, чтобы удалить примеси





Термин «bullion», который относится к золотым слиткам или монетам, готовым к продаже, происходит от латинского слова со значением «кипеть». Чтобы удалить все примеси из золота, его нужно нагреть до температуры 2856 градусов по Цельсию.

7.

В настоящее время у казначейства США имеется 4175 тонн золота





В знаменитом Форт-Ноксе хранится около половины золота стоимостью более 130 миллиардов долларов. Правила безопасности в Форт-Ноксе настолько жёсткие, что всего одному американскому президенту удалось получить доступ к нему: речь идёт о Франклине Делано Рузвельте, который фактически отказался от золотого стандарта в 1933 году. (Соединённые Штаты полностью отменили его лишь в 1971 году.)

8.

Большая часть мирового золота в настоящее время добывается в Китае





Страна обогнала Южную Африку по добыче золота в 2017 году. Тем не менее, самый большой в мире золотой кристалл — редкое геометрическое образование, которое может появиться на образцах золота — весил 218,29 грамма и был найден десятилетия назад в Венесуэле.

9.

Золото из сточных вод





Самый удивительный (и неприятный) источник золота – это сточные воды. В 2015 году, проанализировав осадок в местных очистных сооружениях, исследователи из Университета штата Аризона пришли к выводу, что сточные воды (которые производит город с населением в миллион человек) содержат золота и серебра на среднюю сумму 2,6 миллиона долларов.

10.

Мы уже добыли около 80 процентов мирового золота





Мы уже добыли около 80 процентов из 244 тысяч тонн золота в мире. Океанские воды и морское дно содержат ещё около 20 миллионов тонн, но эти сокровища остаются нетронутыми из-за непомерно высоких затрат на их добычу. Но самый большой клад спрятан в космическом пространстве. Один только астероид (16) Психея стоит несколько сотен квинтиллионов долларов.

11.

Золото как отражатель вредного солнечного излучения





Скафандры и космические корабли прокрывают золотом, которое, как известно, отражает вредное инфракрасное излучение солнца. Любой инструмент НАСА, который должен сохранять нормальную температуру, чтобы функционировать должным образом, также имеет золотое покрытие (солнечное излучение – отличный источник тепла). В качестве примера можно привести телескоп Джеймса Уэбба, самый мощный в мире на данный момент; его должны запустить в космос в конце этого года.

12.

Пирит – «золото дураков»





Пирит, минерал, более известный как «золото дураков», обманул многих, в том числе Кристофера Ньюпорта, одного из основателей колонии Джеймстаун, который в 1600-х годах отправил корабль с этим «драгоценным металлом» в Лондон. Хотя обнаружение пирита вызывает огорчение и разочарование, важно не забывать, что его часто находят вблизи источников настоящего золота. Таким образом, того, кто прекращает копать, как только находит кусок пирита, и впрямь можно назвать дураком.

13.

Золото на конце радуги





Одна поучительная легенда гласит, что когда бедная ирландская пара выкопала последнюю морковку в своём огороде, на ней висел лепрекон. Он пообещал исполнить все их желания, если они найдут горшок с золотом, который он спрятал на конце радуги. Согласившись на это, супруги обрекли себя на вечную погоню за мнимым богатством.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2434167492427122880/

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