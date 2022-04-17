Сажание на муравейник: к каким преступникам на Руси применяли это странное наказание

Старинная итальянская поговорка гласит, что есть тысячи способов убить человека, и лишь один произвести его на свет. К числу наиболее страшных, и, в то же время, довольно редких казней относятся казни при помощи насекомых. На Руси, например, практиковали казнь муравьями.

За что?

Как правило, за воровство. Причем, как говорят историки и этнографы, чаще всего этот вид казни применялся в порядке самосуда. До властей пока доберешься, а воришка, того гляди, еще и откупится. Поэтому, поймав вора, с ним особенно не церемонились. Впрочем, в Сибири эта казнь применялась и к беглым каторжникам. Начальство, чтобы не затевать долгих процедур с заведением дела о попытке побега, решало все на месте и сразу.

Как?

Тут существовали варианты. Осужденного могли привязать к дереву поблизости от муравейника, обмазав ему ноги медом. Муравьи очень быстро находили дорогу к лакомству, а покончив с медом, принимались за тело несчастного, поднимаясь все выше и выше. Укусы рыжих муравьев подобны ожогам, все, кого хоть раз кусали муравьи, знают об этом. Осужденный умирал от боли и от отравления муравьиной кислотой. Длились его страдания много часов.

Второй вариант еще проще: осужденного привязывали к дереву, зарыв ноги в муравейник. Разъяренные муравьи принимались жалить жертву незамедлительно.

Третий вариант был, в особенности, в ходу у охотников, если они обнаруживали того, кто втихомолку обчищает их силки. Такого «лесного вора» подвергали «лесной казни»: раздевали, связывали и сажали голым задом на муравейник. Теоретически, человек мог спастись, но мучения его были ужасны.

Сибирский колорит

В качестве разновидности казни насекомыми в нашей стране, можно вспомнить о выставлении «на гнус» или «на комарей». Довольно распространенный в Сибири способ наказания за самые разные провинности: от воровства до попытки побега с каторги. Есть сведения, что такие наказания для заключенных практиковались и во времена ГУЛАГа. Осужденного раздевали донага (иногда, впрочем, для глумления, ограничивались спусканием штанов) и привязывали к дереву или к столбу. Больше ничего делать не требовалось. Летом в Сибири в воздухе целые тучи комаров и разной мелкой мошки, называемой гнусом. Рассказывают, что иногда за сутки из несчастного выпивалась вся кровь.

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