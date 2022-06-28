Трагичная жизнь Кеке Геладзе, матери Сталина

Кто мать Сталина - ни для кого не секрет, разумеется. Однако часто подвергалось сомнению происхождение самого Сталина, поэтому давайте-ка рассмотрим биографию Екатерины Георгиевны Геладзе поподробнее.

Картина "Сталин навещает мать"

Екатерина родилась в Грузии в 1858 году. Отец, Глаха Геладзе, был садовником в Грузинской православной церкви г. Гамбареули. Он умер еще молодым (1831-1868). А мать Екатерины скончалась даже раньше его. Поэтому девочку воспитывала приемная мама – Мелания Хомезурашвили (1836-1903). Она обучила Кеке письму, чтению и работе по дому, и в возрасте 17 лет выдала замуж за Виссариона Джугашвили.

Эту женщину часто путают с молодой Екатериной Геладзе, но на самом деле это Дженни Черчилль

Жизнь Екатерины не была особенно радужной. Первых двух детей она потеряла сразу же после родов, последний сын – Иосиф, родился 6 (18) декабря 1878. Мальчика крестили 17(30) декабря 1878 года – о чем составлена запись в Свято-Успенском соборе г. Гори.

Виссарион Джугашвили

В тот год Виссарион находился на заработках в Тифлисе. На следующий вернулся и стал по одной ему ведомой причине сильно прикладываться к бутылке. В 1890-м Екатерина ушла от мужа. Однако в распутном образе жизни она замечена не была, наоборот, являлась женщиной строгой и серьезной.

Одна из фотографий с Екатериной Геладзе

Но вот сына Кеке любила больше всего на свете. Она постаралась, чтобы Иосиф выучился, и очень хотела, чтобы он в итоге стал священнослужителем. Для обеспечения сына всем необходимым Екатерина научилась кроить и шить, и освоила новую в те годы профессию – модистка. Ее заработки были достаточно хорошими, чтобы сын смог получить достойное образование.

Однако Иосифа увлекла революционная идея, начались годы, полные ссылок, подполья и прочих подобных дел. Мать переживала за сына, но поделать ничего не могла. После революции Сталин редко наведывался к матери. Но он переселил ее 1920 году во дворец на Кавказе, который раньше принадлежал царскому наместнику. Не подумайте, что она жила хорошо – нет. Екатерине была отведена крохотная комнатка, где она жила, вспоминая свою молодость и часто сочиняя письма на грузинском языке невестке и единственному сыну.

Сталин в Первую мировую

Уход за Екатериной был в ответственности Л. Берии. Иосиф же только писал своей матери, и то очень редко. Они были оптимистичные и нежные, но очень короткие. Сталин плохо понимал грузинский и писал на нем с трудом, а Екатерина никогда не знала русского языка. Их пути разошлись даже в языковом смысле.

Екатерина дожила до глубокой старости. Вождь назначил своей матери личного врача – Н.А. Кипшидзе. Тот вспоминал потом, что Иосиф приезжал к Екатерине в октябре 1935-го, и спросил: «Почему ты меня сильно била?», на сто последовал ответ: «Поэтому ты и вырос таким хорошим». И когда мать спросила его, кем же он стал в итоге, Сталин сказал: «Помнишь царя? Ну вот, я вроде царя». На что мать посетовала, что лучше бы он стал священником.

Последние годы Екатерины Геладзе

С пожилой женщиной в 1937 году случилось воспаление легких. От него она и умерла. Новость была известна в Грузии, однако по приказу Сталина о ней не говорили в остальных частях Союза.

8 июня состоялись похороны, но Иосиф не приехал. От него был лишь венок с надписью на грузинском: «Иосиф Джугашвили». Гроб в числе других нес Берия, и похороны проходили по всем традициям церкви.

Светлана Аллилуева много лет спустя говорила, что ее отец боялся в жизни лишь одного человека – собственную мать. И все домыслы насчет того, что Екатерина могла родить Иосифа от любого встречного – это сплетни.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Хватит вешать лапшу на уши и без того облапошенным лживой советской пропагандой людям!Видите ли мать палача народов Сталина бедно жила всего лишь в одной крохотной комнате дворца бывшего царского наместника в Тифлисе!А может напомнить и то, что его пожилая мать жила в роскоши в этом дворце , гуляя по утрам по красивейшем саду . Кроме того, Екатерина Джугашвили (в девичестве Геладзе) была похоронена в тбилисском пантеоне Мтацминда, предназначенного для захоронения выдающихся деятелей Грузии. Таким образом, посмертно «заслуги» простой прачки Кеке из Гори, которая неизвестно от кого нагуляла обыкновенного тирана и злодея Средневековья, были приравнены к заслугам выдающихся деятелей Грузии!Это вызвало тогда возмущение у жителей Грузии.Пантеон Мтацминда в 1929 году официально был объявлен пантеоном грузинских писателей и общественных деятелей. Поэтому именно там находились могилы тех, кого в Грузии да и во всем Советском Союзе считали великими людьми.Поэтому некоторые считали, что Екатерине Георгиевне, которая ничем подобным не отличилась, в Пантеоне совсем не место.Любопытно, что Нино Берия, супруга наркома, по поручению мужа бывала у Джугашвили не реже одного раза в неделю. Как пишет Саймон Себаг-Монтефиоре в своей книге «Сталин. Двор Красного монарха», Кеке до последних дней любила посплетничать о интиме и не одобряла того, что Нино целиком посвятила себя семье. Джугашвили интересовалась, почему молодая женщина не завела себе любовника, и даже предлагала себя в качестве сводницы. Мать вождя вспоминала себя в былые годы и недоумевала, как такая красотка как Нино может сидеть дома. Любопытно, что сам Сталин до конца ее дней из-за этого часто называл свою мать «старой сукой и шлюхой»( https://proza.ru/2013/12/10/1404) !Как не парадоксально, но до сих пор точно неизвестно, кто все-таки зачал величайшего злодея современности Сталина, а ,следовательно, и его национальность по отцу.Существует гипотеза, что отцом его являлся вовсе не Виссарион Джугашвили, а знаменитый русский путешественник Н.М.Пржевальский!Действительно,Сталин очень похож на Николая Михайловича Пржевальского .Сторонники этой версии утверждают, что в начале 1877 года в Гори перед поездкой в Тибет прибыл Н.М. Пржевальский, который остановился в доме князя Микеладзе.Племянница князя Екатерина Геладзе (мать Сталина) часто навещала дядю, где и познакомилась с Н.М. Пржевальским. У них завязался любовный роман, результатом которого 6 декабря 1878 года стало рождение сына, которого назвали Иосифом и который, повзрослев стал очень похож на Пржевальского.Аргументы в пользу данной версии приводит историк, писатель и драматург Эдвард Радзинский в своей книге «Сталин». Радзинский также рассказывает,что Пржевальский не только знал о том, что в Грузии у него растет сын, но и постоянно посылал средства на его воспитание. Это подтверждает и внучка Сталина Галина Джугашвили, дочь Якова Джугашвили. Именно поэтому, по мнению Радзинского, Сталин изменил дату своего рождения в документах, так как не желал, чтобы кто-либо усомнился в его «пролетарском происхождении». Он изменил ее на один год (сделал себя моложе), чтобы никто не смог связать момент появления его на свет с визитом в грузинский город Гори Н.М. Пржевальского. В подтверждение этого в метрической книге горийского Успенского собора есть свидетельство о том, что Иосиф Джугашвили появился на свет 6/18 декабря 1878 года.Продолжение в моей статье"Кто зачал величайшего злодея современности"https://otari.mirtesen.ru/blog/43034504956/.

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