"ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ СУЩНОСТЬ": РУССКИЕ ЗАПРЕТИЛИ ПУГАЧЁВОЙ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В РОССИЮ

Споро сбежавшая из России Алла Пугачёва теперь живёт в Израиле и постит фото, которые у интернет-пользователей в нашей стране вызывают массу негатива. Певице не спустили её экстренного отбытия и под постами в соцсетях жёстко запрещают возвращаться в Россию, считая артистку предательницей.
В России не простили певице Алле Пугачёвой ни дерзких призывов признать её иноагентом, как и мужа, ни унижающего бывших поклонников высказывания о "холопах" и "рабах", ни оскорбительных слов про Россию. И хотя теперь, после очередного скорого побега из страны, Пугачёва поселилась в Израиле и постит уже оттуда фото в соцсетях, русские интернет-пользователи не упускают случая, чтобы уколоть певицу едкими комментариями.
Например, на днях в Тель-Авиве прошёл концерт тоже сбежавшей из России рок-певицы Земфиры, на котором побывала и Пугачёва. Артистка поместила после концерта совместные фото с Земфирой, но пользователи соцсетей поубавили им радости своими комментариями. Многие вообще запретили сбежавшей за границу Пугачёвой возвращаться на родину.
"Назад вам дорога закрыта", "Показушная радость, предательская сущность", "Никогда не возвращайтесь. Не дай Бог, опять всплывёте в "Голубом огоньке"!
А вы знали об этом?
Руками своих придворных Петр Великий совершил множество казней, из-за чего и вошел в историю как один из жесточайших правителей России.Он не пощадил даже своего сына и лбовницу. Царь жил в постоянном страхе заговоров и утраты власти. Он хитростью выманил родного сына из-за границы, лишил его права престолонаследования (1718) и осудил за государственную измену.Однако открыто казнить родного сына Петр не мог. Во избежание народных волнений он отдал приказ тайно задушить Алексея в его камере в Петропавловской крепости. При этом присутствовал и помогал приводить приговор в исполнение граф Александр Румянцев. За детоубийство самодержец казнил свою любовницу, Марию Гамильтон, которая задушила младенца сразу же после родов. За свое преступление Мария была обезглавлена. Отрубленную голову бывшей любовницы Петр велел заспиртовать и хранить в Кунсткамере.Кроме того, Петр Великий сам известный многочисленными похождениями «налево»,сам стал рогоносцем и приказал отсечь голову любовнику императрицы Екатерины Монсу . Затем голову Монса заспиртовали в банке и Петр приказал поставить ее в покои императрицы. Но прошло всего три месяца и умирающий Петр простил супругу. Голова Монса хранилась в Кунсткамере еще полвека, пока ее не захоронили.
Рекомендую также прочесть:
«Немытая Россия»: какие цитаты знаменитых писателей им не принадлежат https://otari.mirtesen.ru/blog/43660919257/
Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!
Свежие комментарии