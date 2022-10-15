"ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ СУЩНОСТЬ": РУССКИЕ ЗАПРЕТИЛИ ПУГАЧЁВОЙ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В РОССИЮ

Споро сбежавшая из России Алла Пугачёва теперь живёт в Израиле и постит фото, которые у интернет-пользователей в нашей стране вызывают массу негатива. Певице не спустили её экстренного отбытия и под постами в соцсетях жёстко запрещают возвращаться в Россию, считая артистку предательницей.

В России не простили певице Алле Пугачёвой ни дерзких призывов признать её иноагентом, как и мужа, ни унижающего бывших поклонников высказывания о "холопах" и "рабах", ни оскорбительных слов про Россию. И хотя теперь, после очередного скорого побега из страны, Пугачёва поселилась в Израиле и постит уже оттуда фото в соцсетях, русские интернет-пользователи не упускают случая, чтобы уколоть певицу едкими комментариями.

Например, на днях в Тель-Авиве прошёл концерт тоже сбежавшей из России рок-певицы Земфиры, на котором побывала и Пугачёва. Артистка поместила после концерта совместные фото с Земфирой, но пользователи соцсетей поубавили им радости своими комментариями. Многие вообще запретили сбежавшей за границу Пугачёвой возвращаться на родину.