11 нетривиальных фактов о средневековых замках

Когда речь заходит о средневековых замках, то первой ассоциацией обычно возникает огромное величественное сооружение с высокими стенами, рвом по периметру, охраняющих его рыцарей, и, конечно, благородные дамы и кавалеры в высоких башнях.

Вот только в реальной жизни и сам замок, и обитание в нем оказывалось не таким беззаботным и сказочным, а большинство убеждений на деле – лишь красивая иллюзия о былых временах. Вашему вниманию фактов о замках эпохи Средневековья, которые разрушают десятилетиями бытующие мифы.

1. Термин «замок» применяется к меньшему количеству сооружений, чем это обычно делают

Не все то замок, что красивое масштабное сооружение.

Сегодня довольно легко проследить распространенную тенденцию: словом «замок» сегодня предпочитают применять к, по сути, любому внушительному жилому сооружению эпохи Средневековья, где хотя бы предположительно жил феодал. То есть сейчас замком называют не только полноценные крепости, но и дворцы, и даже любые большие по площади поместья.

Замок 19 века - яркий пример неоготики, или стилизации Средневековья.

В реальности термином «замок» должно обозначаться исключительно сооружение, которое подходит по характеристику «фортификационное укрепление».

2. Главным фактором, который обеспечивает обороноспособность замка – это местоположение, а не строение самого сооружения

А внутри обычно располагается целый ряд построек различного назначения, которые, по сути, составляют инфраструктуру населенного пункта, спрятанного за стенами. Однако главной функцией замка всегда оставалась оборонительная. Поэтому, к примеру, не корректно будет назвать замком легендарный романтический дворец Людвига II — Нойшванштайн.

Правильное расположение - залог обороноспособности замка.

Многие думают, что средневековые замки и крепости трудно было взять даже осадой именно благодаря их хитрому плану строения . Вот только настоящим залогом оборонительной мощи этого сооружения заключался выборе правильного места, где оно будет располагаться. Само собой, планировке укрепления уделялось немало внимания, ведь это также важный для обороны замка аспект. Однако по-настоящему неприступными замки становились не за счет толщины стен и расположения бойниц, а грамотно выбранное место для его строительства.

Замок на возвышении - норма для Средневековья.

Наиболее приемлемым для возведения сооружения являлся крутой высокий холм, а также отвесной склон либо скала, к которым почти нереально подобраться в принципе и без фортификации. Кроме того, отличным вариантом была извилистая дорога к замку, так как она беспрепятственно простреливается из крепости. Именно наличие данных критериев в большинстве случаев определяло исход средневековых битв, причем в гораздо большей степени, чем другие.

3. Ворота, как самую уязвимую часть замка, проектировали особым образом

Замковые ворота слишком неуязвимы, чтобы не уделить внимание их проектированию.

В образцах современного кинематографа, сюжет которых разворачивается в средневековые времена, зачастую можно увидеть замки с широкими воротами, закрывающимися на большие створчатые двери из крепкого дерева с мощным засовом. Вот только в настоящих замках периода второго тысячелетия нашей эры центральный вход, коим ворота в крепости и являются, проектировались, исходя из специальных расчетов.

Такие ворота в средневековом замке принесли бы немало проблем.

Дело в том, что ворота действительно являлись наиболее незащищенным местом в системе обороны замка – все-таки, гораздо проще сломать их и прорваться внутрь, чем пытаться разрушить стену или перелезть через нее. Именно поэтому центральный вход рассчитывали с учетом двух условий: он должен быть такими, чтобы в него была способна беспрепятственно въехать повозка или телега, но в то же время не могли протиснуться полчища солдат из армии противника. Кроме того, как раз большие деревянные ворота, которые часто показывают в исторических фильмах и сериалах, средневековые замки как раз не имели, ведь являлись попросту непрактичными в условиях обороны.

4. Внутренние стены замка окрашивались в яркие цвета

Все было не так тускло и серо, как дошло до наших дней.

Большинство из нас уверены, что средневековые замки, как и сама эпоха, которая мыслителями Возрождения именуется «темными временами», были такими же мрачными и серыми, или максимум, коричневыми. Однако в реальности все было гораздо радужнее, причем в буквальном смысле слова. Дело в том, что средневековые люди как раз любили яркие цвета, а потому часто украшали интерьер своих жилищ, и стены замков в этом смысле исключением не были. Но большинство из нас об этом не знает именно по причине того, что краски до нашего времени попросту не сохранились.

Яркие интерьеры средневековых замков вое-где сохранились, но чаще остались лишь серые стены.

Занимательный факт: а ведь подобная тенденция сохранилась и в отношении античных скульптур. Это кажется поразительным, и даже странным, но знаменитые греческие и римские изображения богов или людей в мраморе раскрашивались в самые яркие оттенки: это уже давно доказано историками и археологами, которые даже смогли частично воссоздать с помощью компьютерной графики первозданный вид произведений искусства. Вот только до нас все это буйство красок также не дошло, а потому в нашем представлении, как и в кино, античные скульптуры представлены исключительно белыми.

5. Большие окна практически отсутствовали в средневековых замках

Окошек в замках в Средневековье недоставало не просто так.

Из того же кино или сериалов многие из нас помнят сцены, где огромные залы средневековых замков освещаются дневным светом через внушительные, чуть ли не панорамные, окна. Или какого-нибудь вельможу будят, раздвигая тяжелые портьеры над масштабными рамами. Но в реальной жизни таких симпатичных сцен зачастую просто не могло быть.

Во французской крепости Каркасон от окон - одно название.

Все дело в том, что средневековый замок вообще не имел окон как таковых – они чаще всего заменялись многочисленными оконными «прорезями» небольшого размера, которые проделывались в замковых стенах. Такие узкие оконные проемы носили не только оборонительную функцию, но и были призваны защитить приватность жителей замка.

Большие окна замка выдают более поздний период его возведения.

Это интересно: справедливости ради, стоит уточнить, что в некоторых дворца все-таки можно отыскать роскошные панорамные окна, однако с большой долей вероятности, они были построены в более позднюю эпоху, как, например, замок Роктайад на юге Франции.

6. Средневековые замки полны секретных ходов и подземелий

Не бывало средневековых замков без секретных ходов и подвалов.

Пожалуй, это один из тех распространенных мнений о средневековых замках, который соответствует действительности. Ведь многие из нас читали или видели в фильмах и сериалах, как персонажи, спасаясь от погони или просто желая остаться незамеченными, предпочитают передвигаться по тайным коридорам или спускаясь в скрытые от глаз обывателей подземелья.

Подземелья швейцарского замка давно обросли мрачными легендами.

Тенденция к проектированию скрытых ходов в замках эпохи Средневековья действительно была, причем довольно распространенной. Основной причиной их появления было, конечно, стремление иметь на всякий случай возможность незаметно улизнуть от противника по тайным коридорам. Кроме того, активно создавались так называемые потерны – то есть подземные ходы, которые вели в разные части или строения крепости, а также за ее пределы.

Увы, но тайные ходы могут стать Ахиллесовой пятой замка.

Однако эти же секретные коридоры и подземелья со многими замками сыграли злую шутку: если во время боевых действий или осадного положения внутри сооружения находится предатель, который знает о существовании скрытых лабиринтов, то ему не составит труда открыть этот путь вражеской армии. Именно так и случилось в 1645 году при осаде замка Корф.

7. Штурм средневекового замка мог идти годами

Не все так красочно в осаде средневековой крепости, как это обычно показывают.

В большинстве эпизодов различных фильмов и сериалов процесс взятия замка штурмом проходит буквально за пару часов. Само собой, главной причиной такой скоротечности является ограниченный хронометраж, однако многие думают, что штурм и в реальности происходил быстро. Однако на самом деле все было не так просто, а главное – не так быстро.

Фрагмент средневековой миниатюры об осаде Антиохии из «Отрывков д'Аутремера» Себастьяна Мамеро.

Исторические источники беспристрастно утверждают, что осада замка в эпоху Средневековья была одной из основных форм боевых действий, поэтому каждая из них разрабатывалась особенно тщательно. В частности, производились точные расчеты по соотношению требушета, то есть метательной машины и толщины стен крепости, которую собираются взять. Ведь чтобы пробить защитные укрепления замка, требушету необходимо было как минимум несколько дней, а чаще всего – несколько недель.

Изображение требушета на средневековой гравюре.

Поэтому собственно осада зачастую длилась месяцами, а то и годами. Так, например, осада замка Харлех будущим королем Генрихом V длилась почти год, а вышеупомянутое взятие замка Корф продолжалось целых три. Причем в первом случае причиной падения осажденной крепости стало окончание запасов продовольствия, а во втором – предательство. А вот такой механизм взятия замка как массированная атака практически не применялся, ведь он был попросту нецелесообразным, потому его использовали только в экстремальных случаях.

8. В любом средневековом замке обязательно был колодец

Колодец замка Меерсбург, 14 век.

Дело в том, что голод и жажда были главной опасностью для жителей замка во время осады – тем более, что такой вариант «боевых действий» был наименее рискованным для обеих сторон конфликта. Именно поэтому в крепости находилось достаточно продовольствия, равно как и условия его хранения. Однако едва ли не главным для выживания в условиях осады было наличие постоянного источника воды.

Колодец замка Харбург эпохи высокого Средневековья.

Именно поэтому место для строительства самого замка выбирались не только из соображений обороноспособности и удобства для фортификации, но и там, где есть возможность вырыть глубокий колодец. Кроме того, их всегда максимально укрепляли и берегли буквально как зеницу ока. Однако, справедливости ради, следует уточнить, что колодцы были не единственным источником воды в средневековых замках: местные жители также устанавливали специальные емкости, в которых собирали и хранили дождевую воду.

9. Обороноспособность замка было способно обеспечить небольшое количество человек

Трудно поверить, что огромную территорию средневековой крепости можно было защитить без тысяч солдат.

Многие из нас уверены, что для обслуживания средневекового замка в мирное время, а также для обеспечения обороноспособности в условиях боевых действий или осады необходимо огромное количество людей – от обычных жителей до отрядов солдат и рыцарей. А в реальной жизни все было, по сути, ровно наоборот.

Для взятия крепости требовалось гораздо больше людей, чем для его обороны.

На самом деле, средневековый замок, как фортификационное сооружение, изначально строилось как раз таким образом, чтобы его защита могла осуществляться малыми силами. Кроме того, во время осады большое количество людей только быстрее опустошало бы запасы провизии, которые в таких условиях довольно сложно пополнить.

Огромный замок Харлех почти год обороняли меньше полусотни человек.

Ярким примером длительной обороны крепости небольшим составом людей является осада замка Харлех, которая длилась практически целый год, и это притом, что его гарнизон насчитывал всего 36 человек, а под стенами сооружения стояла армия из нескольких тысяч солдат.

10. Винтовые лестницы в средневековом замке – часть оборонительной системы

Даже винтовая лестница в замке проектировалась особы образом.

Пожалуй, многие из нас замечали, что в большинстве средневековых крепостей были винтовые лестницы. Причем, внимательный человек обязательно заметит, что в любом замке их ступени закручиваются исключительно по часовой стрелке. Однако исследователи-медиевисты – историки, изучающие эпоху Средневековья – однозначно утверждают, что такая тенденция имеет четкую функцию, причем оборонительную.

Спиральная лестница средневекового замка - большая проблема для его захватчика.

Все дело в том, что такая архитектурная особенность средневековых фортификационных сооружений применялась в буквальном смысле слова для задерживания противников, которые потенциально уже проникли на территорию замка. На лестнице, закрученной по часовой стрелке, мечник, владеющий правой рукой, будет испытывать немало затруднений в передвижении. Кстати, с той же целью нередко винтовые лестницы обзаводились ступенями разного размера.

11. В средневековых замках были проблемы с гигиеной

Гигиена в Средние века, вопреки всему, была, но достаточной ее не назовешь.

О проблемах с чистотой и гигиеной в эпоху Средневековья уже давно ходят легенды, причем некоторые из них не имеют ничего общего с действительностью. Однако в том, что касается замков и крепостей, историки могут дать весьма однозначный ответ: проблемы с отходами, грязью и неприятным запахом были частью повседневности людей того периода.

Отхожие места в средневековых замках были небольшими, малокомфортными и неприятно пахнущими.

Так, например, одной из главных проблем была серьезная нехватка туалетов, которые, в сущности, представляли собой выступающее на стене маленькое помещение с канавой или рвом снизу. Конечно, ни о какой утилизации отходов, как и мусора, речи даже не идет. Кроме того, на полу не было ковров – они заменялись травами, которые хотя бы частично перебивали зловонный запах, а также разбавляли общую гнетущую обстановку. Даже пыль с грязью убиралась далеко не везде – по углам она скапливалась годами и ощущения чистоты и свежести помещению не прибавляли.

Чтобы спасти одежду от насекомых, средневековые люди вешали ее...в туалет.

Интересный факт: мало кто знает, что комнатки, служившие отхожими местами, именовались «гардеробами». И такое название было неслучайным: все дело в том, что именно в тех помещениях принято развешивать одежду. Причем это размещение имело чисто практическую функцию – в эпоху Средневековья огромной проблемой для человека были вши, клопы и другие насекомые, а зловония туалета отпугивали эту живность от одежды.

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