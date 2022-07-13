Детективная загадка: кто убил аристократа

Раз уж вы зашли на эту страничку, то предлагаем отвлечься от дел на пару минут и хорошенько поработать мозгом! Любителям детективов будет особенно интересно, но и другим наша задачка будет полезна.
Логическое мышление помогает справляться с разными жизненными ситуациями быстрее, поэтому не стоит отказываться от таких тренировок.
Аристократ Джордж был убит воскресным вечером. Ничто не предвещало беды, ведь в доме было 5 человек! Каждый был занят своим делом:
1. Миссис Смит уютно расположилась у камина и читала книгу.
2. Повар готовил завтрак на кухне.
3. Дворецкий был занят тем, что контролировал рабочих в гостиной.
4. Служанка в поте лица мыла посуду.
5. Садовник ухаживал за растениями в семейной оранжерее.
Детективу не пришлось тратить много времени. Он арестовал убийцу мгновенно! Как это вышло? Кто виновник?
Подумайте хорошенько. Не стоит спешить и листать страничку ниже, если не хотите увидеть правильный ответ раньше времени. Здесь важно включить логику и несколько минут побыть настоящим Шерлоком Холмсом.
Есть версии?
Определились?
Пришло время узнать всю правду!
Правильных ответов может быть 2.
1 - Дворецкий, так как в условии сказано, что в доме было 5 человек, помимо убитого аристократа, — значит, он не мог командовать рабочими.Их просто не было.
2 - Повар, так как в условии сказано, что аристократ был убит вечером, а значит, в это время готовить завтрак было попросту невозможно. Эти два слабых алиби дают повод думать, что дворецкий и повар могли убить хозяина вместе. Или же один из них покрывал другого.
Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2517362849662109995/
А вы знали об этом?
Восемь богатейших бизнесменов мира владеют состоянием, которым совокупно располагают около 3,6 миллиарда человек в мире, или около половины населения Земли, говорится в докладе
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