Детективная загадка: кто убил аристократа

Раз уж вы зашли на эту страничку, то предлагаем отвлечься от дел на пару минут и хорошенько поработать мозгом! Любителям детективов будет особенно интересно, но и другим наша задачка будет полезна.

Логическое мышление помогает справляться с разными жизненными ситуациями быстрее, поэтому не стоит отказываться от таких тренировок.

Аристократ Джордж был убит воскресным вечером. Ничто не предвещало беды, ведь в доме было 5 человек! Каждый был занят своим делом:

1. Миссис Смит уютно расположилась у камина и читала книгу.

2. Повар готовил завтрак на кухне.

3. Дворецкий был занят тем, что контролировал рабочих в гостиной.

4. Служанка в поте лица мыла посуду.

5. Садовник ухаживал за растениями в семейной оранжерее.

Детективу не пришлось тратить много времени. Он арестовал убийцу мгновенно! Как это вышло? Кто виновник?

Подумайте хорошенько. Не стоит спешить и листать страничку ниже, если не хотите увидеть правильный ответ раньше времени. Здесь важно включить логику и несколько минут побыть настоящим Шерлоком Холмсом.

Есть версии?

Определились?

Пришло время узнать всю правду!

Правильных ответов может быть 2.

1 - Дворецкий, так как в условии сказано, что в доме было 5 человек, помимо убитого аристократа, — значит, он не мог командовать рабочими.

Их просто не было.

2 - Повар, так как в условии сказано, что аристократ был убит вечером, а значит, в это время готовить завтрак было попросту невозможно. Эти два слабых алиби дают повод думать, что дворецкий и повар могли убить хозяина вместе. Или же один из них покрывал другого.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2517362849662109995/

А вы знали об этом?

Восемь богатейших бизнесменов мира владеют состоянием, которым совокупно располагают около 3,6 миллиарда человек в мире, или около половины населения Земли, говорится в докладе

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Станет ли убийство Самюэля Пати уроком для французской вседозволенной демократии?(https://otari.mirtesen.ru/blog/43100901804/)

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!