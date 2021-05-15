10 удивительных фактов о Генрихе VIII

Короля Генриха VIII можно назвать самым известным правителем Англии. О нём снято много фильмов, телепередач, написано много книг, он прославился тучностью, страстью к обезглавливанию и женитьбе (за 38 лет правления у него было 6 жён).
Но Генрих VIII не только отправлял людей на эшафот и набирал вес, за годы правления он много сделал для своей страны и сегодня мы собрали интересные факты о его жизни.
Он был настоящим секс-символом
Мы привыкли, что с портретов короля Генриха VIII на нас смотрит тучный бородатый мужчина, но, оказывается, в молодые годы он был секс-символом. Женщины любили его не только за власть и деньги, он был настоящим красавчиком. Бо́льшую часть жизни он не носил бороду, волосы у него были огненно-рыжего цвета, к тому же он был высокого роста — 191 см.
Плюс ко всему Генрих был атлетического телосложения, он принимал участие в турнирах, занимался охотой, теннисом, у него были накаченные икры (в то время это считалось очень модным, как кубики пресса сегодня). Только в последние годы он начал набирать вес, его Величество получил травму ноги на турнире и больше не мог активно заниматься спортом, и постепенно превратился в тучного бородача с портретов.
Он не должен был стать королём
Генрих VIII не должен был взойти на престол. Его отец, Генрих VII, сместил короля Ричарда III после Битвы при Босворте в 1485 году и занял английский трон незаконно. Принадлежность Генриха VII к королевской семье была притянута за уши, он был праправнуком четвёртого сына короля Эдуарда III и его третьей жены. Если бы не стечение обстоятельств, Генрих никогда бы не стал королём.
К тому же, у Генриха был старший брат Артур, который и должен был взойти на престол после отца, но Артур умер в возрасте 15 лет, оставив Генриха единственным наследником.
Он сильно переедал
Очевидно, что в последние годы жизни у Генриха VIII был лишний вес, но тем кто видел его только на картине трудно представить, насколько толстым он был. Секрет его полноты в ежедневном рационе. Каждый день он съедал по 13 разных блюд, большинство из них было сделано из мяса. К тому же король еженедельно выпивал по 70 пинт пива, не считая подслащённого красного вина.
Его ежедневный рацион составлял 5 тыс. калорий, а это в 2 раза выше нормы потребления для человека с активным образом жизни. Не удивительно, что обхват талии у его доспехов был 132 см.
Он был ханжой
Несмотря на количество жён (а их было 6), Генрих VIII был не так уж активен в спальне. У него было много любовниц и внебрачных детей, но доказательств разнообразной сексуальной жизни короля нет.
Он очень любил женщин, но довольствовался привычными техниками в спальне. Говорят, король был шокирован знаниями Анны Болейн о куртуазной любви, которые Анна освоила за время пребывания при французском дворе. Они в итоге сыграли с ней злую шутку, когда её осудили за колдовство и обвинили в измене, ей приписали романы с сотнями мужчин и приговорили к смертной казни.
Он был первым монархом, который написал книгу
Генрих VIII был умным и образованным человеком. Известно, что он свободно владел как минимум тремя языками и у него был широкий кругозор, он мог поддержать разговор на любую тему от теологии до медицины. Но мало кто знает, что он был первым королём Англии, написавшим книгу.
В 1521 году он опубликовал манифест со странным названием «В защиту семи таинств» (лат. Assertio Septem Sacramentorum) в ответ на вызов Мартина Лютера к авторитету Папы римского «95 тезисов». Книга Генриха стала бестселлером того времени, а Папа наградил его титулом «Защитник веры» за усилия.
«Зелёные рукава» не его рук дело
Многие годы песня «Зелёные рукава» ассоциировалась с Генрихом VIII, хотя он её не сочинял. Её придумал кто-то из королевских придворных, но точно не сам король.
Тем не менее, Генрих был хорошим музыкантом, играл на лютне и флейте и написал несколько композиций, в том числе «Досуг в хорошем обществе». Есть манускрипт, в котором собрано около сотни музыкальных произведений, написанных при дворе Генриха VIII, не менее трети из них сочинил лично его Величество.
Он был ипохондриком
Даже в молодом возрасте Генрих ужасно боялся болезней и смерти. Особенно его беспокоили чума и английская потливая горячка, эти болезни были самыми распространёнными в то время. Он всегда избегал тех, кто чем-то болеет, а когда в Лондоне была эпидемия потливой горячки, его Величество уехал из города почти на год. Он даже отказывался принимать послов и видеть обожаемую Анну Болейн пока она полностью не выздоровеет.
Возможно такой страх появился у Генриха после смерти его брата в юном возрасте, король требовал ежедневного осмотра у придворных врачей, сам изучал медицину и готовил лекарства в тайной комнате во дворце.
Возможно у него была особая группа крови
Все знают, что у Генриха рождались одни девочки, в то время, разумеется, в этом винили жён, но современная медицина предполагает, что дело было в крови короля. Есть теория о том, что у Генриха в крови были Kell-положительные эритроциты. При их наличии в случае наступления беременности у женщины ребёнок может перенять эти эритроциты и тогда в теле матери появятся антитела, которые будут вытеснять будущих эмбрионов.
А так как у Екатерины Арагонской и Анны Болейн было много выкидышей после первой беременности, а оба сына Генриха были рождены от первой беременности других женщин, эта теория имеет право на существование.
Возможно у него был синдром Мак-Леода
У Генриха VIII был скверный характер, он быстро выходил из себя. Его поведение невозможно было предугадать, особенно в последние годы жизни, придворные всегда первыми оказывались под ударом. По его приказу было обезглавлено невероятное количество людей и многие из них были близкими друзьями и родственниками. Он отправил на плаху двух жён, нескольких близких советников и компаньонов.
Есть предположение, что у Генриха был синдром Мак-Леода, он вызывает нарушение когнитивных функций и физические проблемы типа нарушений двигательных функций, которые как раз были у Генриха. К тому же этот синдром часто проявляется у людей с Kell-позитивными эритроцитами.
Он сделал бороды признаком высокого статуса
На самых известных портретах Генрих изображён с усами. Известно, что Генрих VIII ввёл налог на бороды, и это в одночасье превратило волосы на лице в признак статуса. Налог на бороду не был самым причудливым, из введённых королём. В 1535 году закон требовал уплату налога с каждого, кто носил бороду, сумма налога зависела от статуса плательщика, поэтому каждый, кто хотел выглядеть статусно, отращивал бороду.
Надеемся, наша статья помогла вам узнать что-нибудь новое и интересное об одном из самых кровавых правителей Англии. Хорошо, что Средневековье уже закончилось и отрубать головы сегодня противозаконно.
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
Войтек — медведь, который сражался с гитлеровскими нацистами https://otari.mirtesen.ru/blog/43456255448
Сильные духом: слепой художник Джон Брамблиттhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43761710637/
Как поступали с пьяницами на Русиhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43530933278/
Свежие комментарии