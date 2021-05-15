10 удивительных фактов о Генрихе VIII

Короля Генриха VIII можно назвать самым известным правителем Англии. О нём снято много фильмов, телепередач, написано много книг, он прославился тучностью, страстью к обезглавливанию и женитьбе (за 38 лет правления у него было 6 жён).

Но Генрих VIII не только отправлял людей на эшафот и набирал вес, за годы правления он много сделал для своей страны и сегодня мы собрали интересные факты о его жизни.

Он был настоящим секс-символом

Генрих не всегда был толстым и бородатым

Мы привыкли, что с портретов короля Генриха VIII на нас смотрит тучный бородатый мужчина, но, оказывается, в молодые годы он был секс-символом. Женщины любили его не только за власть и деньги, он был настоящим красавчиком. Бо́льшую часть жизни он не носил бороду, волосы у него были огненно-рыжего цвета, к тому же он был высокого роста — 191 см.

Плюс ко всему Генрих был атлетического телосложения, он принимал участие в турнирах, занимался охотой, теннисом, у него были накаченные икры (в то время это считалось очень модным, как кубики пресса сегодня). Только в последние годы он начал набирать вес, его Величество получил травму ноги на турнире и больше не мог активно заниматься спортом, и постепенно превратился в тучного бородача с портретов.

Он не должен был стать королём

Если бы не стечение обстоятельство, Генрих никогда не взошёл бы на престол

Генрих VIII не должен был взойти на престол. Его отец, Генрих VII, сместил короля Ричарда III после Битвы при Босворте в 1485 году и занял английский трон незаконно. Принадлежность Генриха VII к королевской семье была притянута за уши, он был праправнуком четвёртого сына короля Эдуарда III и его третьей жены. Если бы не стечение обстоятельств, Генрих никогда бы не стал королём.

К тому же, у Генриха был старший брат Артур, который и должен был взойти на престол после отца, но Артур умер в возрасте 15 лет, оставив Генриха единственным наследником.

Он сильно переедал

Царь трапезничать желает

Очевидно, что в последние годы жизни у Генриха VIII был лишний вес, но тем кто видел его только на картине трудно представить, насколько толстым он был. Секрет его полноты в ежедневном рационе. Каждый день он съедал по 13 разных блюд, большинство из них было сделано из мяса. К тому же король еженедельно выпивал по 70 пинт пива, не считая подслащённого красного вина.

Его ежедневный рацион составлял 5 тыс. калорий, а это в 2 раза выше нормы потребления для человека с активным образом жизни. Не удивительно, что обхват талии у его доспехов был 132 см.

Он был ханжой

Генрих не был искусным любовником

Несмотря на количество жён (а их было 6), Генрих VIII был не так уж активен в спальне. У него было много любовниц и внебрачных детей, но доказательств разнообразной сексуальной жизни короля нет.

Он очень любил женщин, но довольствовался привычными техниками в спальне. Говорят, король был шокирован знаниями Анны Болейн о куртуазной любви, которые Анна освоила за время пребывания при французском дворе. Они в итоге сыграли с ней злую шутку, когда её осудили за колдовство и обвинили в измене, ей приписали романы с сотнями мужчин и приговорили к смертной казни.

Он был первым монархом, который написал книгу

Он оставил свой след в истории

Генрих VIII был умным и образованным человеком. Известно, что он свободно владел как минимум тремя языками и у него был широкий кругозор, он мог поддержать разговор на любую тему от теологии до медицины. Но мало кто знает, что он был первым королём Англии, написавшим книгу.

В 1521 году он опубликовал манифест со странным названием «В защиту семи таинств» (лат. Assertio Septem Sacramentorum) в ответ на вызов Мартина Лютера к авторитету Папы римского «95 тезисов». Книга Генриха стала бестселлером того времени, а Папа наградил его титулом «Защитник веры» за усилия.

«Зелёные рукава» не его рук дело

Талантливый человек талантлив во всём

Многие годы песня «Зелёные рукава» ассоциировалась с Генрихом VIII, хотя он её не сочинял. Её придумал кто-то из королевских придворных, но точно не сам король.

Тем не менее, Генрих был хорошим музыкантом, играл на лютне и флейте и написал несколько композиций, в том числе «Досуг в хорошем обществе». Есть манускрипт, в котором собрано около сотни музыкальных произведений, написанных при дворе Генриха VIII, не менее трети из них сочинил лично его Величество.

Он был ипохондриком

Генрих очень беспокоился о своём здоровье

Даже в молодом возрасте Генрих ужасно боялся болезней и смерти. Особенно его беспокоили чума и английская потливая горячка, эти болезни были самыми распространёнными в то время. Он всегда избегал тех, кто чем-то болеет, а когда в Лондоне была эпидемия потливой горячки, его Величество уехал из города почти на год. Он даже отказывался принимать послов и видеть обожаемую Анну Болейн пока она полностью не выздоровеет.

Возможно такой страх появился у Генриха после смерти его брата в юном возрасте, король требовал ежедневного осмотра у придворных врачей, сам изучал медицину и готовил лекарства в тайной комнате во дворце.

Возможно у него была особая группа крови

У Генриха часто рождались девочки

Все знают, что у Генриха рождались одни девочки, в то время, разумеется, в этом винили жён, но современная медицина предполагает, что дело было в крови короля. Есть теория о том, что у Генриха в крови были Kell-положительные эритроциты. При их наличии в случае наступления беременности у женщины ребёнок может перенять эти эритроциты и тогда в теле матери появятся антитела, которые будут вытеснять будущих эмбрионов.

А так как у Екатерины Арагонской и Анны Болейн было много выкидышей после первой беременности, а оба сына Генриха были рождены от первой беременности других женщин, эта теория имеет право на существование.

Возможно у него был синдром Мак-Леода

Возможно его взрывной темперамент был обусловлен болезнью

У Генриха VIII был скверный характер, он быстро выходил из себя. Его поведение невозможно было предугадать, особенно в последние годы жизни, придворные всегда первыми оказывались под ударом. По его приказу было обезглавлено невероятное количество людей и многие из них были близкими друзьями и родственниками. Он отправил на плаху двух жён, нескольких близких советников и компаньонов.

Есть предположение, что у Генриха был синдром Мак-Леода, он вызывает нарушение когнитивных функций и физические проблемы типа нарушений двигательных функций, которые как раз были у Генриха. К тому же этот синдром часто проявляется у людей с Kell-позитивными эритроцитами.

Он сделал бороды признаком высокого статуса

Кажется, Пётр I заимствовал идею налога на бороду у Генриха VIII

На самых известных портретах Генрих изображён с усами. Известно, что Генрих VIII ввёл налог на бороды, и это в одночасье превратило волосы на лице в признак статуса. Налог на бороду не был самым причудливым, из введённых королём. В 1535 году закон требовал уплату налога с каждого, кто носил бороду, сумма налога зависела от статуса плательщика, поэтому каждый, кто хотел выглядеть статусно, отращивал бороду.

Надеемся, наша статья помогла вам узнать что-нибудь новое и интересное об одном из самых кровавых правителей Англии. Хорошо, что Средневековье уже закончилось и отрубать головы сегодня противозаконно.

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