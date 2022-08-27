Настоящая причина, по которой викторианские женщины носили трусики с разрезом в зоне промежности

Когда я думаю о женщинах викторианской эпохи, я думаю об удушающе тугих корсетах (соответствующих их политическим репрессиям) и бесконечных слоях платьев, юбок и блуз, застегнутых высоко на шее и предназначенных для того, чтобы обнажать как можно меньше тела.

В эпоху, когда обнажать лодыжку считалось скандальным, ирония в том, что самые нежные и интимные части тела женщины не были интимными.

Вот так. Викторианские женщины носили трусики с вырезом задолго до того, как они стали популярным подарком для девичников. (Теперь понятно, почему в Париже конца 19-го века всем нравились танцовщицы канкана с длинными ножками!)

Но почему они носили такие дерзкие трусики, когда остальная часть их одежды была такой консервативной? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте вернемся в 19 век.

Ты то, что ты носишь

В наше время одежда стала гораздо более "демократичной". Женщины всех социально-экономических классов с гордостью носят леггинсы, и не обязательно быть богатым, чтобы иметь доступ к дизайнерской одежде.

Напротив, в викторианскую эпоху одежда отражала место женщины в обществе. Высшему классу не нужно было работать, и их одежда в то время отражала их сидячий образ жизни.

Каждое утро они сначала втискивались в тугие корсеты (надевали поверх сорочки).

Далее последовало множество юбок и нижних юбок. Тип ткани, количество вышивки и отделки на их юбках, а также количество слоев нижней юбки — все это служило статусными

В отличие от экстравагантных платьев высшего класса, женская одежда среднего класса была немного иной. Но они тоже были подвержены сокрушительным корсетам и слоям неудобной одежды.

Скромность переоценена

Итак, вернемся к вопросу, почему у женского нижнего белья был разрез? Проще говоря, какой смысл было прикрывать свои интимные места, если шансов, что они когда-либо увидят свет, было мало?

Как описано выше, средняя викторианская женщина носила под юбкой не менее шести слоев нижних юбок, весом до шести килограммов. Добавьте к этому кринолиновую клетку, и ваши главные места будут буквально защищены сталью.

Поскольку женщины могли чувствовать себя достаточно защищенными под своими тяжелыми юбками, их нижнее белье не должно было иметь промежность.

Зовет природа

Но какая НАСТОЯЩАЯ причина шароваров с такими вырезами? Женщины потенциально могут тратить половину дня на то, чтобы одеваться и раздеваться всякий раз, когда зовет природа.

Не бойтесь, трусики с разрезом спешат на помощь! Все, что нужно было сделать женщине, — это сбежать в ванную, присесть на корточки над ночным горшком, встать и вернуться к своим делам.

По мере того, как мода развивалась, и в начале 20-го века женщины носили меньше одежды, стягивание нижнего белья из-под нижних юбок и клеток перестало быть кошмаром. Увы, примерно в это время начали зашивать промежности.

Это всё?

Можно было бы подумать, что трусы были необходимостью во время менструации. Но женщины в 19 веке относились к менструальной гигиене совсем по-другому. Женщины нередко ничего не носили и просто позволяли своим месячным течь. В конце концов, одежда была темной, а полдюжины слоев скрывали кровь.

Для женщин, которые предпочитали прикрываться, изготавливались примитивные тампоны и макси-прокладки, среди прочего, из овечьей шерсти, хлопка-сырца и морских губок. Женщины, которые были особенно хитрыми (и у которых, видимо, было много свободного времени), также вязали крючком гигиенические прокладки и прикрепляли их к поясу.

И в вкратце, не забываем про секс. Благодаря таким шароварам не было необходимости снимать с себя кучу одежды перед любовными делами.

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А вы знали об этом?

Любопытно, что после того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер. После чего Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница"!

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