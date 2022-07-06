Культура Кловис: что известно о первых людях, живших на Американском континенте

В 30-х годах XX века недалеко от городка Кловис у граница США и Мексики Нью-Мексико археолог Эдвард Хоуард обнаружил следы древней цивилизации. Сначала официальная наука отнеслась к находке скептически, но поиски 1936 и 1937 годов подтвердили, это это не ошибка.

Как жили Кловис?

Радиоуглеродный анализ показала, что наиболее древние из найденных каменных инструментов (в основном это были наконечники копий) относятся примерно к 12 веку до нашей эры. Ну а пик развития цивилизации, по всей видимости приходился на период 11 500-10 600 гг. до н.э. Именно к этому 900-летнему промежутку относится подавляющее большинство находок.

Помимо оружия на стоянках древних людей найдены кости мамонтов, бизонов и других крупных животных, а также окаменевшие остатки растений. Это позволяет сделать вывод, что основным источником пищи для Кловис была местная гигантская фауна (Егор Антонов, «Люди Кловис охотились на родственников слонов», Наука и Жизнь, № 04 за 2020 г). Делать это с оружием каменного века было весьма непросто, что говорит о довольно высоком уровне развития культуры.

Это косвенно подтверждает и факт разделения труда. Ведь в рационе праамериканцев присутствует (и в большом разнообразии) растительная пища, а значит в племенах, скорее всего, женщины и дети занимались собирательством. Между самими же племенами, по-видимому, шел обмен и торговля. Ведь многие из обнаруженных артефактов изготовлены из камней, которые не встречаются в местах находок.

Откуда они пришли?

Учеными высказывались разные версии происхождения Кловис. Да и сам факт того, что представители этой культуры были первыми на Американском континенте, долгое время оспаривался. Так, например, Деннис Стэнфорд и Брюс Брэдли в своих исследованиях базируются на схожести инструментов и обработки Кловис с более ранней европейской культурой Солютре. И, исходя из этого, делают вывод, что первые «американцы» пришли из Европы, преодолев Атлантику в период ее наибольшего обледенения (Бьерн Кэри «Первые американцы возможно были европейцами»).

Впрочем, проведенные в последние годы генетические исследования и более детальная информация о климате каменного века это предположение не подтверждают. По независимым исследованиям останков из захоронений Кловис, проведенных Дженифер Рафф в 2013 году («Палеогеномика: генетические корни первых американцев») и Джеймсом Чаттерсом в 2014 году (BBC: Ученые восстановили ДНК первых индейцев) представители культуры родственны современным индейцам и азиатам из Сибири и Чукотки. Да и попасть в Америку через многократно мелевший Берингов пролив куда проще, чем через Атлантику.

Что с ними стало?

Если с происхождением Кловис все более-менее понятно, то относительно их исчезновения есть как минимум три равнозначных версии. Все они основной причиной считают похолодание и частично выбивание местной фауны охотниками Кловис. А вот вследствие чего наступило это похолодание, мнения расходятся:

долгосрочные сезонные колебания климата на планете — очередной Ледниковый период;

падение метеорита или кометы, приведшее к наступлению «ядерной зимы»;

прорыв ледникового супер-озера Агассис в Северный Ледовитый океан и нарушение циркуляции теплых течений в Атлантике.

Каждая из теорий имеет как сильные, так и слабые стороны, а поэтому они пока ждут своего уточнения и подтверждения или опровержения. Но факт остается фактом — 12-13 тысяч лет назад культура Кловис перестала существовать. А ее остатки дали начало новой палеоамериканской культуре Фолсом, известной как «охотники на бизонов». Впрочем, это уже тема для отдельного рассказа.

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А вы знали об этом?

В Библии вообще все, что касается отношений между полами, находится под массой странных запретов. Теперь, после нескольких неудачных попыток отношений, встретив, наконец, свою единственную/единственного и летя на крыльях любви делать предложение, крепко подумайте, надо ли оно вам: «Он сказал им: кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее; и если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует» (Евангелие от Марка 10:11-12). Ну, а по поводу прелюбодействия вы уже знаете — смертный грех.

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