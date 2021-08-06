Как в СССР появились байкеры, и Почему они стали рокерами

В СССР, где долгое время личные автомобили были недоступны или же имелись у считанных владельцев, масштабного размаха достигла популярность мотоциклов.

Мотоциклетный транспорт положительно зарекомендовал себя в годы Великой Отечественной и в послевоенный период мотоциклистов только прибавлялось. Со временем мотосреда породила первые в Советском Союзе клубы по интересам.

Не без западного влияния они вылились в массовое рокерское движение, охватившее всю страну.

Послевоенная мотоциклизация СССР

Мотогонки 50-х.

После Великой Отечественной «мотоциклизация» Советского Союза зашагала ударными темпами. Единственное, теперь модернизация пошла по мирным направлениям. Финансово доступные мотоциклы быстро превращались в привычное средство передвижения для граждан всех возрастов и представителей разных слоев населения. Мототранспорт использовался для перевозки всевозможных грузов, в частности, дачно-огородных стройматериалов, на нем же советские граждане путешествовали. К середине 60-х мотоциклы, мотороллеры и мопеды выпускались сразу несколькими заводами. «ИЖи», выпускаемые в тот период годовыми объемами до 350 000, незначительно уступали по качеству своим зарубежным аналогам.

В 1970-е покупка автомобиля стала доступнее и проще, поэтому взрослое поколение по большей части пересело на них.

Американские корни байкерской культуры

Теперь место мотоциклам, как повседневному транспортному средству, осталось в деревнях. Среди городского населения двухколесными экземплярами, в основном, интересовалась только молодежь. Мальчишки были знакомы с мотоциклами с подросткового возраста, помогая отцам их обслуживать, чинить. Тогда собирать запчасти по свалкам для мальчишек было делом привычным. Технику совершенствовали и перебирали своими руками, многие посещали секции картинга и мотокросса, отлично управляясь с механизмами. Подрастая, молодые ребята уже сами приобретали первые легкие мотоциклы, относительно недорогие. Так, к примеру, отечественный «Восход» в 70-е обходился покупателям в 450 рублей, что равнялось 3-4 среднестатистическим зарплатам. Примерно в таких же границах, плюс-минус 200 рублей, стоили «Минск», «ИЖ Планета», «ИЖ Планета Спорт». Если сравнить с самым дешевым автотранспортом, то за тот же «Запорожец» нужно было выложить уже больше 3000 руб.

Американские байкеры.

В 50-е годы прошедшего века в Соединенных Штатах крепло байкерское движение. Байкеры инициировали себя представителями протестной среды. Эти люди противопоставили себя единым для всех государственным устоям, замахнувшись на новые возможности и максимально широкие свободы. Как уже отмечалось, именно в этот период мотоцикл стал максимально популярен в СССР. И когда солидные советские граждане пересели на автомобили, в мотосреде осталась молодежь. А там, где молодежь, там и свободный бунтарский дух. Когда эта волна докатилась до нашей страны, байкеры трансформировались в рокеров. В СССР любители быстрой езды на мотоциклах стали называться именно так. Это новое веяние было для молодых людей поводом собираться вместе, обсуждать свои железных коней, совместно участвовать в мотопробегах и ассоциировать себя с некой свободой. Часто мотоциклисты посещали специальные обучающие курсы, где получали навыки виртуозного владения своим мотоциклом.

На мототусовки советские рокеры собирались, как правило, по вечерам. Сначала шли долгие детальные беседы, а затем компания рассаживалась по мотоциклам и растянутой колонной отправлялась навстречу приключениям. Периодически случались и конфликты мотоциклистов с советской милицией. Бывало, что самые ретивые гонщики даже нарывались на оружейные препоны сотрудников ГАИ. Ведь многие колесили элементарно без водительских прав.

Железные мечты советских мотоциклистов

Счастливый владелец «Явы».

К 80-м Советский Союз мог предложить покупателю приличную мотолинейку. Чаще всего, конечно, ребята ездили на недорогих моделях («Минск» и «Восход»), к более престижным относились «ИЖ Планета» и «Юпитер». Но самой заветной мечтой рокера того периода были «Ява» и «Чезет». «Явы» поставлялись в Советский Союз еще с 50-х годов, а к 70-м в по стране колесили свыше миллиона представителей чехословацкого мотопрома. Модной моделью долгое время считалась «Ява-638», выпуск которой начался в 1984-м. Мотоцикл отличался приличной мощностью в 26 л. С. и развивал скорость до 120 км/ч. Если у увлеченного человека не было мотоцикла, он прилагал все усилия, чтобы его приобрести, долгое время во многом себе отказывая. Мотоциклы стоили сильно дешевле автомобилей, но требуемые суммы все равно были значительными.

Почему мотоциклисты стали рокерами

Встреча мотоциклистов-рокеров.

В СССР рокеры, которые так и не стали байкерами, изначально ассоциировались в 80-е с советскими поклонниками рок-музыки. Представители этого неформального молодежного объединения пытались копировать стиль ковбоев, а следом и американских байкеров. Как правило, любители жанра тяжелого рока уже ездили в крупных городах на мотоциклах. И так уж повелось, что термин «рокер» уверенно распространился на всех молодых мотоциклистов, независимо от их музыкальных предпочтений. Рокеры стремились получать наслаждение от скорости, внося, по их мнению, свободный хаос в проторенные будни советской действительности.

Похожие между собой секции мотокросса и картинга были общедоступными, по крайней мере, в городской черте. Тренировки проходили на качественном уровне и на бесплатной основе. Официальное мотодвижение регулировалось специальным государственным комитетом и нормативами по мототуризму. Рокерские объединения часто путешествовали на самые дальние дистанции в пределах своей страны. Благо, страна была огромной. Советский Союз включал в себя абсолютно все климатические зоны за исключением тропиков, поэтому маршруты мотоциклистов могли не повторяться годами.

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