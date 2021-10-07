Топ-5 научных открытий за последние 5 лет

Наука не стоит на месте, а стремительно развивается. Это не может не радовать: всего за последние 5 лет ученые совершили столько прорывов в разных областях жизни, что нам остается только открывать рот от удивления! Об этих вещах и поговорим.

Сердце на 3D-принтере

3D-принтеры уже не один раз удивляли людей. И теперь они делают это снова. В 2019 году ученым удалось создать с его помощью настоящее живое сердце!

Для этого берутся жировые клетки человека, которые переделываются в стволовые. Затем добытый материал перемешивают с соединительной тканью. Из этого получается что-то вроде чернил для принтера. На нем ученые заранее выстраивают тот орган, который должен у них получиться.

Печать образца заняла 3,5 часа. А для того, чтобы получилось полноценное человеческое сердце со всеми сосудами, нужно больше клеток и «чернил», а сама печать должна занять около суток.

Возможно, в ближайшие 10 лет эта технология будет доступна во многих медицинских учреждениях — ведь это дешево и просто!

Фото черной дыры



Историческое открытие, которое было сделано также в 2019: впервые люди получили снимок черной дыры!

Сама она находится на расстоянии от Земли в 53 миллиона световых лет. Это удалось сделать благодаря объединению 8 телескопов, которые наблюдали не только за этим объектом, но еще и за другой черной дырой, которая находится ближе к нам.

Выращивание органов

Первые результаты были получены учеными еще аж в 2017 году, но у них ушло два года на их последующую обработку. В итоге мы получили первое детальное изображение черной дыры, которое должно поспособствовать ученым в их дальнейшем изучении этих объектов.



Проблема трансплантации органов человека до сих пор остается насущной. Некоторые люди умирают только потому, что не успели дождаться своей очереди на данную процедуру.

Но группа ученых из Гарварда, кажется, решила эту проблему, научившись искусственно выращивать органы. Правда, при помощи животных (к примеру, свиней), из которых они добывают необходимые клетки.

Они также научились изымать необходимый орган у животного с последующим промыванием до такой степени, что от него остается только ткань.

Затем на нее надсаживаются стволовые клетки человека, которые вступают в контакт между собой, генерируя новый орган. И после его окончательного формирования, он может быть пересажен человеку. Несмотря на разные ДНК, он хорошо приживается в человеческом организме.

Вакцина от Эболы



Примечательно, что российскую вакцину признали лучшей от лихорадки Эбола!

Самое давнее от сегодняшнего дня открытие. Все мы прекрасно помним, как в один прекрасный день вирус лихорадки Эбола начал уносить жизни сотни людей. И оставлять это просто так ученые не имели права.

Сам препарат был разработан по примеру подобной вакцины от оспы. Главное его действие – выстроить защиту вокруг организма неинфицированного человека.

Первые вакцины начали ставить в 2015 году в Гвинее. Добровольно к врачам обратилось более 4 тысяч человек, которые так или иначе вступали в контакт с людьми, которые были подвержены страшному вирусу.

Показатели после вакцинации обрадовали ученых: спустя 10 дней после прививки никто не заболел. Через 3 месяца после начавшейся вакцинации ученые доказали стопроцентную эффективность разработанного ими препарата.

Редакция ДНК у эмбриона



Невообразимое удалось сделать ученым в прошлом, 2018 году. Группа биологов из Пенсильвании смогла реконструировать отрезок ДНК у эмбриона.

Правда, пока что этот эксперимент провели только на лабораторных мышах, но успешный результат уже дает надежду, что технология сможет применяться и к людям. По словам самих ученых, они сейчас думают над тем, как наиболее грамотно перенести ее использование на беременную женщину.

Если все пройдет успешно, то различные формы наследственных болезней, выявляющихся у плода, можно будет корректировать прямо в утробе. Плюс ко всему, такая технология позволит сократить количество выкидышей у женщин!

Источник : https://vseonauke.com/2316815223865740204/

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