25 ответов на вопросы, которые Вы никогда не задавали

Если Вы никогда не задумывались над тем или иным вопросом, это ещё не значит, что на него нет ответа. В этом есть смысл? Ответ: да. Однако Вы никогда даже не собирались спрашивать о том, имеет ли смысл утверждение, о котором Вы вообще не думали, ведь так? Но ответ на вопрос, о котором Вы никогда не думали, был «да». Вы в замешательстве? Ваш мозг кипит? Так и должно быть. И он закипит ещё сильнее. Большинство вопросов в этом списке связаны с наукой (а не игрой слов или философией, которую Вы имели возможность только что наблюдать). Суть заключается в том, что Вы, вероятно, никогда даже не думали о том, чтобы задать большинство из этих вопросов. Возможно, среди вас есть исключения, однако чтобы придумать некоторые из представленных ниже вопросов, нужно иметь особое занудство и заниматься самоанализом.

Например, если в самый разгар путешествия «Титаника», до того как он столкнулся с айсбергом, Вы мгновенно уберёте всю воду в океане, через сколько времени корабль достигнет дна? Иными словами, за сколько времени «Титаник» в свободном падении достигнет дна океана, если последний внезапно исчезнет?

Далее следуют двадцать пять ответов на трудные вопросы, которые Вы никогда не задавали.

1. Может ли человек на самом деле «поймать пулю»?

Подобное часто демонстрируют в "магических" трюках. Теоретически это возможно, особенно если Вы находитесь значительно выше положения стрелка (на возвышенности, например). Тогда Вы сможете поймать пулю в кульминационный момент её пути. Теоретически это очень легко себе представить. В идеальной среде, выстрелив из пистолета или ружья точно вверх вы будете точно знать точку, где вертикальная скорость пули будет равна нулю. Если Вы в этот момент находитесь рядом с этой точкой, то Вам достаточно протянуть ладонь, чтобы её поймать. Но это всего лишь теория.

2. На какое самое дальнее расстояние способен переместиться любой рукотворный предмет?

Если в качестве системы отсчёта взять солнце, то, вероятно, рассматривать нужно древние орудия труда, созданные человеком (первые рукотворные предметы). Появившись свыше 2 миллионов лет назад, они преодолели путь почти в 250 световых лет (поскольку Земля вращается вокруг Солнца).

3. Если бы Атлантический океан исчез, сколько времени потребовалось бы «Титанику», чтобы достичь дна?

Около 30 секунд.

4. Хватило бы энергии, потраченной на строительство пирамид, для того, чтобы добраться до Луны?

Нет. Топливо в ракете «Сатурн-5» содержит достаточно энергии для того, чтобы взгромоздить друг на друга в один столбик примерно двадцать пирамид.

5. Может ли ветер заставить дождевые капли разбить лобовое стекло Вашего автомобиля?

Чтобы разбить лобовое стекло, дождевая капля среднего размера должна падать со скоростью звука.

6. Что будет, если все океаны исчезнут?

Это, в конечном счёте, произойдёт, если Солнце станет ещё горячее. Короче говоря, Земля превратится в Венеру.

7. Можно ли добыть огонь, используя увеличительное стекло и лунный свет?

Нет. Солнце очень горячее, именно поэтому Вы можете использовать его, чтобы разжечь огонь. Луна не достаточно горячая. Если выражаться научным языком, лучам лунного света попросту не хватает для этого энергии.

8. Самый высокий природный вертикальный склон на Земле?

Гора Тор в Канаде.

9. Что произошло бы, если бы Ваш автомобиль мог двигаться со скоростью звука?

Если бы у него не было аэродинамического профиля, как у всех гоночных автомобилей «Формулы-1», он бы взлетел. Да, Ваш седан создаёт подъёмную силу. Поскольку он не имеет ничего для того, чтобы им можно было управлять в воздухе, то Вы, скорее всего, немного повисели бы над землёй, после чего рухнули бы вниз.

10. Что будет, если всю воду Земли перенести на Марс?

Поскольку Марс меньше Земли, то он почти полностью был бы покрыт океаном. На нём образовалось бы несколько островов, одним из которых стал бы Олимп, самая высокая гора в Солнечной системе. Более того, вода, перенесённая с Земли, поднялась бы на Марсе на 10 километров над уровнем Марса.

11. Каково это было бы стоять на поверхности Юпитера?

Сложный вопрос. Проблема заключается в том, что на Юпитере нет чёткой границы между газообразными внешними слоями и его твёрдым, раскалённым ядром. Огромное давление нарастает до тех пор, пока газы не станут крайне сжатыми. Это, в конечном счёте, приводит к высвобождению слоя металлического водорода, над раскалённым ядром.

12. Что было бы, если бы день длился всего одну секунду?

Это означает, что Земля делала бы один оборот вокруг своей оси всего за секунду, а на экваторе можно было бы двигаться со скоростью, равной 1/10 скорости света. Проще говоря, Земля разорвалась бы на части.

13. Что было бы, если бы скорость ветра достигла 800 километров в час?

Скажем так, он смог бы содрать асфальт.

14. Когда в Facebook будет больше «мёртвых» профилей, нежели «живых»?

В зависимости от того, какой в дальнейшем будет популярность Facebook и сколько новых пользователей зарегистрируется в нём, это может произойти в любой момент в период между 2050-ми и 2150-ми годами. Хотя в социальной сети столько ботов и аккаунтов созданных для накрутки, что можно сказать, что это уже произошло.

15. Если Вы продолжите копать, что произойдёт?

Всё зависит от того, какие инструменты у Вас имеются (дыхательная аппаратура и так далее) и где Вы копаете. Для начала Вам требуется преодолеть температуру, которая станет смертельно опасной через несколько километров.

16. Кто был самым изолированным человеком в истории?

Если не брать в учёт сценарий островного изгнания, то в этом плане меньше всего повезло астронавтам «Аполлона», в частности тем, кто оставался в командном модуле, в то время как их товарищи исследовали поверхность Луны. Этот командный модуль обогнул дальнюю сторону Луны, где все контакты с Землёй и астронавтами, которые высадились на поверхность, были на время потеряны.

17. Что произойдёт, если Луна провалится в чёрную дыру?

Если Луна провалится в чёрную дыру, она будет иметь ту же самую массу, однако станет размером меньше песчинки. Вы просто больше не увидите её, а гравитационные эффекты, по большому счёту, останутся неизменными.

18. Что было бы, если бы Вы могли стрелять или бросать что-либо почти что со скоростью света?

Короче говоря, Вы бы спровоцировали ядерный взрыв. Предмет, передвигающийся настолько быстро, уничтожил бы даже молекулы воздуха, с которыми сталкивался бы на своём пути.

19. Что, если дети никогда не переставали бы расти?

Помимо проблем со здоровьем (нагрузка на кости, сердце и прочее), в двадцать лет они имели бы рост около 12 метров.

20. Сколько времени прожило бы человечество, если бы мы начали есть друг друга?

Если предположить, что одна половина человечества будет есть другую всякий раз, когда проголодается, то мы исчезнем как вид примерно через два года.

21. Когда солнце над Британской империей, наконец, зайдёт?

В ближайшее время это вряд ли произойдёт. Великобритания по-прежнему владеет таким огромным количеством островов по всему миру (14 территорий), что в Королевстве всегда где-то солнечно.

22. Где начинается космос?

Официально на высоте 100 километров. Условная граница между атмосферой Земли и космосом называется линией Кармана.

23. Если все люди на Земле одновременно подпрыгнут, повлияет ли это каким-либо образом на орбиту планеты?

Нет. Даже если бы мы сделали это в одном месте. Земля слишком большая. Мы никак не можем повлиять на её орбиту.

24. Каково было бы плавать на Луне?

Под водой особо ничего не изменилось бы, а вот над водой – да. Вы были бы способны плавать на поверхности, как кит. Также, по данным некоторых исследований, Вы могли бы бегать по поверхности воды.

25. На каком самом дальнем расстоянии от Земли умирал человек?

Три советских космонавта, которые находились на пилотируемом космическом корабле «Союз-11», умерли на высоте 167 километров. Они являются единственными в мире людьми, погибшими в космосе.

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