США и Европа на пороге энергетического кризиса!Кто взрывает в США крупнейшие заводы СПГ для Европы

Казалось бы, всё ясно как Божий день, с диверсией на "Северном потоке", которая была осуществлена , чтобы оставить Европу без значительной части русского газа? Но можно ли ставить на этом точку, констатировав, что США и их восточноевропейские подручные перешли к террористическим методам выяснения отношений с Россией?

Пока некоторые наши ура-патриоты кричат во все горло о необходимости немедленного нанесения удара по западным пунктам принятия решений, как всегда, спокойный и невозмутимый Путин молча наблюдает за предельно странными событиями, которые происходят уже достаточно длительное время на земле наших заклятых американских врагов.

Дело в том, что в США кто-то упорно жжет американские заводы и производства, причем большинство уничтоженных заводов имеет самое прямое отношение к энергетическому спасению Европы на пороге наступающей зимы. В США при непонятных обстоятельствах сгорели около 20 заводов по производству сжиженного природного газа. Сегодня в самый разгар яростного противостояния между Западом и Россией эти потери особенно критичны .

Что же все-таки сегодня происходит в Америке? Уже несколько недель на всех американских телеканалах бурно обсуждаются возможные причины серии взрывов на производстве СПГ . Причем по каким-то неизвестным причинам Белый дом всячески препятствует вынесению на публику расследования этих инцидентов. Известно лишь несколько фактов, которые просто невозможно было скрыть от общественности.

Самые громкие это последние два : это пожар на заводе Метфорде и взрыв на крупнейшем заводе в Кентане. Журналисты рассказали о самих инцидентах, а вот причины происшествий так и не были названы, потому что их даже сами американцы не знают . Известно только, что пожарные оперативно прибыли к местам ЧП, но вот спасти им ничего не удалось и оба предприятия не подлежат восстановлению. Важен и тот факт , что ликвидация этих заводов произошла в тот период , когда Газпром уменьшил поставки газа через "Северный поток" на 60 %.

Эксперты отмечают, что цены на голубое топливо в США и в Европе могут преодолеть еще большую отметку по сравнению с теми рекордами, которые уже побиты. Например, только один сгоревший американский завод привел к взлету стоимости топлива на 20 %. Здесь самое время вспомнить о предыдущих пожарах на американской земле .Упомяну только самые крупные и громкие .

8 июня в городе Фрипорте взорвался терминал СПГ Freeport LNG в Техасе . Мощность и последствия пожара были просто огромны. Когда авария была ликвидирована к работе приступила комиссия по выяснению причин случившегося, которая пока не назвала причины возгорания. .

9 июля в городе Медфорд (штат Оклахома) на газоперерабатывающем заводе случился крупный пожар. Возгорание было настолько масштабным, что пришлось эвакуировать весь персонал, а само предприятие прекратило работу. Никто не может сказать, сколько времени потребуется на восстановление завода. По некоторым данным, при столь же таинственных обстоятельствах за два месяца сгорели 18 крупных заводов в США. Даже если эта цифра преувеличена, и четырёх крупнейших пожаров вполне достаточно для того, чтобы случайности исключить.

Всего же при загадочных обстоятельствах уничтожены огнем и взрывами около 20 ведущих предприятий энергетической промышленности США. Американские журналисты в серьез рассматривают в качестве одной из версий серии инцидентов вмешательство русских, причем не диверсантов, которые могли бы вести подрывную деятельность.

Обозреватель Washington Examiner Том Роган однозначно заявил, что к делу причастны российские киберподразделения, которые были созданы еще главным магом Ельцина генералом Рогозиным. В эту сверх секретную службу входят экстрасенсы и хакеры, которые способны дистанционно вывести зарубежные производства из строя. Даже называется специальная и вполне реальное программное обеспечение "Тритон", с помощью которого они это делают.

"Тритон", по словам журналистов , был разработан центральном НИИ Минобороны России. Руководство ФБР заявляло в своих докладах, что российский "Тритон" очень сильно угрожает Америке. Становится очевидным, что, если сектор СПГ США продолжит с такой же скоростью самоликвидироваться, то американцы не только не помогут Европе в преодолении энергетического кризиса , но и сами понесут тяжелый ущерб!Однозначно Россия такими методами действовать не будет, даже чтобы убить надежды европейцев на американский сжиженный газ и расположить их к "Газпрому".

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом?

Когда Александр Лебедь участвовал в выборах губернатора Красноярского края, Ален Делон стал его доверенным лицом и в 1998 году прилетел в столицу края поддержать генерала в борьбе против Валерия Зубова, который в то время был хозяином региона. Кстати, за Зубова агитировала Алла Пугачева и, стало быть, косвенно соперничала с Делоном. Конечно же, Пугачева, также ка Ален Делон ,поддерживала соперника Лебедя за большие деньги!Причем, прилетев в Красноярск, примадонна лживо и нагло заявила: «Я не буду играть в близкую дружбу с губернатором. Но если вы сейчас скажете, что мне обещали миллионы долларов за то, чтобы я сюда приехала, то я обижусь!». Лебедь и Делон вместе ездили по Сибири – при этом француз говорил: «Мое место здесь! Я одинокий волк!» – появлялись на митингах, давали интервью. На прощанье генерал подарил Делону, страстному любителю собак, двух чудесных щенков лайки – Чару и Шалву.Спустя несколько лет, после неожиданной гибели Лебедя, Делон говорил, что очень переживал потерю друга.

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