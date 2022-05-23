Общий душ с мужчинами и веревки на ноги. Где и как служат девушки в армии Северной Кореи?

Северная Корея не относится к числу крупнейших и богатейших армий мира. Однако ее армия, 조선인민군 (Чосон инмингун - народная армия Кореи) считается одной из наиболее многочисленных на планете.

Ибо в вооруженных силах КНДР, включая резерв, состоят около 7 млн человек! Включая женщин страны, срочная служба для которых обязательна с 2015-го года.

Прежде дамы в северокорейскую армию могли отправиться лишь добровольно. Многие девушки шли в армию в том числе, из-за более высокого, чем на гражданке продовольственного пайка, чувства патриотизма и любви к родине, ее вождям.

До сих пор точно неизвестно, зачем в Северной Корее был объявлен призыв женщин в армию. Изолированная страна ни с кем не воюет, дефицита в солдатах не испытывает.

Есть мнение, что власти страны решили: девушки более лояльны в армии и потому войска надо ими разбавлять, во избежание вооруженного мятежа генералов.

Отмечу, что женщины в Северной Корее не только в армии служат. Но еще и например укладчицами асфальта работают - это в государстве идей Чучхе считается чисто женским трудом. Как же северные кореянки служат в армии? Рассказываем на канале Этнобаза подробно.

Итак, в армию девушки КНДР, как и юноши, отправляются сразу после школьной скамьи.

В вооруженные силы не попадают лишь те, кто совсем уж плох здоровьем.

Срок службы для девушек в северокорейской армии немал - от 3 до 7 лет. При том что юноши служат от 5 до 10 лет.

В любом случае командование исходит из того, что средний срок службы девушки в армии должен быть на три года меньше среднего срока службы парня.

Как и где служат девушки в армии КНДР?

Отправляют барышень почти во все без исключения рода войск. Включая железнодорожные, ВМФ, ракетные войска и авиацию, где служба считается наиболее престижнее и куда труднее всего попасть.

По поводу условий службы девушек в армии КНДР существуют разные мнения. Так, недавно бежавшая из Северной Кореи женщина-военная Ли Со Ен отслужила в армии КНДР 9 лет.

Ли Со Ен утверждала, что ей приходилось делить одну маленькую казарменную комнату с 20 сослуживицами, спать на узких деревянных нарах. Что в войсках царит совершеннейшая антисанитария, а для нормальной службы вообще нет никаких условий, включая отсутствие банальных средств женской гигиены.

- Я до сих пор помню вонь своего барака. Вплоть до того дело доходит в армии у нас, - говорит перебежчица каналу BBC, - что девушкам приходится спать на вонючих матрасах из рисовой шелухи. А также пользоваться теми же туалетами и душевыми, что и мужчины. Одновременно с ними. Значит подвергаться там приставаниям со стороны сильного пола.

Ли Со Ен также утверждает: душ наполняли водой из ближайшей грязной реки, отчего на головы купающимся падали лягушки и змеи с насекомыми. А парни в северокорейской армии освобождены от ежедневной уборки помещений и готовки пищи. Все эти насущные заботы якобы лежат в армии как раз на хрупких плечах призывниц.

Впрочем, проверить такие слухи пока никак нельзя. Не исключено, что беглянка дала такое интервью за большие деньги, желая привлечь внимание к собственной персоне.

Сами власти КНДР подобные слухи полностью отрицают. Утверждают, что дамы у них служат в отдельных частях и число их пересечений с мужчинами-солдатами близко к нулю.

Зачем северокорейские девушки в армии наматывают на ботинки веревки?

На обуви дам из вооруженные сил КНДР при парадах можно нередко рассмотреть веревки. Зачем таковые нужны?

Дело в том, что парад в северокорейской армии - дело святое. И потерять туфлю, нарушить строй, шаг, всю церемонию, для участницы шествия может стоить не только свободы, но и жизни.

Между тем, с обувью в Северной Корее не просто. Даже в армии перед парадом не всегда можно найти подходящего размера, чтоб на ноге не болталась. Вот и приходится приматывать веревками...

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А вы знали об этом?

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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