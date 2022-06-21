10 каверзных вопросов, которые проверят вашу смекалку и находчивость!

Логика — очень важная составляющая сознания, которая позволяет принимать правильные решения. Предлагаем вам проверить свои логические способности и дать ответы на коротенькие вопросы!

1. Это дается человеку трижды: первые два раза бесплатно, а за третий нужно заплатить?

2. Один мой знакомый может начисто сбривать бороду десяток раз в день. И все равно он ходит с бородой. Как это возможно?

3. Однажды за завтраком девушка уронила свое кольцо в чашку, полную кофе. Почему кольцо осталось сухим?

4. В каком случае, смотря на цифру 2, мы говорим «десять»?

5. Человек покупал яблоки по 5 рублей за штуку, а потом продавал их по 3 рубля за штуку. Через какое-то время он стал миллионером. Как ему это удалось?

6. Вы стоите перед двумя одинаковыми дверьми, одна из которых ведет к смерти, другая — к счастью. Двери охраняют два одинаковых стражника, один из которых все время говорит правду, а другой все время лжет. Но вы не знаете — кто есть кто. Вы можете задать только один вопрос любому из стражников.

Какой вопрос нужно задать, чтобы не ошибиться с выбором двери?

7. В одной комнате — три лампочки. В другой — три выключателя. Нужно определить, какой выключатель от какой лампочки. Заходить в комнату с лампочками можно только один раз.

8. У вас есть пяти- и трёхлитровая бутылки и много-много воды. Как набрать в пятилитровую бутылку ровно 4 литра воды?

9. Петя и Миша играли на грязном и темном чердаке дома. Потом они спустились вниз. У Пети всё лицо было грязным, а лицо Миши чудом осталось чистым. Несмотря на это, только Миша отправился умываться. Почему?

10. Позавчера Пете было 17 лет. В следующем году ему будет 20 лет. Как такое может быть?

Ответы

1.Зубы.

2. Он брадобрей.

3. Кофе в зернах, молотый или растворимый.

4. Когда мы смотрим на часы, которые показывают десять минут какого-либо часа.

5. Он был миллиардером.

6. Одно из решений: «Если я попрошу указать мне на дверь к счастью, на какую дверь покажет другой стражник?» И после этого нужно выбрать другую дверь.

7. Нужно включить сначала одну лампочку и подождать, затем совсем ненадолго включить вторую, а потом обе выключить. Первая будет самая горячая, вторая — теплая, а третья — холодная.

8. Набрать пятилитровую бутылку, перелить из нее 3 литра в трехлитровую. Вылить из трехлитровой, перелить в нее оставшиеся два литра. Набрать опять пятилитровую и слить из нее лишний литр в трехлитровую бутылку, где как раз осталось столько места.

9. Миша увидел, что у Пети грязное лицо и подумал, что у него также лицо грязное, Петя, увидев чистое лицо Миши, подумал, что с его лицом также все в порядке.

10. Если нынешний день 1 января, а День Рождения у Пети 31 декабря. Позавчера (30 декабря) ему было еще 17 лет, вчера (31 декабря) исполнилось 18 лет, в нынешнем году исполнится 19 лет, а в следующем году — 20 лет.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2501559820966955909/

А вы знали об этом?

Страусы зарывают голову в песок? Так показалось одному древнеримскому ученому, и он внёс этот ошибочный факт в энциклопедию. Ты очень удивишься, узнав, что страус просто кладет шею на землю, когда ложится отдохнуть. Более того, таким образом он прислушивается, кто идет, когда чует опасность.

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