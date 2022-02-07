Интересные факты о хрящах

Вы, наверняка, знаете, что хрящи есть у вас в ушах и носу, и что скелет акулы почти полностью состоит из хрящей. Но это далеко не вся информация об эластичной и в то же время прочной соединительной ткани, которая находится не только в ушах и носу.



Три типа хрящей

Не все хрящи одинаковы.

Гиалиновый хрящ содержится в воздухоносных путях и слуховом проходе, и это наиболее часто встречающийся тип хряща в организме человека. Он также имеет высокую концентрацию коллагена, что позволяет ему придавать форму частям тела, одновременно обеспечивая некоторую эластичность. Он гладкий и позволяет костям в суставах перемещаться во время движения. Этот тип хряща встречается также на концах ребер, на поверхностях костей в суставах, а также в трахее и гортани. Он обеспечивает амортизацию в суставах.

Эластичный хрящ является наиболее гибким из трех типов. Эластиновые волокна обеспечивают этому типу хряща способность после растяжения возвращаться на место, что делает его идеальным для тех мест, где он находится в теле: наружное ухо (его можно загнуть, сложить, оно все равно вернется в нормальную форму) и надгортанник (хрящ позволяет глотать, не давясь пищей, а также дышать).

Волокнистый хрящ — это прочный и плотный тип хряща, который встречается в коленном суставе в мениске, а также между позвонками и в височном нижнечелюстном суставе, где челюсть соединяется с черепом.

В детстве хрящи могут предопределить ваш будущий рост

Волокна в этой форме хряща очень плотные, и по своей природе эта форма также является наиболее прочной из всех типов хрящей.

Соотношение между темпами роста хрящей и костей может определить, насколько высоким вы будете, когда вырастите. Если хрящ, расположенный вблизи окончаний костей, растет быстрее, чем кость, человек будет очень высоким, когда станет взрослым. Если рост кости в подростковом возрасте быстрее, чем рост хряща, то человек будет ниже. У взрослых рост хряща уже очень незначительный.

Хрящи не имеют прямого кровоснабжения

С возрастом хрящ восстанавливается в организме гораздо медленнее, чем другие клетки, потому что он лишен сосудов, а это значит, что у него нет прямого кровоснабжения. Вот почему травмы хряща после 40 лет становятся очень серьезной проблемой для бегунов из-за артрита.

После повреждения хряща его эластичные волокна не восстанавливаются, как это делают клетки кожи. Поэтому для людей старше 40 лет с повреждениями хряща или артритными коленями не рекомендуется выполнять упражнения с высокой нагрузкой.

Хрящи не имеют нервов

У хряща нет нервов, которые вызывали бы ощущения. Когда пациенты лишаются хряща, боль, которую они испытывают, исходит от кости, незащищенной хрящом. Ведь хрящ способен уменьшить трение в 1000 раз лучше, чем два куска льда, трущихся друг о друга.

Хрящи не могут восстанавливаться

Поскольку хрящи не восстанавливаются и растут в основном только в детстве, то износ хряща, полученный в детском возрасте, будет ощущаться и во взрослой жизни.

В то же самое время вследствие того, что кровеносные сосуды не имеют доступа к хрящам, есть возможность восстановить утраченный хрящ с помощью трансплантатов от доноров, не опасаясь отторжения, без необходимости приема иммуносупрессивных препаратов, подавляющих иммунитет.

Со временем состояние хрящей ухудшается

У большинства молодых людей хрящи состоят на 85% из воды, а для пожилого этого показателя составляет 70%. Но снижение показателя не является непоправимым.

Одной из нехирургических опций для улучшения состояния суставов и хрящей является прием препарата глюкозамин + хондроитина сульфат. Клинически доказано, что он стимулирует восстановление хрящевой ткани и улучшает подвижность суставов.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2408905032627652749/

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