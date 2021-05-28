10 подлинных фактов, поверить в которые способен только безумец

1. Самое горячее место во Вселенной находится на Земле

Фрагмент LHC, сектор 3‑4 Большого адронного коллайдера



Как вы думаете, где самая высокая температура во Вселенной? Наверное, вы предположите, что в ядре какой‑нибудь звезды. Но нет. Естественно, там жарковато, но есть местечко и потеплее.

Абсолютный рекорд температуры был поставлен в 2012 году человеком в Большом адронном коллайдере. Учёные столкнули разогнанные до 99% скорости света тяжёлые ионы и получили температуру в 5,5 триллиона градусов Кельвина. Ну или почти столько же по Цельсию: плюс‑минус 273 градуса тут роли не играют.



Это число, конечно, далековато от планковской температуры Вселенной в момент Большого взрыва, но тоже довольно значительно. Для сравнения: самая горячая известная звезда, WR 102 Стрельца, нагрета всего‑то до 210 000 К.

2. Пингвины испражняются веселящим газом

В 2019 году учёные Копенгагенского университета изучали королевских пингвинов на острове Южной Георгии — это между Южной Америкой и Антарктидой.

И вот что выяснилось: пингвины красивые, но, как и большинство птиц, крайне некультурные создания, справляющие нужду прямо там, где живут. Им, конечно, нормально, а вот зоологам некомфортно: во время обхода пингвиньих кладок приходится всё время передвигаться по испражнениям.

И это не только противно, но и опасно.



Гуано пингвинов содержит множество соединений азота и фосфора. Когда фекалии разлагаются, то выделяют закись азота, то есть веселящий газ. Тот самый, который используют стоматологи для анестезии.

После того, как ты несколько часов ходишь по колено в пингвиньем гуано, реально начинает ехать крыша. Плохо себя чувствуешь, раскалывается голова. Можешь начать смеяться и видеть глюки.

Бо Элберлинг

Профессор кафедры геологии Копенгагенского университета



Кстати, фекалии пингвинов оказывают некоторое влияние на атмосферу Земли, наполняя её парниковыми газами. Выбросы азота от одной колонии этих птиц в 100 раз сильнее, чем от сельскохозяйственного поля, обработанного азотными удобрениями. Птицы вырабатывают так много фекалий, что их следы видны со спутников из космоса.

Однако, к счастью, пингвинов в мире не так много, чтобы действительно заполнить атмосферу газами. А вот коровы, выпускающие метан, куда более насущная проблема, учитывая темпы развития сельского хозяйства.

3. Оксфорд старше империи ацтеков



Пирамида ацтеков в Тенаюке, Мехико



Когда мы говорим об империи ацтеков, то представляем сгинувшее в веках государство с тысячелетней историей, затерянные среди джунглей города, огромные каменные пирамиды и жертвоприношения с обсидиановыми ножами. Однако на самом деле она вовсе не такая древняя, как мы привыкли считать.

Эта империя была образована в 1429 году, когда ацтеки покорили своих бывших союзников — государство Тлакопаном. А в 1521 году Фернандо Кортес объединился с Тескоко — противниками ацтеков — и уничтожил последних. Вот вам и древняя цивилизация.



Для сравнения, Оксфордский университет был основан в 1096 году. Так что он древнее целой империи. Но и он не самый старый: Болонский университет появился в 1088 году.

4. Ежегодно 162 719 пинт пива Guinness оседает на бородах



В 2000 году пивоваренная компания Guinness провела исследование, в ходе которого выяснился весьма печальный факт. Дерматолог Роберт Довер обнаружил, что в среднем человек выпивает пинту за 10 глотков. Если у него имеются усы и борода, на них оседает примерно 0,56 миллилитра пива.

По усам течёт, в рот не попадает.

Вычислив среднюю плотность усов и бород и сопоставив её с количеством небритых мужчин, а также с продажами пива, Довер установил, что бородачи Великобритании теряют в год до 162 719 пинт пива Guinness, которое бесславно остаётся у них над губой и в бороде. Это стоит модникам примерно 423 070 фунтов стерлингов ежегодно, или примерно 536 000 долларов по курсу на время проведения исследования.

Мораль проста: если хотите пить больше пива, брейтесь.

5. С точки зрения католической церкви капибара — рыба



Милая зверюшка на снимке — капибара, родственник морской свинки. Происходит из Южной Америки. Это дружелюбные создания, которых держат по всему миру как домашних питомцев, а также иногда выращивают ради мяса и шкур.



В XVI веке католическая церковь признала мясо этих млекопитающих дозволенным к употреблению во время Великого поста.



Логика была простая: капибара живёт в воде, значит, близка к рыбам, а рыбу в пост есть можно. Особенно часто капибар едят в Венесуэле.

6. Облака тяжёлые, даже очень



Если вы считаете, что фраза «Ты лёгкая, словно облачко!» — это комплимент, то ошибаетесь. Облака — довольно тяжёлые штуковины.

Исследователи Оксфорда и Геологической службы США вычислили плотность водяного пара в атмосфере, установили средний объём облака и узнали, что одна туча размером в кубический километр весит около 550 тонн. Потому что в облаках куда больше воды, чем вы думаете. А она немало весит.

Не верите — поднимите обычную 19‑литровую канистру с водой для офисного кулера.

К счастью, облака всё равно могут плавать в воздухе, потому что атмосфера под ними достаточно плотная, чтобы их поддерживать.

7. Самый большой живой организм в мире — гриб



Что за создание вы представляете, услышав словосочетание «самое большое живое существо в мире»? Слона, синего кита или огромного кальмара? Это всё мелочь по сравнению с настоящим царём природы.

Встречайте: опёнок.

Опёнок тёмный, растущий в лесном заповеднике Малур в штате Орегон, США, — самый большой живой организм на планете Земля. Плодовые тела гриба (те самые шляпки на ножках) — это всего лишь наружные половые органы, разбрасывающие споры для размножения. Сам гриб скрывается под землёй. Его мицелий, то есть грибница из тонких живых нитей, опутывает корни целого леса.

Гриб занимает больше 910 гектаров и весит 35 000 тонн. И ему 8 тысяч лет. Всё это время он рос, паразитируя на корнях деревьев. И если бы гриб захотел захватить мир, его не остановили бы ни Конг, ни Годзилла вместе взятые. Но, к счастью, опёнок довольно флегматичен и людьми не питается. Возблагодарим же за это природу.

8. Черепаха реки Мэри в Австралии умеет дышать через задний проход



Elusor macrurus, или черепаха реки Мэри, — это эндемический вид короткошеих черепах, обитающих в Австралии. Рептилии эти довольно крупные: их размер достигает 50 см. На головах и панцире у них часто вырастают водоросли, что помогает маскироваться, поэтому их ещё часто называют зеленоволосыми черепахами.

Но самая удивительная особенность Elusor macrurus — способность поглощать кислород через клоаку, то есть задний проход. Нет, при необходимости черепахи и нормально дышать умеют, через ноздри. Но, когда копаешься на дне в поисках пищи, выставить голову над водой иногда бывает некогда. Решение — поднять зад и дышать через него.

9. Из кота можно сделать телефон



В 1929 году исследователи из Принстонского университета Эрнест Вевер и Чарльз Брей изучали устройство слухового нерва. Они не придумали ничего лучше, как вскрыть живому коту черепную коробку и подключить к слуховому нерву электроды. С другой стороны провода разместился усилитель и телефонная трубка.

И когда Брей говорил что‑то в ухо коту, Вевер слышал их в другой комнате через телефонную трубку.



За этот эксперимент Вевер и Брей были награждены медалью Говарда Кросби Уоррена от Общества экспериментальной психологии в 1936 году.

Кот, к сожалению, не пережил эксперимент, но его жертва не была напрасной. Благодаря ей были изобретены кохлеарные имплантаты, позволяющие глухим людям слышать.

10. В Судане пирамид вдвое больше, чем в Египте



Какую страну, по вашему, можно назвать государством пирамид? На ум сразу приходит Египет, но это не так.

В Судане имеется около 255 пирамид, возведённых правителями Мероитского царства спустя 800 лет после того, как египтяне перестали строить свои. В Египте же всего 138 пирамид. И пусть суданские, или, как их правильнее называть, нубийские пирамиды меньше размером, они тоже богато украшены. Хотя и разграбляли их чаще.

А южноамериканские индейцы — майя, ацтеки, ольмеки и прочие — сообща понастроили всего 51 пирамиду. Видимо, это потому, что у них не было обычая городить отдельную для каждого царя, и пирамиды служили храмами, а не усыпальницами.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2224136225175111824/

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