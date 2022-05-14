Почему викингов называли викингами?

Как же сильны в нашем представлении некоторые стереотипы, которые касаются жизни древних народов. Например, при упоминании о викингах наше воображение сразу же рисует грубых и бесстрашных людей, которые только и делали, что сражались с соседями и плавали по морям. Но археологические находки последних 10-20 лет развенчивают этот грозный образ.

Начнем с того, почему викингов называют викингами?

По этому поводу есть несколько теорий.

По одной из версий, слово "викинг" восходит к древнему названию фьорда, бухты - "vik", поэтому "викинг" - это "человек из бухты".

Но у слова "вик" есть и иное значение. Виками называли отряды воинов, созданных по родовому принципу. Такой отряд создавался для совершения набегов и грабежей. А если в ходе таких набегов брали пленных, то они автоматически становились рабами. Однако раб, севший в драккар и взявший весло, становился свободным викингом.

Ученый из Швеции Аскеберг считал, что название этого народа происходит от древнескандинавского глагола "vikja", который означал "повернуть, отклониться". Соответственно, по мысли Аскеберга, викинг - это тот, кто покинул свою привычную среду и отправился (повернул) в море.

Французы называли викингов "людьми с севера", то есть "норманнами", англичане всех скандинавов именовали данами, а у славян этот народ называли варягами.

Контрафактные товары - это не изобретение умелых дельцов нового времени. Подделками торговали с незапамятных времен. Особо в этом деле и преуспели викинги. Эти грозные войны не гнушались делать контрафактные товары и продавать их, выдавая за первосортные изделия.

Очень популярными и пользующимися спросом в то время были мечи. Оригиналы изготавливались из высококачественной стали, которую привозили из стран Ближнего Востока.

Копии, которые ваяли ушлые викинги, были сделаны из самого дешевого металла. И ломались такие подделки в первом же бою.

Мечи-подделки были обнаружены археологами почти на всем европейском континенте. И эти находки, как и многое другое, что удается узнать о жизни северян, постепенно разрушают устоявшийся в нашем представлении образ благородных воинов-мореходов.

Еще раньше шведский археолог Анника Ларсон из университета Упсалы сделала невероятное открытие, которое никак не вяжется с образом немытых и нечесаных викингов, носящих вместо одежды шкуры животных. Исследовательница обнаружила в местах раскопок возле города Бирка очень легкую и яркую одежду, которую носили викинги.

Бирка считается самым первым городом Швеции. Дата его основания - VIII век. В Бирке жило более одной тысячи людей.

Как писала, А. Ларсон, среди найденных ею предметов одежды часто встречались кусочки красного шелка и других ярких тканей. Но ближе к Х веку одежда викингов становится менее яркой и броской. Археолог это связывает с проникновением на Скандинавский полуостров идей христианского религиозного учения, где проповедовался аскетизм и скромность.

Таким образом, викинги были не только умелыми воинами и мореплавателями, но и не гнушались производить подделки и одеваться в шелка.

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А вы знали об этом?

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С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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