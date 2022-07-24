Когда в судьбу приходит тот самый мужчина, а не кармический учитель

Судьба посылает нам разных людей, мы стремимся найти счастье с каждым из них, но разочаровываемся и не понимаем, что было не так, почему обстоятельства так сложились, что при всех радужных перспективах вы вдруг расстаетесь. Проходит время, и порой довольно много, прежде, чем вы осознаете, что этот урок, который был послан судьбой, усвоен. Что так, как случилось — неминуемый вариант, и есть лишь попытки спорить с судьбой, предугадывать ее, то есть не проходить этот урок, а отягощать теорию практикой, но так или иначе — все равно это случится. Из вашей жизни уйдет нечто важное вместе с тем, кто это важное принес. А затем, когда-нибудь, вы поймете, что так и должно было быть, поймете почему и … согласитесь.

Жизнь даже очень самодостаточной женщины расцветает и становится еще ярче, когда в ее жизнь приходит тот самый мужчина. Все свободные женщины хотят встретить своего мужчину, такого, с которым все будет по-другому, с которым все будет хорошо, правда ведь? Большинство считает, что уготованная судьбой встреча выглядит так: «Что-то внутри меня щелкнет. Я это почувствую…»

Вы, наверно, тоже так думаете…

Но грустная новость заключается в том, что сильно щелкает, накрывает, торкает и сносит крышу только тогда, когда к вам пришел кармический мужчина на отработку.

Как же понять, что в вашу жизнь пришел тот самый мужчина, который необходим Вам, с которым Вы будете развиваться и раскрываться как женщина?

Тут уж так щелкает, что мимо не пройдешь. И сразу кажется, что это он… Я чувствую… Но у 95% женщин после таких щелчков оказывается, что это не ОН, а просто плохая карма, от которой потом только больно!

Давайте начнем с того, что какие бы мужчины ни приходили в нашу жизнь, они все не случайные, нужные и очень полезные, но приходят они с разными целями.

Условно их можно разделить на три большие группы, чтобы было понятно.

Первая группа — Мужчины-учителя

Они приходят нас чему-то научить и остаются в нашей жизни ровно до тех пор, пока урок не пройден. Они могут быть всякими: добрыми, злыми, женатыми, выносящими вам мозг, ломающими ваши личные границы, унижающими вас или бесконечно вызывающими у вас жалость и т.д.

Они будут учить вас женским качествам, самоценности, вере в себя, защите своих границ, правильному выстраиванию отношений с мужчинами.

Это может быть один мужчина, а может быть несколько с одним и тем же уроком. Если женщина из упрямых, то такого мужчину ей дают в качестве мужа или просто на очень долгий срок. Но как только она выходит из своего сценария и проходит необходимый урок, этот мужчина уходит из ее жизни, создаются все условия, чтобы они разошлись. Ведь теперь в ее жизнь должен прийти другой мужчина и, скорее всего, уже не для уроков, а для нормальной жизни.

Вторая группа — кармические должники

Иногда в жизнь женщины приходят мужчины, с которыми у нее кармический долг. И в таких отношениях либо она очень много отдает, потому что задолжала, либо мужчина вкладывает в нее много эмоций, чувств, переживаний или даже средств, но у женщины к нему нет ни любви, ни нежности, ни тепла. Порой знаете как бывает, невозможно даже разойтись людям, если они друг другу что-то недодали, их держат вместе, чтобы они наконец наполнили друг друга и отпустили.

Как только необходимый обмен энергией (кармой, деньгами, временем, чувствами) состоялся, их тоже разводят.

У меня была клиентка, у которой были хорошие отношения с супругом, они хорошо жили вместе, много отдавая друг другу, он наполнял ее верой в себя, а она давала ему тыл и женскую защиту. И в один прекрасный вечер они пришли с работы, сели друг напротив друга и увидели, что все, понимаете, их больше вместе ничего не держит, осталась только благодарность за теплые годы вместе. И больше ничего… Они расстались, через полгода у обоих появились пары, в которых у них пошло очень мощное развитие, и теперь они общаются семьями и до сих пор остаются очень хорошими друзьями, вместе отдыхают. Бывает и так, но это самый лучший вариант.

А в основном бывает так, что женщину клинит на каком-нибудь мужчине, который часто к ней ничего не чувствует, и она начинает его любить, за него молиться, делать практики, вкладывать в него тонну энергии, думая, что это он самый. И она ничего не может сделать с тем, что постоянно отдает, либо физически, либо энергетически.

И в этих отношениях нужно просто отстраняться и посылать любовь этому человеку, продолжая жить своей жизнью, а не думать, что это оно.

И третья группа мужчин — мужчины для жизни

Это та самая группа, которая нам нужна. Мужчины для жизни — это те, которые нас наполняют, которые нам что-то дают, которые нас раскрывают, с которыми нужно жить, строить семью, развиваться. Мы сейчас говорим именно про хороший вариант для развития и раскрытия женщины в ее природе.

Иногда женщине нужно пройти две предыдущих группы, чтобы созреть для такого мужчины.

У нас, женщин, очень часто складываются незрелые отношения с мужчинами просто потому, что мы не соглашаемся пройти свои уроки и дождаться необходимого момента в своей жизни, когда придет то, что нам необходимо. И тогда женщина либо соглашается на абы какого мужика, либо живет в своих иллюзиях и ожиданиях принца.

Важно это понимать, что достойный мужчина придет тогда, когда вы хотя бы немного отшлифованы по-женски либо практиками, либо хорошим воспитанием.

Отношения с «мужчиной для жизни» тоже могут быть сложными и непонятными, но есть несколько факторов, по которым можно понять, что этот мужчина действительно нужен сейчас в вашей жизни и что отношения с ним принесут вам благо.

Это не значит, что это будут отношения до конца жизни, но это точно показывает, что данный мужчина явно не случайный посетитель вашей жизни.

Как понять, что мужчина твой?

Успешные женщины, которые живут с достойными мужчинами, говорят, что не было щелчка, не было озарения с небес: «О Боже, это он!», это даже не была сумасшедшая влюбленность. Это были постепенные отношения, в которых не было дикости, спешки, безумия и всего того, что показывают в фильмах.

Есть первый сигнал, по которому становится понятно, вообще нужен ли вам этот мужчина. И этот сигнал — безопасность.

Рядом со своим мужчиной вы будете чувствовать себя в безопасности. Это база и основа, без этого дальше идти не стоит. Ваш мужчина может быть обычного телосложения и не обладать навыками Кунг-Фу, но рядом с ним вы будете чувствовать себя защищенной, вы будете знать, что если что-то произойдет, то он вас в обиду не даст. Более того, сам мужчина может принадлежать какой-то опасной профессии, но когда вы будете находиться рядом с ним, вы перестанете думать о своей безопасности, потому что он возьмет это на себя. Это заложено нашими женскими инстинктами, мы ищем сильного, чтобы он мог защитить наших детей, чтобы нам было не страшно рожать, чтобы если что-то случится, то есть спина, за которую можно спрятаться.

Это суть всех женщин — безопасность.

Многие мужчины обижаются, когда женщины ведутся на их деньги, власть и положение в обществе, но в этом нет ничего осудительного, это обычная психологическая гиперкомпенсация. Женщина просто ищет безопасности, и раз она не может положиться на мужчину, то она хотя бы ищет прибежище в деньгах, потому что деньги — это тоже сила, которая может защитить.

Итак, если у вас есть мужчина, почувствуйте и ответьте себе честно, вы ощущаете себя безопасно с ним? Когда есть ощущение безопасности, женщина может расслабиться, а когда она расслабляется, то в ней раскрываются ее лучшие женские качества: задорность, женская непосредственность, милая улыбка, беззаботная девчачья радость. Наверняка каждая хоть когда-то проживала это.

Этот мужчина будет раскрывать в Вас женские качества, или лучше сказать, ваши лучшие женские качества будут раскрываться сами собой.

Когда рядом окажется «правильный» мужчина, то Вам захочется готовить, красиво одеваться, следить за собой. В Вас начнут пробуждаться естественные женские качества, желание служить, быть мягкой, нежной. Без всяких дополнительных знаний Вам захочется делать ему массаж, встречать с работы, даже если Вы до этого были дерзкой женщиной, которая сама себе голова. Это все происходит настолько спонтанно и естественно, с глубоким внутренним желанием, что многие женщины просто перестают себя узнавать. Они открывают в себе то, чего , казалось, до этого не было вообще никогда. То, чему мы учимся на тренингах, может само по себе без всяких знаний включиться, если с вами рядом окажется Ваш мужчина.

Вы станете лучше выглядеть.

Да, именно так… Вам захочется красивой одежды, миллиона побрякушек в виде украшений и хороших кремов, но дело будет даже не в уходе за собой. Дело будет в вашем состоянии, и, возможно, после одной из ночей с ним вы будете идти по городу немного лохматая, не успев накраситься и навести королевский марафет, но у вас будет теплая улыбка и потрясающе лучистый взгляд, и вы будете самой красивой женщиной на земле в этот момент. Вам вслед будут оборачиваться и замолкать.

Если в отношениях с мужчиной у вас пропадает желание ухаживать за собой, хочется надеть спортивные штаны, завязать пучок и есть все подряд, мол « я рядом с ним расслабилась» — это очень тревожный знак, до добра он не доведет. Иногда такие ситуации бывают полезны, и вы можете быть при мужчине расслабленной и в таком уязвимом виде, но если вам хочется такого всегда, значит, мужчина в вас не запускает нужных состояний. Этого можно достичь, конечно, самостоятельными усилиями, но мы с вами говорим, про хороший вариант, и когда он хороший — у нас такие вещи происходят автоматически.

Ваши травмы будут исцеляться.

Если мужчина «ваш», то он сможет перезаписать вашу энергетическую матрицу прошлых отношений, заполнив ваше внутреннее пространство своей энергетикой. И вам будет казаться, что до него отношений вообще не было, вы будете все помнить, но будет казаться, что это было в прошлой жизни. Энергетическая зависимость, следы, привязки от одного мужчины лечится любовью и принятием другого мужчины. Я это видела в своей энергетической практике. Не только любовь женщин творит чудеса, любовь мужчин тоже на многое способна. Помимо этого у вас появятся силы на внутреннюю трансформацию, и это запустит в вас процессы прощения и отпускания, и, возможно, у вас появятся силы простить и отпустить огромное число обид в своей жизни, потому что теперь вы не нуждаетесь в этом грузе и хотите заполнить внутреннее состояние состоянием благодати, благодарности и тепла.

Вы начнете больше любить себя.

Когда мужчина готов отдавать женщине, любить ее, вкладываться в нее, то спустя время, когда пройдет ее психическая реабилитация, она начнет себя видеть другими глазами, она увидит себя ценной, красивой, значимой, а самое главное любимой, и ее самооценка начнет расти, женщина раскроется в новом потрясающей свете.