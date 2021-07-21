Учёные назвали самое быстрое существо на Земле

Как ни стрнно,этим существом оказался не гепард, а крошечное беспозвоночное.

Исследователи из Технологического института Джорджии (США) назвали самое быстрое существо планеты, сообщает Naked Science. Их исследование имеет практический смысл: механизм движения существа позже можно будет воплотить в робототехнике.

Позвоночные животные, способные развивать высокую скорость, зависят от количества и качества таких белков, как актин и миозин. Последний – один из главных компонентов мышечных волокон, он составляет от 40 до 60% от общего количества белков мышц. Однако червеподобные существа Spirostomum ambiguum, достигающие в длину всего четырёх миллиметров, в нём не нуждаются и при этом они способны двигаться с ускорением до двухсот метров на секунду в квадрате, сообщают учёные.

Чтобы набирать такую скорость, S. ambiguum сокращают длину своего тела на 60%, а затем выстреливают, подобно пружине. Это движение происходит настолько быстро, что оно практически незаметно для человеческого глаза.

На этой неделе исследовательская группа университета получила грант от Национального научного фонда США для изучения этих существ. Саад Бхамла, один из учёных, которые исследуют существо, рассказал, что, возможно, впереди – создание миниатюрных роботов, расходующих незначительное количество энергии.

"С инженерной точки зрения нам интересно наблюдать, как природа преодолевает невероятные ограничения. Мы всегда думаем над тем, как самим осуществить те вещи, которые видим в природе. Если мы поймём принцип работы этих организмов, возможно, создадим маленьких скоростных роботов, которые обходятся небольшим количеством энергии. Мы собираемся записать всё, что делает это существо, и смоделировать его действия на компьютере. Начиная изучать биологию, я думал, что клетки – это просто мешочки с жидкостью, из которых состоит ткань, но Spirostomum отличается от всех клеток, которые мы знаем", – сообщил Саад Бхамла.

1:09 NOW PLAYING

Источник : https://informburo.kz/novosti/uchyonye-nazvali-samoe-bystroe...

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