Чего нельзя простить мужчине и женщине?

Практически каждый человек придерживается на протяжении жизни определенных принципов, которые могут корректироваться в зависимости от ситуаций. Одним из таковых можно назвать специально созданный в воображении ярлычок под названием: «Чего нельзя простить».

Поговорим в данной статье на эту тему. Что такое прощение, что прощать можно и нужно, а что - нельзя, так как обидчик нанесет свой удар еще раз. Кроме того, обсудим, что нельзя прощать парню и девушке, если речь идет об отношениях.

Что есть прощение

Каждый, кто исповедует какую-либо религию, знает: прощать есть дело богоугодное и правильное. Считается неправильным носить в себе обиду, но еще более неверным действием является акт мщения. Самое лучшее, что можно сделать, если вас обидели – это простить человека и отпустить ситуацию, то есть перестать о ней думать и раз за разом обыгрывать.

Наверное, каждый из нас понимает: прощать - это правильно и хорошо, но не всегда это возможно.

Почему мы не хотим прощать людей?

Причин этому может быть несколько. Так, одна из самых распространенных – нам нравится быть обиженными. То есть нам нанесли некий урон, ущемили наше достоинство, пожалейте нас! А если жалеть некому, не надо – я буду просто ходить и смаковать свою обиду, словно дольку кислого лимона.

Вторая причина кроется в невозможности прощения как такового. То есть у нас есть некие принципы, которые определяют ценность нашей личности. Например, мы говорим себе: «Вот я такой весь прекрасный, на меня нельзя повышать голос!» И тут жизнь нас сводит с человеком, который не знал о нас этой правды и «обложил» нас трехэтажным матом. Простить его – переступить через собственные принципы, а это сделать достаточно сложно.

Третья причина может быть в том, какую именно нам нанесли обиду. Что, если она несоизмерима, по нашим понятиям, ни с чем? Одно дело - простить человека, который тебя ударил или унизил. Это возможно, пусть и нелегко. А можно ли простить того, кто отнял здоровье или жизнь близкого человека, волей или невольно? Можно ли простить доктора, совершившего врачебную ошибку, или водителя, нечаянного сбившего пешехода? Поговорим об этом далее и выясним, что нельзя простить и что прощать нужно.

О чувстве собственного достоинства

Вы очень хорошо знаете себя, не так ли? Что именно вы любите, а что - нет. Где вы росли, учились, работали. С кем дружите, кого не любите и кого хотели бы встретить в качестве своей второй половинки. Набор всех этих ощущений, воспоминаний и ментальных образов есть ваше «я», или эго. Представьте: вы вдруг лишились памяти в результате несчастного случая. Вы приходите в себя, смотрите в зеркало и видите свое отражение... Понимаете - это вы, но кто вы?

Воспоминания как будто стерты. Выходит, забери у нас память, и мы потеряем себя? Нет, неверно – мы потеряем наше представление о себе, и не более того.

Теперь о принципах. Все ваши догмы, представления и правила являются такими же наигранными составляющими «я». Вы создали их, заботливо вылепили и носите с собой, чтобы ваша самоидентификация была как можно более полной. Ведь чем больше вы можете о себе рассказать, тем более полной личностью вы являетесь. Так вот, знайте, на вопрос: «Что нельзя простить человеку?» ответ один: «Простить можно все. Проблема лишь в желании это сделать». Если вы хоть на секунду выйдете за рамки своего эго, вы узнаете: у вас нет принципов и правил, и вы можете помиловать в своем воображении даже собственных палачей.

Почему нас учат чувству собственного достоинства и гордости

О том, чего нельзя простить, нам рассказывают родители в процессе воспитания. Это делается с благой целью – уберечь малышей от ошибок. Ведь у каждого должно быть чувство своего достоинства, любовь к себе. Мама не захочет, чтобы ее дочка страдала от кулаков мужа в будущем. Отец не пожелает сыну, чтобы ему изменяла жена. Поэтому еще с детства каждый несет в голове шкатулку Пандоры под названием: «Что никогда нельзя прощать». Заметьте, шкатулка закрыта. Родители говорят нам, что прощать нельзя, но не раскрывают карты до конца: а что будет, если все-таки простить обидчика?..

Поэтому каждый мужчина знает, что нельзя прощать женщине, и каждая дама держит в голове схему, чего она не простит своему избраннику и так далее. Чаще всего эти принципы тверды, как кремень, и нарушить их равносильно измене самому себе.

Что нельзя простить: "Аск"-список

Давайте составим список самых острых ситуаций и деяний, простить которые очень сложно или вовсе невозможно:

Оскорбление человеческого достоинства или унижение. Физическое насилие. Предательство, измена. Случайность, имевшая трагические последствия. Намеренный вред, приведший к трагическому событию.

Как видим, всегда есть что-то худшее, чем то, что уже случилось и что «нельзя простить». Например, какого-то несчастного прилюдно выругал и унизил шеф. Человек клянется себе больше никогда с ним не разговаривать и считает его врагом номер один.

Но если вечером этот же бедолага узнает, что ему еще и жена изменила, то утренняя ситуация с шефом покажется уже не такой грустной. Шефа уже можно простить, а вот жена становится персоной нон-грата в душе этого человека. Идем дальше. Согласитесь, что та же измена не покажется слишком уж сильным горем по сравнению с пунктами четыре или пять.

Этот мысленный эксперимент свидетельствует о том, что категория «Чего нельзя простить» относительна и может меняться в вашем сознании. Вы - полноправный хозяин своих принципов и убеждений. Поэтому только вам решать, прощать ли обидчика.

Учимся прощать

Не уметь прощать – это все равно что к своей и так тяжелой жизненной ноше подкидывать время от времени увесистые булыжники. Вы замечали, что происходит в сознании с «непрощенными», а потому и неразрешенными ситуациями? Многие «тянут» с детского сада воспоминания о том, как их обижали, дразнили. Дальше по жизни - еще больше обид. Они накапливаются и увеличиваются в размерах, вместе с тем порождая комплексы и негативные ожидания от окружающих. «Меня столько раз обижали - значит, я неудачник. Слабый человек. Если бы я был хорошим, меня бы не предавали столько раз».

Поверьте (и проверьте), что простить – это самое простое и естественное, что можно сделать в ответ на обиду. Так нас учит Библия и Церковь. Чего нельзя простить? С точки зрения христианства, таковых деяний нет. Простить можно все!

Примите несовершенство обидчика. Поймите, что он всего лишь человек. У него есть свои страхи, взгляды на жизнь, комплексы. Возможно, причиняя вам боль, он просто хочет выбраться из своей трясины, стать выше, пусть и нечестным путем, за ваш счет. Простите его. Пожелайте ему счастья, ведь человек удовлетворенный и счастливый не причинит и не пожелает другому ничего плохого. И вы увидите, что ситуация разрешится, что с вас словно груз спадет, вам станет легко! А обидчик уйдет из вашей жизни или извинится, если это ваш близкий человек.

«Прощать – это мои любимые грабли»

Вам не приходилось слышать от женщин, которых регулярно избивают мужья, что они понимают, отчего так происходит? Мол, мама говорила им давно, что нельзя прощать мужчине насилие, а они, такие-сякие, прощают, а потому страдают. Как же это вяжется с теорией о том, что нужно прощать?

Все очень просто! Прощать нужно, и даже необходимо. Но акт прощения, увы, не делает обидчика святым. Если вы простите неверному измену или агрессивному - побои, вы не обезопасите себе от произвола этого человека в дальнейшем. Что же делать? Взвешивайте трезво, что это за человек, и - главное - какое место он занимает в вашей жизни. Возможно, будет лучше простить его и... забыть, отпустить на все четыре стороны.

Что нельзя прощать в отношениях

К примеру, вы узнали, что ваша любимая девушка вам изменила. Вам больно, но вы ее очень любите и потому прощаете, решаете быть с нею дальше. Проходит год, и вы вновь узнаете о неверности. Что же, вы зря ее простили?

Давайте кое-что уточним. Простить – это не значит позволить человеку вновь совершить пакость по отношению к вам. Прощение значит принятие ситуации: «Ты неправ, но я тебя прощаю. Ты - всего лишь человек, а потому имеешь право на ошибку». Так вы должны думать, если вам сделали больно. А продолжать жить с тем, кто вас избивает, обзывает или изменяет – это другой вопрос. Скорее всего, человек относится к жизни и к вам лично совсем не так, как вы считаете правильным. Если вас предали единожды, велика вероятность того, что это повторится. Однако вполне возможно, что этого больше не случится. В общем, что делать дальше - решать вам, но простить нужно обязательно!

Еще немного об отношениях

Не задавайте больше вопросов наподобие: «Что нельзя прощать мужчине?», как будто представитель сильной половины человечества - какой-то отдельный подвид. Каждый мужчина уникален, ошибки каждого – неповторимы. То, что вам попадались не очень хорошие «кавалеры», говорит просто о том, что вы прогрессируете в развитии и отказываетесь довольствоваться малым.

Не менее нелепо звучат вопросы вроде: «Что нельзя простить девушке?» Помните, что прощать человека нужно в любом случае, независимо от пола и возраста, и важно это не только для него, но и для вас. А вот строить ли с обидчиком отношения далее или разойтись – это уже ваш сознательный выбор. Само по себе прощение никого ни к чему не обязывает.

Как быть, если человека простить невозможно?

Есть вещи, за которые простить человека не представляется возможным. Очень легко рассуждать о том, как отпустить с миром предателя или сквернослова, но есть проступки, забыть которые очень сложно. Речь идет о несчастных случаях, авариях, халатности, не говоря уже о еще большем зле – сознательных преступлениях. Как можно простить виновного, если за обличием человека скрывается исчадие ада?

Будем откровенны: это сложная тема. Возможно, вы не готовы прочесть то, что мы сообщим дальше, и, тем не менее, это так. Ненависть к кому-то разъедает вашу душу. Если вам причинили сильнейшую боль, у вас есть только два выхода: закопаться в этой беде, переживая её вновь и вновь, либо позволить себе жить дальше, отпустив ситуацию. Что выбрать – решать исключительно вам, так как вы - хозяин своей жизни.

Как простить преступление и преступника?

Слово «преступник» происходит от слова «переступать», то есть это тот человек, который переступает через общечеловеческие нормы, забывая о ценности жизни и здоровья. Такие люди существуют и, скорее всего, будут существовать всегда. Мы не можем заглянуть к ним в голову, прочесть их мысли, но если бы это удалось сделать, то, по заверению психологов, увидели бы там ребенка, которого кто-то когда-то сильно обидел, а он не смог простить. Теперь, возможно, пришла ваша очередь делать вывод. Но помните, что прощение необходимо не кому-то другому, а исключительно вам.

Резюмируя

Мы можем думать, что какие-то вещи и обиды забыть невозможно, но с таким же успехом можем просто взять и "отпустить" обидчика. Помните, что простить - это не значит позволить ему и дальше издеваться над вами. Попробуйте просто принять его несовершенство, признать, что это - просто человек, имеющий право на ошибку. Однако не путайте прощение со вседозволенностью. Если тот, кто причиняет вам боль, таков по своей природе – просто оставьте его и идите далее своей дорогой.

И еще один момент, о котором не следует забывать. Чем дольше вы несете груз обид, и чем он тяжелее, тем хуже для вас. Вы теряете радость к жизни, ваша самооценка падает. Простите всех, кто вам когда-либо причинял боль, отпустите этих людей в своем сознании, и вы сразу же получите облегчение.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2372205808360360127

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