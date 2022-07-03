Что древние римляне и греки делали с погибшими после кровопролитных сражений

Зачастую при описании сражений опускается проблема, беспокоящая как победителей, так и проигравших всех времен. Так происходит потому, что вопросы построения, тактики и боевых маневров выходят куда красочнее в описательном плане. Отчего мало кто знает, куда девали павших товарищей после столкновения двух армий, чья общая численность иной раз доходила до нескольких десятков тысяч.

Нет, просто бросить на поле сражения сотни и тысячи тел не могли. Во-первых, с моральной точки зрения еще живым бойцам важно было знать и видеть, как поступят с их бренным телом, если вдруг они погибнут в бою. Во-вторых, армию после такого поступка не поймет общество. Что нарушит связь между гражданскими и военными, а этого допускать нельзя. Ну и в-третьих, разлагающиеся тела - источник болезней.

Хотя и такой принципиальный вопрос не обходился без исключений. Некоторые кельтские племена, например, оставляли воинов для съедения стервятниками. Но то уже их культурные особенности.

Древние греки после боя. Художник: Adam Hook

Цивилизованные римляне и греки все же старались достойно предать земле тела своих воинов. Причем, если имелась такая возможность, делали это индивидуально. В иных случаях могли прибегнуть к братским могилам или массовой кремации. А командиров высокого ранга возвращали домой для почетного погребения.

У греков даже сложилась послебоевая традиция: побежденная сторона отправляла гонца к победителям с просьбой забрать тела. Это прошение было равносильно признанию поражения. Но случалось и такое, что проигравшие упрямились и подтягивали резервы с целью отвоевать недавнее поле битвы. А если не получалось задействовать армию или договориться мирно, тела выкупались. Так, после сражения при Херонее (338 год до н. э.) фиванцы заплатили македонянам-триумфаторам, чтобы забрать павших сынов Фив. Самое интересное, что в том же сражении участвовали афиняне, которым отдали тела безвозмездно. Конечно, победители в любом случае забирали свое, снимая с павших оружие и доспехи.

В древнем Риме иначе смотрели на проблему. Тут изначально оговаривалось, что каждый участник легиона может , поэтому будьте добры внести определенную сумму в легионную казну на свое погребение. И легион свои безвозвратные потери честно хоронил или кремировал. К кремации чаще стали прибегать с I века н. э.

Вот только случалось у римлян, что не всегда они могли сделать это сразу после боя. Например, в периоды гражданских войн победившая сторона нередко оставляла вражеские тела на поле боя, препятствуя их погребению. Таким образом стороны пытались запугать тех, кто хотел присоединиться к врагу. Другой показательный случай - уничтожение трех легионов германцами в Тевтобургском лесу. Произошло это в 9 году нашей эры. И лишь спустя 6 лет армия Рима прибыла на место и с почестями похоронила павших, от которых остались лишь кости.

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