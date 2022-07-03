Что древние римляне и греки делали с погибшими после кровопролитных сражений

Нет, просто бросить на поле сражения сотни и тысячи тел не могли. Во-первых, с моральной точки зрения еще живым бойцам важно было знать и видеть, как поступят с их бренным телом, если вдруг они погибнут в бою. Во-вторых, армию после такого поступка не поймет общество. Что нарушит связь между гражданскими и военными, а этого допускать нельзя. Ну и в-третьих, разлагающиеся тела - источник болезней.
Хотя и такой принципиальный вопрос не обходился без исключений. Некоторые кельтские племена, например, оставляли воинов для съедения стервятниками. Но то уже их культурные особенности.
Цивилизованные римляне и греки все же старались достойно предать земле тела своих воинов. Причем, если имелась такая возможность, делали это индивидуально. В иных случаях могли прибегнуть к братским могилам или массовой кремации. А командиров высокого ранга возвращали домой для почетного погребения.
У греков даже сложилась послебоевая традиция: побежденная сторона отправляла гонца к победителям с просьбой забрать тела. Это прошение было равносильно признанию поражения. Но случалось и такое, что проигравшие упрямились и подтягивали резервы с целью отвоевать недавнее поле битвы. А если не получалось задействовать армию или договориться мирно, тела выкупались. Так, после сражения при Херонее (338 год до н. э.) фиванцы заплатили македонянам-триумфаторам, чтобы забрать павших сынов Фив. Самое интересное, что в том же сражении участвовали афиняне, которым отдали тела безвозмездно. Конечно, победители в любом случае забирали свое, снимая с павших оружие и доспехи.
В древнем Риме иначе смотрели на проблему. Тут изначально оговаривалось, что каждый участник легиона может , поэтому будьте добры внести определенную сумму в легионную казну на свое погребение. И легион свои безвозвратные потери честно хоронил или кремировал. К кремации чаще стали прибегать с I века н. э.
Вот только случалось у римлян, что не всегда они могли сделать это сразу после боя. Например, в периоды гражданских войн победившая сторона нередко оставляла вражеские тела на поле боя, препятствуя их погребению. Таким образом стороны пытались запугать тех, кто хотел присоединиться к врагу. Другой показательный случай - уничтожение трех легионов германцами в Тевтобургском лесу. Произошло это в 9 году нашей эры. И лишь спустя 6 лет армия Рима прибыла на место и с почестями похоронила павших, от которых остались лишь кости.
А вы знали об этом?
Бакулюм — кость, которая вырастает из соединительной ткани в основании полового члена — может отсутствовать или присутствовать у разных видов в пределах одного отряда или рода, что укладывается в общий тренд большого разнообразия в морфологии половых органовУченые склоняются к версии о том, что косточка помогает поддерживать мягкие ткани при их недостаточном заполнении кровью, а так же продлевает половой акт и направляет сперму ближе к яйцеклетке. Все эти хитрости, считают эволюционные биологи, направлены на достижение одной цели — повысить шанс отдельной особи на продление рода..
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