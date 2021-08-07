Как нельзя соблазнять мужчину: 7 женских уловок, которые раздражают сильный пол

Мужчинам не очень-то нравятся дамы, которые ведут себя, словно маленькие девочки. Обилие уменьшительно-ласкательных слов в речи делают её похожей на девочку-переростка. А сильный пол хочет видеть рядом с собой взрослую и уверенную в себе женщину, с которой можно поговорить на любую тему.

Любите пользоваться тональными основами, пудрой, румянами, тенями, хайлайтерами и помадой одновременно? Ну что же, для эффектного фото яркий макияж будет как раз кстати. Но если вы идёте на свидание с мужчиной, который очень вам симпатичен, постарайтесь обойтись без обилия косметики.

Напоминаем, что мужчины любят естественность во всём. Это касается как макияжа, так и причёсок. Куда приятнее смотреть на распущенные локоны, которые падают на плечи. Кстати, молодые люди считают девушек с длинными красивыми волосами куда более привлекательными по сравнению с любительницами сложных причёсок, которые фиксируются большим количеством лака.

5. Не старайтесь “поразить” мужчину длинными ногтями

Почему-то женщины считают, что их избранникам нравятся длинные ногти. Но на самом деле мужчины терпеть их не могут, предпочитая естественный маникюр с лаком нейтральных оттенков.

6. Не увлекайтесь загаром

Никто не будет спорить с тем, что загорелое женское тело выглядит привлекательно. Но всё же многим мужчинам сложно понять, зачем дамы так сильно усердствуют с солярием и загаром на солнце. Ведь если вы отдыхаете на море, то куда веселее поиграть в волейбол, чем в напряжении лежать под солнечными лучами, чтобы добиться идеально-ровного загара.

Кстати, многие парни выражают откровенное беспокойство о том, как будут выглядеть их девушки лет через десять после такого активного загара.

7. Не нужно поддакивать мужчине, во всём с ним соглашаясь

Помните, что вы прежде всего личность! И даже если молодой человек пытается быть главным в отношениях, он всё равно хочет видеть рядом с собой даму, которая может поддержать разговор и высказать своё мнение по какому-либо поводу.

Теперь вы знаете, каких ошибок нужно избегать на первом свидании!

Источник : https://test.temaretik.com/2273470164788578916/

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