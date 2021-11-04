10 случаев, когда нацисты пытались использовать сверхъестественные способности

Нацисты Третьего Рейха пытались использовать сверхъестественные силы, чтобы выиграть войну. Верите вы в это или нет, но это правда.

Конечно же, они не создавали солдат-зомби и не заключали контрактов с дьяволом, однако делали множество других вещей, о которых будет написано дальше.

10) Визит Гитлера к еврейскому ясновидящему для предсказания будущего

В январе 1933 года, прежде чем он стал канцлером Германии, Адольф Гитлер посетил ясновидящего еврейского происхождения по имени Эрик Ян Хануссен. Он попросил его предсказать ему будущее.

Эрик Ян Хануссен (в центре)

Хануссен еще годом ранее попался на глаза Гитлеру, когда опубликовал статью со своим предсказанием о том, что Гитлер станет канцлером Германии. В 1933 году Гитлер настолько жаждал разговора с Хануссеном, что вдоволь заплатил ему за первый сеанс. При этом по слухам он посещал его еще много раз позднее.

Во время первого сеанса Хануссен сказал Гитлеру, что его ждет в будущем большой и благоприятный рост, однако потом на его пути встанет помеха. Хануссен при этом пообещал дать Гитлеру средство, которое помогло бы ему справиться с проблемами. Этим средством являлся корень мандрагоры. Хануссен собирался закопать его в городе рождения Гитлера под светом полной Луны.

Гитлер не знал, что Хануссен являлся евреем, однако Хануссен вероятно понимал, какую опасность представляет этот человек для его народа. Однако он в некотором роде пытался повлиять на его антисемитизм, говоря «этому человеку нужна дружба» и «он должен знать, что есть хорошие люди во всем мире».

9) Гитлер и «распознаватель евреев»

После окончания Первой Мировой войны, Адольф Гитлер подружился с доктором по имени Вильгельм Гутберлет. В целом это был обычный кроткий врач, но он хвастался, что у него есть магические силы «распознавать еврея».

Вещь эта работала таким образом: Надо было спросить в присутствии Гутберлета, является ли такой-то человек евреем и если маятник на веревочке в руках Гутберлета начинал качаться, то значит это правда. Врач хвастался, что может распознавать всех тайных евреев.

Гутберлет был фанатичным антисемитом и еще на ранней стадии движения нацистов присоединился к ним. Он также был одним из первых ярых последователей Гитлера, прежде чем эта роль отошла к Геббельсу. И, как говорят, Гитлер использовал магию врача, чтобы распознавать тайных евреев из своего окружения.

8) Нацисты и швейцарский астролог

За несколько дней до покушения на Гитлера в мюнхенской пивной в ноябре 1939 года, швейцарский астролог пытался предупредить его о том, что его жизнь в опасности. Его звали Карл Эрнст Крафт и в начале ноября 1939 года он написал письмо своему другу доктору Генриху Феселю, который работал на Гиммлера.

В письме Крафт предупреждал, что самые опасные дни для Гитлера между 8 и 10 ноября и в эти дни Гитлер должен отменить все свои публичные выступления. Однако Фесель не передал Гитлеру письмо астролога, но когда в пивной вскоре взорвалась бомба, Фесель бросился к Гиммлеру и показал ему это письмо. После этого партия официально наняла Крафта на работу.

Неизвестно, как много предсказал Крафт нацистам, но вероятнее всего он в основном занимался изучением предсказаний Нострадамуса, так как Геббельс просил его найти там свидетельства победы нацистов в войне. Поэтому говорить что Крафт был личным астрологом Гитлера — неправильно.

7) Убеждение Дитриха Эккарта о том, что Гитлер — немецкий Мессия

Немецкий журналист и политик Дитрих Эккарт сыграл заметную роль в жизни Гитлера и последний даже называл его своим наставником, велел поставить памятники в его честь и даже свою книгу «Mein Kampf» посвятил Эккарту. И более того, Эккарт даже заявил, что Гитлер является Мессией (Спасителем).

Эккарт, как и многие из нацистов, был членом оккультного и политического общества Туле. Он искренне верил в то, что Германии суждено породить арийского мессию, который приведет их всех к немецкой «Земле Обетованной» и что Гитлер и есть тот Мессия.

Официально Гитлер никогда не поддерживал такое представление Эккарта о себе, а сам Эккарт не успел застать возвышение Гитлера, скончавшись в 1923 году.

6) Идея о создании Вселенной, пришедшая во сне

Нацистская наука придерживалась своей собственной теории происхождения вселенной. По их версии огромная звезда и огромная масса космического льда врезались в друг друга тысячи лет назад, разбросав массивные глыбы льда повсюду. И таким образом другие планеты Солнечной системы, а также других систем состоят изо льда.

Они назвали эту теорию Докториной вечного льда, а автором ее был австрийский инженер Ганс Хёрбигер. Луна по версии Хёрбигера тоже состояла из льда. Самое любопытное, что идея об этой теории пришла Хёрбигеру во сне и проснувшись тем утром, он понял, что к нему откуда-то сверху «пришло мистическое озарение».

Несмотря на множество спорных моментов нацисты ухватились за эту теорию, потому что это был шанс противопоставить свою науку против «еврейской науки». После этого Гиммлер начал рассылать немецких археологов в разные страны, чтобы они нашли там доказательства теории, что и Земля тоже когда-то была куском льда.

5) Попытка поиска вражеских кораблей с помощью маятника

Как говорят, в Берлине имелся секретный офис с буквами «SP» на двери. Буквы означали «Звездный маятник» и за дверями находилось несколько экстрасенсов, которые с помощью маятников должны были находить на картах расположение военных вражеских кораблей.

Этот проект возник, когда в Германии узнали об английской команде экстрасенсов, которые «шпионили» за нацистами. Некие «надежные источники» сообщали, что «англичане создали институт, где работают с использованием маятников и с их помощью вычисляют позиции немецких кораблей и подводных лодок».

На самом деле англичане просто взломали секретный шифр «Энигмы» и узнали многие тайны нацистской Германии. Однако нацисты купились на теорию о команде экстрасенсов и стали пытаться создать собственную.

Когда они стали тестировать работу с маятниками, некий человек по имени Людвиг Станиак однажды установил маятник в месте, где действительно находился ранее подбитый немецкий линкор. Вероятнее всего, это вышло случайно, но нацисты очень заволновались и все засекретили. Однако, по некоторым данным, их команде экстрасенсов не удалось ничего достичь и те просто целыми днями бесполезно водили маятниками над картами.

4) Гиммлер был уверен, что сам умеет предсказывать будущее

По словам Вильгельма Вульфа, личного астролога Генриха Гиммлера, тот не только нанимал на службу людей со сверхспособностями, но был уверен, что и он сам обладает даром предсказывать будущее.

Гиммер говорил Вульфу, что никогда не принимал решений, не проверив позиции Луны и звезд и каждая команда, которую он отдавал армии, была основана на данном анализе.

А позже Гиммлер запретил астрологию по всей Германии. И не потому, что разочаровался в ней, а потому, как рассказывал Вульф, что испугался, поняв, насколько она может быть мощным инструментом.

«Мы не можем позволить никому, кроме нас самих, заниматься астрологией», — говорил Гиммлер, — «В национал-социалистическом государстве астрология должна оставаться привилегией и не быть доступной для народных масс».

3) Убеждение, что Иисус был немцем

Бригадефюрер СС Карл Вилигут имел очень необычные идеи насчет своей страны, нацизма и его лидеров. По его мнению немецкая культура зародилась еще 228 тысяч лет назад, когда в небе было три солнца, а по земле бродили великаны и карлики. А Иисус был немцем и его настоящее имя было Крист.

Вилигут разработал целый исторический комплекс, согласно которому он сам являлся потомком древнего немецкого Короля-Бога и многие окружающие Вилигута люди откровенно говорили, что он безумен. Однако Гиммлер неожиданно поддержал Вилигута и тот в свою очередь убедил его, что он является воплощением Генриха I Птицелова — первого короля Германии.

Также Вилигут помог Гиммлеру найти идеальное место для идеологической подготовки кадров СС в замке Вевельсбург, который должен был стать нацистским Камелотом. С этим замком и поныне связано множество легенд, в том числе со Святым Граалем и Копьем Судьбы.

2) Рудольф Гесс прилетел в Англию из-за совета астролога

10 мая 1941 года заместитель фюрера Рудольф Гесс покинул Германию и вылетел в Шотландию, чтобы попытаться заключить мир с герцогом Гамильтоном и британским правительством. Несмотря на то, что приговоренный в Нюрнберге к пожизненному заключению Гесс до конца жизни сохранял верность Гитлеру и идеалам нацизма, этот его поступок был определенно не согласован с планами Гитлера.

Что же заставило Гесса так поступить? Ответ оказался очень необычным. Сначала его друг доктор Карл Хаусхофер рассказал ему, что видел сон, в котором Гесс шел через английский замок и между Англией и Германией наступил мир. А потом личный астролог Гесса рассказал ему, что 10 мая шесть планет будут в Тельце, а Луна будет полной. И это будет очень благоприятный день для путешествия по миру.

Именно после этого Гесс решил отправиться в Шотландию и попробовать заключить мир с англичанами. Однако ему это не удалось и он провел остаток жизни в тюрьме. Гитлер обвинил в пленении Гесса астрологов и после официально запретил в стране работу экстрасенсов, астрологов, целителей и прочих оккультистов.

1) Гиммлер воспользовался помощью медиума для поисков сверженного Муссолини

Но даже после запрета астрологов и экстрасенсов Гиммлер продолжал работать с такими людьми и нанимать их. Он был уверен, что их сверхспособности реальны.

Летом 1943 года итальянского дуче Бенито Муссолини отстранили от власти и его местонахождение было в Германии никому не известно. И когда Гитлер приказал спецкоманде найти Муссолини, те не знали, где его искать.

Тогда Гиммлер лично пошел в тюрьму и нашел там несколько из арестованных ранее оккультистов-медиумов. Он пообещал этим людям свободу в обмен на помощь и вскоре один медиум указал на небольшой остров возле Неаполя. Он нашел это место с помощью маятника.

Впрочем, Гиммлер этим советом не воспользовался, а вскоре немцы перехватили радиосообщение о Муссолини и таким образом выяснили его местонахождение.

Но когда они его освободили, Гиммлер проверил и выяснил, что тот медиум и в самом деле указал на верное место. Именно там и держали дуче. И тогда Гиммлер тайно нанял этого медиума для своих целей и платил ему зарплату, веря, что его силы помогут им дать отпор наступающим русским и союзникам.

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