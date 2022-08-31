АЛЕКСАНДР ДУГИН: ОТ ОШИБКИ ПУТИНА ДО "ТОЧКИ ХАНТИНГТОНА". ЕВРОПА ЗАХВАЧЕНА

АНДРЕЙ САМОХИН

Философ, публицист, геополитик Александр Дугин в интервью Первому русскому телеканалу Царьград сформулировал скрытую суть того яростного противоборства России, которое начал Запад после развёртывания специальной военной операции на Украине. СВО – это не просто демилитаризация и денацификация Украины и не только спасение русских людей Донбасса. Это принципиально новый виток русской и глобальной истории, на котором решается сама судьба мира.

Конец истории не состоялся

Царьград: Александр Гельевич, в чём, на ваш взгляд, задачи операции, которую уже называют по значению буквы Z в старославянской азбуке "Операция Земля"?

Александр Дугин: Конечно, цели этой операции обозначены президентом. Но если мы посмотрим в контексте более глобальном, то мы увидим, что речь идёт о событиях колоссального масштаба. Взглянем в недавнее прошлое. 33 года назад существовала двухполярная система. Мир состоял из двух лагерей. Один советский – с одной системой ценностей, этики, норм в международном праве, внутренней и внешней политике. И второй – западный блок. И между ними было определённое равновесие. Ещё не присоединившиеся страны могли выбирать между ними.

После того как Советский Союз разрушился, остался один полюс.

Этот однополярный мир обладал только одним набором систем, правил, которые он объявил немедленно всеобщим. Это и стало "концом истории" согласно американскому футурологу Фукуяме: один либеральный мировой порядок, одна победившая западная, капиталистическая система ценностей, которую приняли все. Китай – в экономике, а Россия – полностью.

Но чтобы на всякий случай закрепить эту глобальную победу, НАТО расширилось восток, а все страны Восточной Европы, которые от нашего советского полюса отвалились, были взяты в жёсткую систему блока. Распад СССР поставил вторую очередь вступления в НАТО постсоветских государств, а третья очередь была намечена центробежными процессами внутри России. И в результате всё должно было перемолоться в эту единую цивилизацию.

Однако Фукуяме прозорливо возразил американский же философ и политолог Хантингтон. Он постулировал, что осыпалась лишь идеологическая оболочка – коммунизм. А вскоре всплывут цивилизации и начнут противоборство. И вот сейчас мы как раз находимся в "точке Хантингтона". Цивилизации проявились. Проводя специальную военную операцию, мы утверждаем себя не как страну, а как вот эту русскую православную цивилизацию. И её пытается не допустить глобализм, сделав нам "больно" разными мерами.

АМЕРИКАНСКИЙ ФИЛОСОФ И ПОЛИТОЛОГ СЭМЮЭЛ ФИЛЛИПС ХАНТИНГТОН. ФОТО: IMAGO STOCK&PEOPLE/ GLOBALLOOKPRESS

Когда всплывают цивилизации

– Мы только сегодня начали уходить с чужих путей?

– Нет. Владимир Путин ещё 22 года назад поменял этот вектор. Он сказал: мы перестаём распадаться, начинаем сосредотачиваться и понемногу утверждать себя. Всё это время мы шли к 22 февраля 2022 года, когда чётко обозначили свою суверенность перед лицом смертельной угрозы. Да, это не было нашей инициативой, это был вынужденный ответ, но и саму угрозу может заметить только тот, кто хочет жить. Есть те, которые не видят себя как цивилизацию, для них бытие, суверенитет, самостоятельная система ценностей, народ – всё это абстракции по сравнению с комфортом в рамках либеральных правил.

– Итак, русская цивилизация всплыла?

– Да, всплыла, подтверждая Хантингтона. Но и Фукуяма никуда не делся. Он на днях написал статью "Война Путина против глобального мирового порядка". Ему вторит Байден, который говорит: мы строим новый мировой порядок, в котором Америка будет доминировать. Поэтому и обостряется конфликт между однополярным и многополярным миром. Между либеральным глобалистским концом истории и Россией как самостоятельной цивилизацией и продолжательницей истории.

При этом мы видим ещё уникальную позицию Китая, который говорит: я ещё одна цивилизация – не западная и не русская. Но я на стороне России, потому что я тоже не хочу быть западным придатком. И в этом суть ответа Си Цзиньпина Байдену, когда тот предложил ему предать Путина за некоторые выгоды – как это и делается в рамках западного однополярного мира. И получил внятный отказ.

– Индия тоже задумалась…

– Да, та самая Индия, у которой с Китаем куча противоречий, вдруг тоже задумалась: если эти двое, Си Цзиньпин и Путин, так настойчиво утверждают, что они цивилизации, то почему тогда и я не таковая с моими почти двумя миллиардами населения, тысячелетней историей и культурой? А следом будет пробуждаться Латинская Америка.

– А Европа?

– И Европа, конечно. Сегодня она совершенно захвачена глобализмом, пребывает в панике и истерике. А завтра, когда мы победим, она подумает: вы все утвердили себя как цивилизации, а почему мне оставаться задворками англосаксонского мира? Вот за это пробуждение и идёт ныне борьба. Мы воюем не с Украиной и не с НАТО даже, а с однополярным миром. Может показаться парадоксальным, но и Америка тоже может обрести в этой борьбе независимость, которой сейчас нет. Я имею в виду глубинную Америку трудолюбивых фермеров, работяг, предпринимателей. Её фронтмену Трампу отключили все соцсети, так что он вынужден сейчас создавать в Америке свою сеть, фактически свой интернет. Поэтому и американская цивилизация тоже оказывается жертвой однополярного глобализма, с которым мы ведём борьбу.

ФИЛОСОФ, ПУБЛИЦИСТ, ГЕОПОЛИТИК АЛЕКСАНДР ДУГИН. ФОТО: ТЕЛЕКАНАЛ ЦАРЬГРАД

Ошибка либерализма

– Почему мы так долго накапливали силы, смотря, как в собственной стране шли разрушительные процессы? Какого момента мы ждали?

– Это сложный и коварный вопрос. Я лично за 10 лет до Путина, ещё при Горбачёве, в 1989 году в своих первых статьях настаивал, что Россия – цивилизация и не надо ждать, пока у нас отберут всё: потом будем возвращать с кровью по частям. Писал я тогда и про раскол Украины, и про Крым, и про то, что грядёт нарастающее противостояние с Западом.

Просто я вот этой "операцией Z" занимаюсь всю сознательную жизнь. Все мои мысли обращены к России, к нашему духу, к нашим корням – я стараюсь, чтобы через меня говорила сама эта земля. То есть "ничего личного", и все инвективы, все нападки на мои тезисы (если не брать непонимание) связаны с отрицанием того, что Россия самостоятельная цивилизация, а русский народ – главный субъект мировой истории. Так наш народ всегда мыслил – и цари, и патриархи, и святые люди, и пахари, и воины. Но мы с конца 1980-х пошли совсем не туда. Сперва, в 1990-х, просто на 180 градусов развернулись от истинного пути. А когда пришёл Путин, мы исправили курс, но не полностью, а как бы наполовину. Ну застыли на этом "галсе" – ни туда, ни сюда. И только 22 февраля 2022 года мы легли, наконец, на собственный курс – двинулись в обратном от 1991 года направлении.

Я думаю, что до какого-то времени Путин искренне хотел сочетать несочетаемое: суверенитет России, которому он всегда искренне был предан, и западные либеральные, глобалистские ценности. И не он первый пытался эти вещи примирить из русских правителей. Достаточно вспомнить Екатерину Великую до момента Французской революции, Александра II с его либеральными реформами.

– Это была ошибка?

– Да, ошибка. И не исключительно Путина, но и многих великих русских правителей, которые пытались использовать западные модели для укрепления России. Увлекаясь западничеством, мы всегда упускали историческое время. А те, кто стоит на той стороне, всегда использовали то, что мы упускали. Вот мы "отвернулись" от Украины, не вникали, что там внутри "варится", а они – нет. Они грамотно и технологично внедряли национализм на грани нацизма, чтобы "слепить" национальное государство там, где было никогда и предпосылок для его возникновения, где живут как минимум два народа. И прикрыли нацизм сверху либеральной "оболочкой". То есть применили весьма эффективную политтехнологию, которую нам сегодня приходится "разруливать" силой оружия.

Так же они создавали ИГИЛ*, "Аль-Каиду"**. Пока они так работали, мы упускали время, пытаясь оперировать в своих целях инструментами нашего противника.

Не нужно сомневаться в Путине

– Но вот Китаю, кажется, удалось использовать западный инструментарий для своего укрепления?

– Да, удалось. Но только сейчас, спустя 40 лет с начала реформ Дэн Сяопина, Америка вдруг с изумлением обнаружила, что Китай-то, оказывается, брал у Запада только то, что его усиливало. А то, что разрушало китайскую цивилизацию – суверенитет, власть, политическую систему, – они просто отбрасывали. А мы всё это заглатывали. Впустили к себе либералов и наелись яда либерального. А сегодня настал "момент истины". И вот мы видим: один убежал, другой растерялся, третий осудил, четвёртый замолчал. Кричал лет 30, а ныне его не найдёшь днём с огнём.

Повторюсь: ставка на либерализм оказалась ошибочной. Зато сейчас мы её исправляем.

Знаете, почему я выше сказал, что ваш вопрос коварный? Нам не нужно сейчас сомневаться в Путине! Потому сейчас наконец-то, может быть, с запозданием, через ошибки, но мы находимся там, где надо. И сейчас нам необходимо только одно: консолидация, поддержка президента для нашей победы. В этих чрезвычайных обстоятельствах надо делегировать наше полное доверие власти. Тогда она справится. Сейчас не время припоминать прошлое, вопрошать, почему Чубайс только сейчас сбежал и почему только недавно закрыли "Эхо Москвы", ну и далее по списку...

Победа Z – это для всего мира

– Что, на ваш взгляд, стало глубинным основанием для сегодняшнего всплеска на Западе не просто антипутинизма, но и какой-то пещерной русофобии?

– Как раз эта цивилизационная война, о которой я говорил. Большинство тех же европейцев пока не понимают глубинного смысла борьбы, которую начала Россия на Украине. Некоторые, впрочем, уже начали догадываться "от обратного", осознав суть либерального тоталитаризма, в который погружают западный мир. Там включили, например, юридическое преследование за отрицание "гомосексуальных браков" или права на "смену пола" в детстве. Ты просто уже не можешь даже про себя считать, что это плохо. А если скажешь вслух – тебе грозит тюрьма. Сейчас такое же отношение и к тем, кто пытается защитить Россию, русских. Только рот открой – и получишь юридическое преследование. То есть мы там сейчас как новые "славянские евреи", по аналогии с нацистской Германией. Всё плохое в мире – от русских.

Ситуация гораздо жёстче, чем многие у нас до сих пор думают. Мы поступили серьёзно в отношении нашего братского украинского народа, а с нами решили поступить столь же серьёзно покровители украинского нацизма, которые его привели к власти. Заваливая Украину оружием, они всерьёз решили принести в жертву всех украинцев – нашими руками. А нас, соответственно, демонизировать и поставить вне статуса людей. Это тотальная война. И они готовы вести её, я боюсь, до конца. Да, это война цивилизаций, хотя ещё чуть-чуть – и она может и перерасти в ядерную мировую. Всё слишком серьёзно.

– Что будет, когда мы победим?

– Многополярный мир, альтернативный глобалистскому проекту. Не унифицированное человечество, которое должно, по их представлению, быть либеральным, гомо- и транссексуальным, феминистским. Где разум заменён искусственным интеллектом: в руках айфон, в ушах наушники, где долбит одно и то же на всех континентах и одинаковые идиотские ролики "ТикТок". А совсем другое. Где люди будут по-разному одеты, будут есть свои продукты, а не гамбургеры из "Макдоналдса". Где все не будут бесконечно сидеть в соцсетях, смотреть по телевизору глупые шоу, слепленные под копирку. А один – разрабатывать в национальном КБ авиатехнику, другой – пахать свою землю, третий – разводить свиней, четвёртый – что-то изобретать, пятый – писать музыку и картины в духе своего народа. И на самом деле не факт, что там, где мы считаем, будет каменный век, не случится расцвета. А место, которое нам сегодня представляется незыблемым центром технологической цивилизации, таковым и останется. Всё будет по-другому.

https://vk.com/video-75679763_456260836

– Александр Гельевич, можете ли назвать то главное, что нам сегодня требуется как народу, чтобы выдержать это противостояние и победить?

– Консолидация, и в первую очередь в духе. Мы это слово выбросили из лексикона, говорим всё больше об экономике, каких-то эффективных стратегиях, социологических опросах, о деловых играх. Но сегодня идёт борьба духа, потому что цивилизация – это дух.

И у них тоже есть дух, только обратный, перевёрнутый. Это чёрный дух. Почему мужчины западных посольств вдруг все переодеваются в женское платье? Им что, этого хочется? Да большинство из них такие же – обычные здоровые люди в эстетическом смысле слова. Но их ведёт определённый дух. Это стиль: они должны утвердить, что нет разницы между мужчиной и женщиной, и это некая догма – они либо её принимают, либо исчезают.

Поэтому они на наше желание быть собой говорят: нет, так нельзя – наш дух это запрещает. Вы вообще не должны быть, история кончилась, вы сдались и находитесь там же на коленях, куда мы вас поставили в девяносто первом. А наш жёсткий ответ "нет" – это для них какая-то ересь.

Понимая уже, что западный либерализм в чистом виде у нас не прижился, они с удовольствием подсунули бы нам, как украинцам, некую радикальную и чуждую русскому духу идеологию – какую-то форму нацизма, социального или религиозного экстремизма. Чтобы мы как народ мельчали и забывали свои корни, а как страна распадались на куски. Которые они будут отрезать, как колбасу салями. Но нам это не годится.

Пока для нас самое главное – победить в специальной военной операции. Это будет победа Z-Земли, это будет победа русского духа, и это победа всех нас, всех абсолютно. Даже те, кто сегодня считает, что они на другой стороне, поймут, что мы были правы.

* ИГИЛ, **Аль-Каида" – террористические организации, запрещённые в России.

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А вы знали об этом?

В 1990 году ряд российских историков заявили, что в середине мая 1941 года Жуковым и Тимошенко был разработан план операции «Гроза», который подписал сам Сталин. Согласно этому плану именно СССР готовил наступательную операцию Красной Армии на цели , расположенные в Восточной и Юго-Восточной Европе с возможностью дальнейшего продвижения к историческим землям Германии. Ведь не секрет , что в то время в массовом сознании советских людей господствовали представления о войне мирового масштаба как неизбежно приближающейся реальности (см.ниже). Придерживаясь тактики победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия. Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, превосходила немецкие войска.

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