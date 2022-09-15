Что космонавты делают с нижним бельем. И почему уже в нескольких странах заняты этой проблемой

На МКС нет ни химчисток, ни стиральных машин. Дело в экономии места и воды. Так что в современных реалиях носить каждый день чистые вещи в космосе — непозволительная роскошь.

И если решения для чистоты самих космонавтов найдены: они используют сухие заменители шампуня и мыла, которые требуют очень малое количество воды, — то решений для одежды почти нет.

Космонавты носят нижнее белье по три-четыре дня, а дальше, как правило, выбрасывают его в космос в специальной капсуле. Эта капсула входит в атмосферу Земли и сгорает. Вот такой радикальный способ расправиться с грязным бельем.

Но проблема даже не в обычном нижнем белье

Больше ученых заботит LCVG. Это специальный комбинезон, прилагающийся к скафандру.

LCVG

По сути, LCVG - это нижнее белье для выходы в открытый космос. Это белье общее, так как скафандр, бывает, используют разные космонавты. Выбрасывать его нельзя, нормально постирать — тоже.

В общем, когда время пребывания в космосе начало увеличиваться, стали задумываться: а как вообще соблюдать хоть какую-то гигиену на протяжении месяцев и в перспективе даже лет?

Решение — это бактерии

Как часто это бывает, решение ищут в природу. Эволюция пока остается лучшим инженером из известных.

Грязное белье — это чаще всего белье с большим числом микробов. Микроорганизмы умеют быстро размножаться и завоевывать все больше и больше территории. В данном случае территории на вашей майке или трусах.

Именно они меняют цвет одежды и создают запах.

Но решение против микробов можно найти у этих же микробов. Дело в том, микробы конкурируют друг с другом за территорию и ресурсы, они умеют ограничивать деятельность друг друга крайне эффективно.

И ученые хотят подсмотреть лучшие из их методов.

Европейское Космическое Агентство в союзе с частной биотехнологической компанией из Вены разрабатывают ткани, которые частично сделаны из соединений, созданных бактериями.

Эти соединения тормозят загрязнение — то есть останавливают экспансию микробов на одежде.

Решение эффективно не на сто процентов, тем не менее, время загрязнения белья может увеличиться в несколько раз. Но пока есть только опытные образцы. Станут ли они общепринятым решением, пока неизвестно. Но если да, то, может, не только космонавты начнут носит одежду, которую сложно замарать.

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А вы знали об этом?

Известный немецкий ученый Иоганн Фридрих Блюменбах, получивший в свое время почетный титул «магистра Германии», вошел в историю как человек, который впервые назвал белую (арийскую, европейскую) расу «кавказской».С тех пор это обозначение сохранилось в антропологической науке, в частности, в США и Западной Европе. Выходит, что мы должны с большой уверенностью утверждать, что Кавказ – это место рождения арийской расы. Правда, в России, после прихода к власти ненавистных большевиков, поспешили заменить, предложенный Блюменбахом термин, на новый термин – «европеоидная раса».

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