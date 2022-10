Почему девушек, прошедших войну, не брали замуж

Война дело страшное, серьезное и мужское. Воины — мужчины — победители, возвращавшиеся с фронта, были для людей героическим личностями, а слабый пол старался скрыть факт своего участия в боевых действиях. После возвращения, женщины – фронтовички часто были объектами сплетен и обсуждения. Давайте попробуем разобраться почему так происходило?

Девушек, которые вернулись с фронтов Второй мировой войны называли «военно-полевыми женами», что было довольно оскорбительно. Косым взглядам подвергались все женщины, независимо от боевых заслуг или количества наград.

В войне на стороне Красной Армии принимали участие около 1 миллиона женщин. Они выполняли роль медицинских работников, санитарок, но были и снайперы, радистки, повара. В войне принимали участие женщины – водители, разведчики и летчики, корреспондентами полевых газет освещавшими ситуацию на фронтах. В общем, прекрасный пол можно было встретить в любом роде войск того времени.

На защиту отчего дома встали все – юноши, девушки, взрослые мужчины и женщины. Огромное количество студенток еще не успевших обзавестись семьей добровольно приходили в военкоматы и просились на фронт. Замужние дамы шли воевать вслед за своими мужьями.

Однако находясь среди множества мужчин на фронте, женщины терпели домогательства и вынуждены были избегать повышенного интереса от сослуживцев, соскучившихся по женской компании.

Зачастую, для своей безопасности, женщины вынуждены были заводить романы со штабными офицерами и чем выше было его звание тем лучше. Но на войне людям не чужды искренние чувства и под угрозой постоянного страха смерти тоже зарождалась искренняя любовь.

Сам Георгий Константинович Жуков многократно призывал прекратить аморальное поведение в войсках, однако никаких санкций для нарушителей так и не было применено. Возможная причина этого, роман самого Жукова, который во многом был примером для остальных.

Мужчины, вернувшиеся с войны домой, были героями. Их ждали любящие жены и дети. А возвратившаяся в тыл женщина вынуждена была терпеть сплетни и косые взгляды соседок, наслушавшихся об изменах. Виноваты, само собой, были фронтовички.

Известны случаи, когда родители не впускали домой дочерей вернувшихся в родной дом. Считалось, что девушка распутничала на фронте и общественное порицание наводила тень на всю семью. Разве могли женщины – героини, отправляясь защищать Родину, предвидеть такой поворот событий?

После наступления мирной жизни многие женщины мечтали завести семью, выйти замуж, рожать детей. Но вереница сплетен и домыслов преследовала их еще долгие годы.

Известно, что в 1947 году зафиксировано обращение жен в Верховный Совет СССР, мужья которых несли военную службу, с требованием о защите их гражданских прав. Причиной, толкнувшей их на этот шаг, было то, что семья следуя за мужем – военным часто меняла место жительства и гарнизоны, терпела лишения и трудности. А после войны, мужчина приводил домой новую жену, которая получала все привилегии, пенсии, наследство и хорошие жилищные условия.

Супруги-танкисты Бойко

Только спустя 35 – 40 лет после победы, отношение к фронтовичкам стало лояльным. Прошло время, ушедшие на фронт студентки стали пожилыми женщинами, обиды стали забываться и их личная жизнь уже не была интересна окружающим.

