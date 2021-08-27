Тройные фамилии: почему они были запрещены на Руси

Двойными фамилиями в наше время никого не удивишь. Кузьма Петров-Водкин, Николай Миклухо-Маклай, даже современный режиссер Андрей Михалков-Кончаловский. Однако, никто не вспомнит хоть одну тройную фамилию. А они были довольно распространены до революции 1917 года.

Откуда появились двойные фамилии?

На самом деле сначала в России сначала появились двойные фамилии. Как утверждают Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров, авторы издания «Язык и культура. Три лингвострановедческие концепции», возникновение двойных фамилий было обусловлено распространенностью одинарных. Так, одной из самых популярных фамилий в Российской Империи оказалась «Иванов». Во избежание путаницы представители интеллигенции прибавляли к своим фамилиям топоним (географическое название) или другое наименование (например, прозвище): Иванов-Смоленский, Иванов-Муромский, Иванов-Крамской, Иванов-Разумник.

Нередко вторую фамилию получали за какие-либо заслуги по специальному указу государя. Так, за успехи в военном деле Екатерина II наградила вторыми фамилиями многих своих подданных. Взять хотя бы князя Василия Долгорукова. Как указано в издании «Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка (1769-1791)» (Директ-Медиа, 2010 год), в 1771 году Долгоруков, Главнокомандующий Второй армии, разгромив татарско-турецкие войска, занял Крым. За это он был удостоен приставки «Крымский» к своей фамилии. А кроме Долгорукова-Крымского Екатерина осчастливила вторыми фамилиями Орлова-Чесменского, Потемкина-Таврического, Румянцева-Задунайского, Паскевича-Эриванского.

Третья фамилия

Все перечисленные знаменитости были князьями или графами. Именно среди представителей русского дворянства чаще всего и встречались двойные фамилии. Мало того, как утверждают Александра Суперанская и Анна Суслова, авторы книги «Современные русские фамилии», двойные фамилии в те времена не были редкостью в знатных кругах. По словам Суперанской и Сусловой, бывало, что вторая фамилия появлялась после вступления в брак. Человек, сохраняя свою прежнюю фамилию, брал и фамилию супруга: Шульженко-Коралли, Ханова-Балабанова, Николаева–Терешкова. Раньше это делалось для обозначения наиболее почетных ветвей генеалогического древа.

Благодаря аналогичной цели, которую преследовали старинные роды, появились и тройные фамилии. По крайней мере об этом пишет Лидия Савельева в своем учебнике «Лингвоэкология». Впрочем, иногда, по указанию императора, третья фамилия также доставалась подданному за особые заслуги. Савельева в своем издании упоминает знаменитого полководца Михаила Голенищева-Кутузова, который за свою победную стратегию в Отечественной войне 1812 года был удостоен третьей фамилии – Смоленский. В «Камер-Фурьерском церемониальном журнале 1812 года» так и зафиксировано: «Голенищев-Кутузов-Смоленский, князь, Михаил Илларионович, генерал-фельдмаршал».

Фамилии после 1917 года

После революции двойные, а тем более тройные фамилии были упразднены. Если верить Лидии Савельевой, дворянам, которые не покинули родину в связи с приходом к власти большевиков, разрешили оставить лишь одну часть подобных фамилий. Представители знати должны были предпочесть наименее известную часть фамилии. Например, Марии Карцевой-Огаревой, внучке Н. П. Огарева, предписывалось стать Карцевой, а Софии Ганнибал-Нееловой — Нееловой. Впрочем, Анатолий Лопата, автор мемуаров «Записки начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины», утверждает, что его предки, носившие двойную фамилию Лопата-Ковальчук, разделились: один взял себе фамилию Лопата, а остальные стали Ковальчуками.

В современной России двойные фамилии разрешены. Они могут появиться в двух случаях: во-первых, при вступлении в брак, а, во-вторых, как указывает в издании «Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации» Алла Вишнякова, двойная фамилия может быть присвоена ребенку при рождении. Однако следует помнить, что присвоение двойной фамилии может быть ограничено законами субъектов РФ. А вот тройные фамилии в нашей стране не имеет право носить никто. По утверждению Алексея Анисимова, Анатолия Рыженкова и Анны Чикильдиной, авторов пособия «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», тройные фамилии нынешним российским законодательством не допускаются.

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