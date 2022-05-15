10 насекомых, из-за которых вы передумаете посещать Японию

В Японии для милых вещей есть отдельное слово — «кавай», которое глубоко укоренилось в современном культурном слое страны. Но вне больших городов с их «кавайной» рекламой и сувенирами находится суровая японская природа,наполненная жуткими насекомыми и арахнидами.

Милыми их может посчитать лишь очень храбрый человек.

Представляем вам десять насекомых и арахнидов Японии, способных напугать до чёртиков кого угодно — особенно при неожиданном появлении. Если вы решите однажды посетить страну восходящего солнца — будьте начеку.

Японский гигантский шершень зовётся «судзумэбати», что переводится как «воробей-пчела». Почему? Потому что он размером с воробья. У этих шершней дурной нрав, огромные жала и чертовски сильный нейротоксический яд. Они помечают жертву особыми феромонами и преследуют её несколько километров. Они убивают 40 людей в год — больше чем любое другое насекомое или животное Японии.

Японский «жук-вонючка» из семейства настоящих щитников — здоровенный клоп. Он питается исключительно фруктами, высасывая их них жидкость, не кусается и в целом достаточно безвреден. Только вот касаться его не стоит, защитный механизм этого клопа полностью отвечает его прозвищу.

«Денки муси» — японская «электрическая гусеница».

Она выглядит довольно мило, пока её не коснёшься, получив ощутимый удар током. На самом деле гусеница не вырабатывает электричество, но выделяемые ей химические вещества очень неплохо его имитируют.

Тараканы. Мало какое насекомое вызывает столь сильное отвращение, как эти небольшие жуки. Постойте, «небольшие»? В Японии тараканы огромные — до 4 см в длину, да ещё и летают! Если японский таракан врежется в вас на бреющем полёте — вы запомните это надолго.

Японская горная пиявка. Пиявки — не самые приятные создания, но по крайней мере, они живут только в воде, верно? Не совсем, ведь японская горная пиявка способна карабкаться по деревьям и прыгать на жертву с высоты. Пиявка с тактикой клеща — великолепное сочетание!

Мухоловки — распространённые обитатели домов Японии, равно как и домов по всему миру. Несмотря на внешний вид, они — достаточно безобидные ребята, которые не укусят человека, но избавят его от множества неприятных насекомых. К сожалению, они не единственные многоножки в Японии.

Гигантская многоножка, зовущаяся в Японии «мукаде» — чудовище, размером до 38 сантиметров! Мукаде — один из символов зла в японской мифологии. Она не только пугающе выглядит, но и обладает сильным токсическим ядом, который способен отправить вас в больницу со рвотой и затруднениями дыхания.

Японский паук-охотник неядовит и, в общем-то, не интересуется людьми. На этом плюсы заканчиваются, так как данный арахнид вырастает до 30-сантиметрового размера и обожает совершать неожиданные прыжки на свою добычу. Оживший кошмар, способный превратить любого человека в арахнофоба.

Паук йоро из рода золотопрядов — один из крупнейших пауков планеты. Какого он размера? Скажем так, достаточного, чтобы ловить в паутину небольших птиц. И да, он ядовит — на уровне чёрной вдовы. В японской мифологии есть основанный на нём паук-оборотень Йорогумо, принимающий облик прекрасной женщины, заманивающий в свои сети мужчин и поедающий их.

Цикады водятся по всему миру, но именно в Японии они стали одним из главных символов животного мира. Издаваемые ими звуки часто звучат на заднем плане в японских фильмах, упоминаются в знаменитых литературных произведениях. В целом, это совершенно безобидные насекомые, разве что чрезмерно громкие и жутковатые на вид.

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А вы знали об этом?

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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