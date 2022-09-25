Кэп-Двей: тайна мумии двухголового человека

Мумия по имени Кэп-Двей или Кап-Два уже несколько лет выставляется в одном из музеев Балтимора. Она не только имеет две головы, но и отличается гигантским ростом. Многие посетители музея верят в то, что великан настоящий. Но так ли это на самом деле?

Происхождение мумии

Мумия великана по имени Кэп-Двей (Kap-Dwa) или, как часто именуют великана в русскоязычных источниках, Кап-Два, хранится в одном из музеев американского Балтимора. По одной из версий, тело двухголового Кэп-Двея ростом 3,66 метра было найдено аборигенами Парагвая, которые стали ему поклоняться. В какой-то момент об этом узнал капитан британской шхуны Джордж Бикл. Он похитил мумию и увез ее в Великобританию, откуда она попала в Америку вместе с шоу уродцев.

Согласно другой, более точной версии, Кэп-Двей якобы был схвачен в родной Патагонии испанскими моряками еще в 1673 году. Великана доставили на корабль и привязали к мачте. Однако он сумел освободиться и тут же был убит пикой, пронзившей ему грудь. После этого тело Кэп-Двея было мумифицировано. В XIX веке опять-таки в составе цирковой труппы оно попало в Великобританию, а затем в Соединенные Штаты, где впоследствии им и завладел Балтиморский музей.

Настоящая сенсация?

Посетители музея в Балтиморе охотно верят как в первую, так во вторую версию. По крайней мере, многие не сомневаются в том, что мумия Кэп-Двея настоящая. В качестве одного из доказательств своей правоты они приводят тот факт, что раньше мореплаватели всерьез считали, что Патагония населена людьми гигантского роста. Недаром писатель Стефан Цвейг отмечал, что Патагония была названа так потому, что «пато» переводится как «длинные ноги».

Мало того, сохранились свидетельства участников экспедиции Фернана Магеллана, в числе которых был и Антонио Пигафетта, фиксировавший все увиденное в дневниках. Об этом упоминает в своей книге «Очерки по истории географических открытий» Иосиф Магидович. По легенде, Магеллану и его товарищам удалось поймать в Патагонии двух великанов, которые, как писал Пигафетта, съедали за раз по корзине сухарей и выпивали по полведра воды. А уж сиамскими близнецами сегодня вообще никого не удивишь.

Или фальшивка?

Однако некоторые все же настороженно относятся к мумии Кэп-Двея. Так, известный исследователь Мэтт Билле на страницах издания «О книгах и зверях» («Of Books and Beasts», Matt Bille) откровенно именует гиганта из Балтимора фальшивкой. Дело в том, что серьезные ученые никогда не изучали тело патагонца: не были проведено ни одной экспертизы, которая доказала бы, что мумия подлинная. Поэтому есть те, кто называют Кэп-Двейя всего лишь работой искусного таксидермиста.

Да и тот же Иосиф Магидович считает, что Антонио Пигафетта «преувеличенно описывал патагонцев как настоящих великанов». Имя великана также вызывает вопросы. Якобы Kap-Dwa переводится с малайского как «две головы». Но тогда непонятно, при чем здесь малайцы? Кроме того, учреждение в Балтиморе, где хранится мумия, позиционирует себя как музей. Но, по данным британских СМИ, это антикварный магазин, принадлежащий Роберту Герберу и Роберту Янсену, которые с помощью мумии могут просто привлекать покупателей.

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